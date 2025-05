So erreichen Sie Ingo Way:

Eine Zeitlang war Deborah Feldman aus kaum einer deutschen Talkshow zum Thema Gazakrieg wegzudenken. Die amerikanisch-deutsche Schriftstellerin, die 2012 mit ihrem autobiografischen Roman „Unorthodox“ über ihren Ausstieg aus der ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmarer in New York bekannt geworden war, war in zahlreichen TV-Diskussionsrunden die „authentische jüdische Stimme“, die dort erzählen durfte, dass man den Terror der Hamas vom 7. Oktober 2023 im „Kontext“ sehen müsse, dass Deutschland sich nicht länger an die Seite Israels stellen solle und dass man in Deutschland Israel nicht kritisieren dürfe. Kurz, alles, was ein bestimmtes deutsches Publikum aus jüdischem Munde gerne hört – und was für die übergroße Mehrheit der Juden in Deutschland eben nicht repräsentativ ist.

In letzter Zeit wurden die Talkshow-Einladungen aber seltener. Spätestens, als sie bei Markus Lanz im Juli 2024 behauptete, die Polizei in der Bundesrepublik sei von Rechtsextremisten unterwandert, und gegen die deutsche Erinnerungskultur wetterte, muss man in den Redaktionen gemerkt haben, mit welcher loose cannon man es hier zu tun hat, und Feldmans Bildschirmpräsenz nahm deutlich ab.

Den plötzlichen Aufmerksamkeitsentzug muss sie schlecht verkraftet haben, denn seither versucht sie, sich auf andere Weise wieder ins öffentliche Gespräch zu bringen. Ihr Lieblingshobby: mehr oder weniger prominenten Juden, die eine etwas andere Meinung zu Israel und Gaza haben als Feldman, ihr Judentum abzusprechen. Diese seien allesamt „Fake-Juden“, die ihre Biographie gefälscht hätten; und überhaupt seien die meisten Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland überhaupt keine richtigen Juden, da sie entweder Konvertiten seien oder aus Ländern der früheren Sowjetunion stammten (wo es in Feldmans Augen offenbar keine Juden gab). Die Autorin Mirna Funk (siehe Porträt in der aktuellen Cicero-Printausgabe) ließ Feldman per einstweiliger Verfügung entsprechende Äußerungen über ihre Person untersagen. Weitere ihrer Opfer, denen sie ihr Jüdischsein absprach, weil ihr deren politische Haltung nicht passte: Hanna Veiler, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD), die Publizistin Sarah Cohen-Fantl, der Pianist Igor Levit oder die ehemalige JSUD-Vorsitzende Anna Staroselski.

Überall nur „Fake-Juden“

Feldmans neuestes Zielobjekt: der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Peyman Engel. Der in Witten geborene Journalist, dessen Familie aus dem Iran nach Deutschland eingewandert war, sei in Wirklichkeit gar nicht jüdisch, vielmehr sei seine iranische Mutter keine Jüdin, sondern Anhängerin der im Iran verfolgten Bahai-Religion – er selbst folglich auch kein Jude. Erfahren haben will Feldman das von Verwandten Engels, die sie allerdings namentlich nicht nennt. Und schreiben tut sie das nicht nur auf X, sondern auch in der ersten Nummer der von dem Berliner Zeitung-Verleger Jörg Friedrich verantworteten Neuausgabe der traditionsreichen Weltbühne – in einem Text, der dann auch noch mal in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde.

„Dieses Verhalten ist für mich nicht mehr nachvollziehbar und zeigt, dass Deborah Feldman eine Rufmordkampagne gegen mich betreibt, die niemand mehr ernst nehmen kann“, sagt Philipp Engel gegenüber Cicero. „Meine Mutter ist nach jüdisch orthodoxem Verständnis durch Geburt zweifelsfrei jüdisch. Ich bin nach jüdisch orthodoxem Verständnis durch Geburt ebenfalls zweifelsfrei jüdisch. Das hatte ich übrigens auch Frau Feldman vor Veröffentlichung so mitgeteilt.“ Engel weiter: „Es ist nicht das erste Mal, dass Frau Feldman solch eine Kampagne mit unwahren Unterstellungen gegen eine jüdische Person betreibt, die eine andere Meinung als sie vertritt und die sie kritisch hinterfragt. Entsetzt bin ich, dass ihr der Berliner Verlag dafür eine Bühne bietet.“

Aber was hat es nun mit der behaupteten Bahai-Connection auf sich? Die Eltern seiner Mutter, führt Engel aus, seien „nach jüdisch orthodoxem Verständnis durch Geburt zweifelsfrei jüdisch gewesen, auch wenn sie infolge der antisemitischen Anfeindungen im Iran zur Bahai-Religion übergetreten sind; nach jüdischem Religionsrecht sind sie trotzdem zeitlebens jüdisch geblieben.“ Seine Mutter habe die Bahai-Religion immer abgelehnt und sich als das begriffen, was sie auch nach jüdischem Religionsrecht immer schon gewesen sei: als Jüdin. Über sich selbst sagt Engel: „Die Bahai-Religion spielt keine Rolle in meinem Leben – und sie hat es auch noch nie.“

In der Tat bestätigen sowohl die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland, die Conference of European Rabbis als auch die Israelitische Cultusgemeinde Zürich (deren Mitglied Engel neben der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ist) in Dokumenten, die Cicero vorliegen, dass sowohl Peyman Engel als auch seine Mutter zweifelsfrei von Geburt an jüdisch sind. Auch der Zentralrat der Juden, der die Jüdische Allgemeine herausgibt, stellt sich „zu 100 Prozent hinter Philipp Peyman Engel“.

Vom religiösen Antizionismus zum Postkolonialismus

Deborah Feldman sagt also nachweislich die Unwahrheit. Warum tut sie das? Man könnte Geltungssucht und Neid unterstellen, auch hat sie es in der Vergangenheit mit der Wahrheit wohl nicht immer ganz genau genommen, so auch schon in ihrem autobiographischen Buch „Unorthodox“. Worum es ihr aber vor allem geht, schreibt sie in ihrem Weltbühne-Artikel: Philipp Peyman Engel, so Feldman, vertrete Positionen, die „rechts, rassistisch und blind pro-israelisch“ seien; die Jüdische Allgemeine mache „Schlagzeilen mit entmenschlichenden Aussagen über Muslime, arabisch- oder türkischstämmige Menschen“ – so stellt es sich für Feldman dar, wenn die Jüdische Allgemeine über den Terror der Hamas oder über muslimischen Antisemitismus in Deutschland berichtet.

Es ist also Engels politische Haltung, die Feldman nicht passt. Und weil für sie nur israelkritische Juden richtige Juden sind, kann Engel eben per definitionem kein Jude sein. So ganz kann Deborah Feldman das Denken ihres früheren ultraorthodoxen Umfelds, von dem sie sich doch so voll und ganz losgesagt haben will, wohl nicht hinter sich lassen: Die Satmarer Chassiden lehnen aus religiösen Gründen den Staat Israel ab; nur der Messias habe das Recht, einen jüdischen Staat zu gründen. Diesen religiös begründeten Antizionismus übersetzt Feldman nun ins Säkulare, in die Sprache des links-woken Postkolonialismus. Und dieser Ideologie ist es bekanntlich egal, ob etwas der Wahrheit entspricht oder nicht – Hauptsache, es nützt den „Unterdrückten“.