Das macht insofern Sinn, als die CDU bei den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg nicht mit glanzvollen Siegen rechnen kann. Sie droht vielmehr in allen drei Ostländern von der AfD überholt zu werden. Da wäre es unklug, dort einen Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf zu schicken, aus dem er nur beschädigt herauskommen könnte.