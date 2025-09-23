Julia Klöckner im Porträt - Nicht nett

In der Merkel-CDU war Julia Klöckner die „Vorsitzende der Herzen“. Als Brückenbauerin zwischen den Merkelianern und der Merz-CDU ist sie unabdingbar. Warum die Bundestagspräsidentin nun zur Zielscheibe der Linken wurde.