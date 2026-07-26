Es ist ein Terroranschlag. Daran besteht kein Zweifel. Am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) rast ein polizeibekannter, der islamistischen Szene zugerechneter Mann mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge. Eine Frau ist tot. 25 weitere Personen sind teils schwer verletzt. Allenthalben ist die Bestürzung groß. Zu Recht.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilt den Anschlag als „abscheuliche Tat“. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach von einem „Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft“. Der neue CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers schrieb auf X: „Es trifft unsere Stadt mitten ins Herz.“ Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) zeigte sich durch „diese feige, abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen“ zutiefst erschüttert. Wir kennen diese Phrasen. Zu oft haben wir sie schon gehört.

Täter im Mai aus Jugendhaft entlassen

Dringend tatverdächtig ist der aus einer libanesischen Familie stammende Abdul Ballout, geboren 2005 in Berlin. Mit dem Gesetz geriet er bisher unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und räuberischer Erpressung in Konflikt. Nach Informationen der Welt saß Ballout wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Jugendhaft, aus der er im Mai entlassen wurde. Am morgigen Montag sollte der IS-Anhänger zu einem Deradikalisierungskurs erscheinen.

Angesichts dieser Gesamtlage stellen sich eine Reihe von Fragen: Wie kann es sein, dass ein polizeibekannter Intensivtäter und als Gefährder eingestufter Islamist sich einen Transporter ausleiht, um damit einen Anschlag zu verüben? Weshalb wurde sein Gefährdungspotenzial bei der Deradikalisierungsstelle nicht erkannt? Was ist geschehen, seit er aus dem Jugendarrest entlassen wurde? Gab es keine Hinweise auf seinen Plan? In welchem Umfeld verkehrte er? Wo hat er sich radikalisiert?

Konflikte durch Migrationsbewegung

Doch im Kern liegt die Ursache für den Anschlag nicht bei den Sicherheitsbehörden. Das Problem liegt in den weltweiten Migrationsbewegungen und den Konflikten, die sie herausbeschwören. Denn auch ohne den Dammbruch von 2015 wären Städte wie Berlin hochgradig multikulturelle Gesellschaften – und das in einem vollkommen unromantischen Sinne. Hier prallen Welten aufeinander: sexuelle Subkulturen, religiöse Fundamentalisten, Jugendszenen, Partypeople, Zuwanderer aus ländlich-konservativen Milieus.

Der „Kampf der Kulturen“, von dem Samuel P. Huntington 1996 sprach, ist schon lange kein Konflikt mehr zwischen geografisch beschreibbaren Kulturkreisen. Die Frontlinie verläuft in den westlichen Gesellschaften selbst. In Metropolen wie London, Paris, Madrid oder Berlin prallen Gedankenwelten und Wertevorstellungen aufeinander, die unvereinbar sind. Hier steht der Homosexuelle im Bondage-Harness neben der Muslima im Hijab an derselben Kreuzung. Wer denkt, so etwas geht gut, hat nicht verstanden, was Kultur bedeutet.

Unbedingte Wertvorstellungen

Denn Kultur bedeutet nicht Folklore. Hier geht es nicht nur um Dresscodes oder Lifestylefragen. Kulturen sind Ausdruck unbedingter Wertevorstellungen. Deshalb sind Kulturen ihrem Wesen nach intolerant. Da sie ein festgefügtes System von Normen darstellen, können sie keine anderen Kulturen neben sich ertragen. Deshalb ist auch die Kultur der Multikulturalität im Übrigen nicht multikulturell, sondern ebenfalls auf Homogenität bedacht. Umso mehr gilt dies für religiöse Kulturen, die in der Überzeugung leben, ihre Gebote hätten göttlichen Ursprung.

Die weltweiten Migrationsströme sorgen daher insbesondere in den westlichen Metropolen für normativen Stress und ein erhebliches Konfliktpotenzial. Hier leben Menschen zusammen, deren Kulturen im Prinzip unvereinbar sind. Aggressionen sind vorprogrammiert. Wer das verklärt, macht den ersten Fehler. Auch wenn es zynisch klingt: Das Wunder ist eigentlich nicht, dass es zu Gewalteruptionen kommt, sondern dass so wenig passiert.

Das Ende der Romantik

Soll man also resignieren? Natürlich nicht. Notwendig ist es allerdings, Multikulturalität nicht länger zu romantisieren. Sicher, sie macht eine Stadtgesellschaft spannend und abwechslungsreich. Der Preis dafür sind allerdings Aggressionen, Wut und Radikalisierungen der jeweiligen Milieus. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, nicht leugnen.

Der Fall Abdul Ballout, so wenig wir über ihn bis jetzt wissen, zeigt einmal mehr, dass selbst in eine multikulturelle Gesellschaft Hineingeborene nicht automatisch tolerant und liberal werden. Sie empfinden die Heterogenität ihrer Umwelt als Belastung und Entwurzelung. Darauf reagieren sie mit Radikalisierung und Identitätskonstruktionen. Wirklich verwunderlich ist das nicht.

Die Migrationspolitik seit 2015 hat die Situation aus ideologischen Gründen verschärft. Die eigentlichen Ursachen für die kulturellen Konflikte in unseren Gesellschaften liegen jedoch in der Globalisierung. Man kann keinen globalisierten Waren- und Güteraustausch haben und zugleich davon träumen, dass Menschen an ihrer Scholle kleben – oder nur die Friedfertigen zu uns kommen. Gerade aber weil das so ist, braucht es eine restriktive Einwanderungspolitik – um Gefährder so weit wie möglich herauszufiltern, vor allem aber, um deutlich zu machen, was wir als Gesellschaft auf keinen Fall hinzunehmen bereit sind.