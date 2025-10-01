Als Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Vize-Kanzler Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nun am Mittwoch nach der Kabinettsklausur vor die Presse trat, sollte alles anders sein. Die neue Bundesregierung, die noch kein halbes Jahr im Amt, aber mit schlechtem Ruf und einiger Rumpelei gestartet ist, wollte nun den Neubeginn zelebrieren. Kabinettsklausur, das soll nun ein Inbegriff für Entscheidungsfreude und Einigkeit werden. Doch wie glaubhaft wäre das?