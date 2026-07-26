Tatort des Terrors am CSD
In der Nähe des Tatorts wurden Blumen niedergelegt / picture alliance / Wolfgang Maria Weber | Wolfgang Maria Weber

Anschlag auf den CSD in Berlin Kampf der Kulturen

Das Entsetzen nach dem islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin ist berechtigt. Überraschend kam die Tat nicht. Entsprechend hilflos wirken die Phrasen der Politiker. Willkommen in der Realität multikultureller Gesellschaften.

VON ALEXANDER GRAU am 26. Juli 2026 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Es ist ein Terroranschlag. Daran besteht kein Zweifel. Am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) rast ein polizeibekannter, der islamistischen Szene zugerechneter Mann mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge. Eine Frau ist tot. 25 weitere Personen sind teils schwer verletzt. Allenthalben ist die Bestürzung groß. Zu Recht.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilt den Anschlag als „abscheuliche Tat“. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sprach von einem „Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft“. Der neue CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers schrieb auf X: „Es trifft unsere Stadt mitten ins Herz.“ Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) zeigte sich durch „diese feige, abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen“ zutiefst erschüttert. Wir kennen diese Phrasen. Zu oft haben wir sie schon gehört.

Täter im Mai aus Jugendhaft entlassen

Dringend tatverdächtig ist der aus einer libanesischen Familie stammende Abdul Ballout, geboren 2005 in Berlin. Mit dem Gesetz geriet er bisher unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und räuberischer Erpressung in Konflikt. Nach Informationen der Welt saß Ballout wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Jugendhaft, aus der er im Mai entlassen wurde. Am morgigen Montag sollte der IS-Anhänger zu einem Deradikalisierungskurs erscheinen.

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Angesichts dieser Gesamtlage stellen sich eine Reihe von Fragen: Wie kann es sein, dass ein polizeibekannter Intensivtäter und als Gefährder eingestufter Islamist sich einen Transporter ausleiht, um damit einen Anschlag zu verüben? Weshalb wurde sein Gefährdungspotenzial bei der Deradikalisierungsstelle nicht erkannt? Was ist geschehen, seit er aus dem Jugendarrest entlassen wurde? Gab es keine Hinweise auf seinen Plan? In welchem Umfeld verkehrte er? Wo hat er sich radikalisiert?

Konflikte durch Migrationsbewegung

Doch im Kern liegt die Ursache für den Anschlag nicht bei den Sicherheitsbehörden. Das Problem liegt in den weltweiten Migrationsbewegungen und den Konflikten, die sie herausbeschwören. Denn auch ohne den Dammbruch von 2015 wären Städte wie Berlin hochgradig multikulturelle Gesellschaften – und das in einem vollkommen unromantischen Sinne. Hier prallen Welten aufeinander: sexuelle Subkulturen, religiöse Fundamentalisten, Jugendszenen, Partypeople, Zuwanderer aus ländlich-konservativen Milieus.

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Der „Kampf der Kulturen“, von dem Samuel P. Huntington 1996 sprach, ist schon lange kein Konflikt mehr zwischen geografisch beschreibbaren Kulturkreisen. Die Frontlinie verläuft in den westlichen Gesellschaften selbst. In Metropolen wie London, Paris, Madrid oder Berlin prallen Gedankenwelten und Wertevorstellungen aufeinander, die unvereinbar sind. Hier steht der Homosexuelle im Bondage-Harness neben der Muslima im Hijab an derselben Kreuzung. Wer denkt, so etwas geht gut, hat nicht verstanden, was Kultur bedeutet.

Unbedingte Wertvorstellungen

Denn Kultur bedeutet nicht Folklore. Hier geht es nicht nur um Dresscodes oder Lifestylefragen. Kulturen sind Ausdruck unbedingter Wertevorstellungen. Deshalb sind Kulturen ihrem Wesen nach intolerant. Da sie ein festgefügtes System von Normen darstellen, können sie keine anderen Kulturen neben sich ertragen. Deshalb ist auch die Kultur der Multikulturalität im Übrigen nicht multikulturell, sondern ebenfalls auf Homogenität bedacht. Umso mehr gilt dies für religiöse Kulturen, die in der Überzeugung leben, ihre Gebote hätten göttlichen Ursprung.

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Die weltweiten Migrationsströme sorgen daher insbesondere in den westlichen Metropolen für normativen Stress und ein erhebliches Konfliktpotenzial. Hier leben Menschen zusammen, deren Kulturen im Prinzip unvereinbar sind. Aggressionen sind vorprogrammiert. Wer das verklärt, macht den ersten Fehler. Auch wenn es zynisch klingt: Das Wunder ist eigentlich nicht, dass es zu Gewalteruptionen kommt, sondern dass so wenig passiert.

Das Ende der Romantik

Soll man also resignieren? Natürlich nicht. Notwendig ist es allerdings, Multikulturalität nicht länger zu romantisieren. Sicher, sie macht eine Stadtgesellschaft spannend und abwechslungsreich. Der Preis dafür sind allerdings Aggressionen, Wut und Radikalisierungen der jeweiligen Milieus. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, nicht leugnen.

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Der Fall Abdul Ballout, so wenig wir über ihn bis jetzt wissen, zeigt einmal mehr, dass selbst in eine multikulturelle Gesellschaft Hineingeborene nicht automatisch tolerant und liberal werden. Sie empfinden die Heterogenität ihrer Umwelt als Belastung und Entwurzelung. Darauf reagieren sie mit Radikalisierung und Identitätskonstruktionen. Wirklich verwunderlich ist das nicht.

Die Migrationspolitik seit 2015 hat die Situation aus ideologischen Gründen verschärft. Die eigentlichen Ursachen für die kulturellen Konflikte in unseren Gesellschaften liegen jedoch in der Globalisierung. Man kann keinen globalisierten Waren- und Güteraustausch haben und zugleich davon träumen, dass Menschen an ihrer Scholle kleben – oder nur die Friedfertigen zu uns kommen. Gerade aber weil das so ist, braucht es eine restriktive Einwanderungspolitik – um Gefährder so weit wie möglich herauszufiltern, vor allem aber, um deutlich zu machen, was wir als Gesellschaft auf keinen Fall hinzunehmen bereit sind.

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Urban Will | So., 26. Juli 2026 - 14:55

selbst die harmlose Variante. CICERO möchte zu dem Thema nur maßgeschneiderte Beiträge. Die Angst vor der Wahrheit schwebt durch die Redaktion.
Schickt doch noch ein paar Blümchen in die Uckermark, die Dame wird es euch danken.

Ich wollte Ihnen antworten und wurde sozusagen bis zur gänzlichen verbalen Verstümmelung zensiert. Es ist eine Schande, was die Redaktion dieses Blättchens hier veranstaltet. Ist das noch Demokratie oder sind wir hier bereits in einer Diktatur? Einer Diktatur, in der sich die SPD, die Grünen und die Linke unter Duldung der CDU/CSU schon wunderbar bequem eingerichtet haben. Man sollte dieses Magazion tatsächlich verlassen. Was hält uns hier noch???? Ich fühle mich wie einst in Mielkes Armen. Vielleicht sind wir es sogar. Kennen wir die geheimen Strukturen und was z.B. der VS vom SSD übernommen, auch personell hat? Auf alle Fälle, Herr Will, sollte dieser Kommentar durchkommen, fühlen Sie sich von mir umarmt - ohne CSD Verdacht.

Eben wollte ich noch etwas beitragen, es wurde wieder zensiert. So drastisch ist nicht mal die Stasi einst vorgegangen. Bravo CICERO! ich habe indes tatsächlich keine Geduld mehr. Ich fühle mich erniedrigt und beleidigt und in meinen Freiheitsrechten beschnitten. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Und deshalb ist jetzt realiter Schluss mit CICERO. Aus und vorbei. Nein, wirklich, jetzt ist Schluss. Mit so einem miesen Blättchen will ich nichts zu tun haben. Die SPD-Ideologen können stolz auf das einstige CICERO-Magazin sein. Sie haben gesiegt. Es leben Klingbeil und Esken usw. usw.

die hier nun auch zum Einsatz kommt, wird die Lage schlimmer, als sie ohnehin schon ist. Menschen wie Sie u. ich leiden bereits viel zu lange unter den wahnwitzigen Entscheidungen unserer Regierungen (die von den Medien bejubelt wurden!), als daß wir noch "gemäßigt" dazu Stellung nehmen könnten. Ich spüre eine gefährliche Wut in mir wachsen, die ich nicht will. Aber sie wird täglich neu befeuert von Ereignissen wie dem Mord in Trier o. dem aktuellen Terror-Anschlag in Berlin.
Wie mag es erst Menschen ergehen, die weniger privilegiert sind als wir, die wir nicht in prekären Verhältnissen leben u. uns mit den Zuständen artikuliert auseinandersetzen können?
Ich meine damit z. B. Kleinrentner in Städten, denen durch Zuzug Wildfremder die Wohngegend zum Slum wurde. Oder ich denke an Jugendliche, die sich von Fremden mobben u. bedrohen lassen müssen. Deren Wut wächst unkontrolliert u. wird bald in blanken Haß umschlagen, dem Nährboden für Radikalität!
Wer Worte verbietet, erntet Täter!

Bitte bleiben Sie und auch die sehr geehrten Herren Funke und Will uns hier im Forum erhalten. Ich schätze ihre Beiträge sehr. Ihnen sei gesagt daß ich allen ihren Beiträgen, auch dem heutigem vollständig zustimme. Und es kostet schon viel Anstrengeung die nunmehr fast täglichen Horrormeldungen von Mord, Totschlag und sonstige, meist mit Messern begangenen Taten zur Kenntnis zu nehmen, der Ohnmacht des nichts dagegen tun könnens und noch gleichzeitig die verblendeten Hasskommentare diverser Foristen gegen die AFD und die Massen von angeblichen Nazis zu lesen. So z.B. auf dem Portal "Wissen to go" des Youtube Kanals von "Funk". Einem ZDF Ableger.
Und was ihre Wut angeht, da bin ich eben auch bei ihnen. Aber in meinem Haus hört mich ja keiner. Die Bademantelproduktion dieser Welt würde bei mir nicht reichen. Sarkasmus aus.
Grüße und bleiben sie bitte diesem Forum treu.
Wolfgang Benker

Schließe mich Ihrer Bitte an, werter Herr Benker. Frau Wallau und Herr Funke müssen uns erhalten bleiben. Herr Will hat ja schon kundgetan, dass er bleibt und weiterkämpft! Gut so! KI Zensur bedingt ok. Was mich jedoch sehr stört, ist die Tatsache, dass sich keiner beim Cicero, von Marguier erwarte ich nichts, zu den Bedenken der Foristen mal kurz äußert! Das ist sehr schade! Ich bin seit 2017 Abonnentin und eifrige Schreiberin von Kommentaren. Ich hätte erwartet, dass man den „treuen“‘Abonnenten ein Feedback gibt. Da kommt leider nichts. Wie in der Politik! Dort sind wir die dummen Bürger, hier die blöden Abonnenten. Wer weiß, wie lange es noch gutgeht! 🥺

Markus Michaelis | So., 26. Juli 2026 - 15:54

Stimmt: verschiedene Kulturen und Werte sind toll, solange man sich oberflächlich in festen Rahmen begegnet. Es ist gerade nicht so, dass man Menschen nur näher kennen lernen muss, um in allen das Gemeinsame zu sehen. Klappt bei AfD und Linken bisher auch nicht.

Ein erster Schritt wäre es, zu akzeptieren, dass auch die Überwindung des Wir und Die, das GG, unsere Menschenrechte, unsere Demokratie etc. nur für eine Kultur neben anderen stehen.

Es wird bei Entscheidungen bleiben, was davon man weiterführen will, sich damit gegen anderes entscheidend. Nicht weil anderes schlechter ist, sondern eben anders.

"Vielfältig akzeptieren und daraus Entscheidungen treffen.... "
Könnten sie bitte nochmal präzisieren was sie eigentlich meinen?
Vielen Dank!
Wolfgang Benker

Pamina | So., 26. Juli 2026 - 15:57

Solange man hier denkt, dass man sowas wegquatschen kann, wird sich rein gar nichts ändern. Gefährder und Islamisten gehören hinter Gitter oder außer Landes., auch unter Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft, wenn eine weitere vorhanden ist. Eine offene Gesellschaft muss mehr als jede andere geschützt werden vor ihren Feinden und bedeutet nicht, dass man offene Grenzen für jedermann hat.

Heidemarie Heim | So., 26. Juli 2026 - 16:06

Oder wie ein von Angesichtsinteressierter Seite zusammengefriemeltes Lügengebäude über unseren Köpfen wie die Türme von nine-eleven einbricht. Angesichts all der Vorfälle in der Welt im Zusammenhang mit dem fundamental extremistisch islamistischen Terror vergangener Zeiten bis heute, kann man es kaum glauben mit welcher Ignoranz alle Schutzbarrieren dagegen erst gar nicht errichtet wurden,bzw. auch heute nicht aus welchen Gründen auch immer errichtet werden im tödlich naiven Glauben, dass Appeasement und Toleranz schon ausreichen werden gegen den Hass und Negierung unseres westlich christlichen Wertekanons. Und wenn ich lese, dass ein von unseren Sicherheitsbeauftragten zu beobachtender sogenannter Gefährder ohne wenigstens durch eine Fußfessel gesichert einen Tag vor Kursbeginn mit dem Titel "Deradikalisierung in Theorie und Praxis" noch schnell seinem Bedürfniss nachkommen kann seiner Abneigung gegen die ihm allzu "bunten Welt" Ausdruck zu verleihen,fällt mir nichts mehr ein! MfG

Rainer Mrochen | So., 26. Juli 2026 - 19:17

"Willkommen in der Realität multikultureller Gesellschaften." Wenn es nicht schäbig wäre, würde ich sagen: die -alle haben sich lieb Gesellschaft- frisst gerade ihre Kinder und sie sind selbst Schuld. Danke für diesen Kulturwandel und für deren "freien" Blick in die Zukunft. Wann gehen in Berlin die Lichter an? Alles wird gut, irgendwann, dauert halt. Bis zum nächsten Opfer in der Zahlenreihe über die schon ein gesellschaftlich, gepflegter " wir schauen nicht mehr drauf, wir haben es satt, wir sind es leid, wir nehmen es nur noch zur Kenntnis" Wahrnehmungsdefizit zur Alltäglichkeit wird.
Wir sind weit gekommen. Bravo LGBTQ und sonst Gedöns. Damit habt ihr wohl nicht .gerechnet.

Ferdinand Schulze | So., 26. Juli 2026 - 19:26

...irgendwelche NGOs im staatlichen Auftrag handeln. Weg mit diesen Organisationen, Streichung sämtlicher Förderungen auf Kosten der Steuerzahler!

Sabine Lehmann | So., 26. Juli 2026 - 19:27

Nach dreimaliger Zensur habe ich aufgegeben. Nichts in meinem Text hat gegen die Regeln dieses Forums verstoßen, nur leider habe ich die unangenehme Angewohnheit, Dinge beim Namen zu nennen statt drumherum zu quatschen! Welcher Geist, liebe Cicero-Redaktion hat hier Einzug gehalten? Machen Sie sich doch mal ehrlich und erklären das hier im Forum, so dass alle Beteiligten nachvollziehen können, welche Parameter hier zum tragen kommen und nach welchen Ausschlusskriterien man aussortiert wird!

Gisela Hachenberg | So., 26. Juli 2026 - 21:38

Ja, liebe Frau Lehmann, das habe ich in meinem Kommentar weiter oben auch schon reklamiert. Ich würde erwarten, dass jemand vom Cicero mal zum besseren Verständnis für die „treuen“ Abonnenten eine kurze Erklärung zur „Kettensägen“-KI abgibt. Aber leider nichts… Herrn Krischke würde ich es zutrauen. Er antwortet ja auch manchmal auf Kommentare. Aber er darf wohl nicht. Von Marguier erwarte ich nichts 😉. Schade, schade! Bis jetzt hatte ich Glück. Wurde (noch) nicht gecancelt. Kann ja noch werden…
Ihnen wünsche ich eine angenehme Woche. Vielleicht mal mit einem Tag ohne Bericht von unseren Messerjungs.

Wolfgang Benker | So., 26. Juli 2026 - 20:44

Sehr geehrte Frau Lehmann, ich vermute mal in meinem jugendlichem 70- jährigem Dasein hier die Anwendung von KI oder sonstiger Software.
Dies war z.B. schon zu Zeiten meiner Sperre im "Welt" Forum 2019 so. Diese Auskunft erhielt ich von der Redaktion telefonisch - man könne ja nicht alle Mails lesen. Ok, konnte ich mir denken. Aber welche Kriterien den betreffenden Beitrag von mir zur Sperre führten, konnte und/oder wollte man nicht sagen. Grüsse

Oh, die "Welt" kenne ich gut, lieber Herr Benker. Ich lese sie regelmäßig, dort arbeiten sehr gute Journalisten und der gute Geist von Stefan Aust ist spürbar. Leider führt der Kommentarbereich dort ein völlig losgelöstes Eigenleben, ein Regime unter der unsäglichen Regie von Oliver Michalsky entwickelt.
Seitdem gibt es dort sogar wie im Kindergarten Fleißkärtchen und schriftliche Belobigungen live während des Chat-Verlaufes, wenn man "gute" und woke Beiträge schreibt, die der Agenda unserer politischen Entourage seit 2015 entsprechen. Heißt im Klartext, nichts bis wenig über das tägliche neu aushandeln des Zusammenlebens mit unseren muslimischen Mitbürgern und besser nichts Negatives über LGTBxyz.......oder sprechende Zebras;-)

Sabine Lehmann | So., 26. Juli 2026 - 20:54

Das Wort "entwickelt" bitte streichen, da war ich wieder mal unaufmerksam, sorry.

Wolfgang Borchardt | So., 26. Juli 2026 - 21:06

Ist zu lesen, dass eingereiste Straftäter polizeibekannt sind. Sind sie deshalb noch hier, weil sie für "unsere" Demokratie keine Bedrohung darstellen? In der Verfolgung von Meinungen rechts von links ist man wesentlich sensibler. Was tut es, die hier Arbeitenden zu verärgern? Steuern müssen sie dennoch zahlen.

Was passiert mir, sollte ich in Deutschland einen unbescholtenem B ca 12 christliche ürger ermorden oder auch töten? Vorerst nichts. Erst muß ich mich vor Richterinnen - wie soeben - verantworten. Oder wie Afghane Amri vor ca 6 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Hamburg ermordet.

Erst nach ca 1 Jahren erreichten die Hinterbliebenen aufgrund mehrer "Offene Briefe" an Exkanzlerin Merkel und Steinmeier eine Würdigung der Ermordeten. Die versprochene Wiedergutmachung?

Und heute Abend? Steinmeier und Merz? Steinmeier wischte sich die Tränen

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