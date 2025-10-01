Klingbeil, Merz, Dobrindt
Stimmung verbessern: Klingbeil, Merz und Dobrindt im Garten der Villa Borsig / picture alliance / dts-Agentur | -

Kabinettsklausur Der Anti-Betriebsausflug

Die zweitägige Arbeitssitzung von Kanzler Friedrich Merz mit seinen Ministern wollte Handlungsfähigkeit demonstrieren. Von Zukunftsagenda bis zu Fusionsreaktoren – mit großen Themen und kleinen Symbolen wirbt die Regierung um mehr Vertrauen zu Schwarz-Rot.

VON VOLKER RESING am 1. Oktober 2025 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Das Format Kabinettsklausur hat einen schlechten Ruf. Zu nah und zu düster sind noch die Erinnerungen an die Treffen der Ampel-Regierung im Barockschloss Meseberg vor den Toren Berlins. Der Dauerstreit zwischen den Spitzen von SPD, Grünen und FDP sollte damals immer mal wieder mittels Gruppenausflug gelöst werden. Doch scheiterte das Teambuilding der Scholz-Regierung letztlich immer, und zurück blieben Formelkompromisse.

Als Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nun am Mittwoch nach der Kabinettsklausur vor die Presse trat, sollte alles anders sein. Die neue Bundesregierung, die noch kein halbes Jahr im Amt, aber mit schlechtem Ruf und einiger Rumpelei gestartet ist, wollte nun den Neubeginn zelebrieren. Kabinettsklausur, das soll nun ein Inbegriff für Entscheidungsfreude und Einigkeit werden. Doch wie glaubhaft wäre das?

