- Nicht nett
In der Merkel-CDU war Julia Klöckner die „Vorsitzende der Herzen“. Als Brückenbauerin zwischen den Merkelianern und der Merz-CDU ist sie unabdingbar. Warum die Bundestagspräsidentin nun zur Zielscheibe der Linken wurde.
Als Julia Klöckner vor zehn Jahren in der legendären Talkshow „3 nach 9“ neben Moderator Giovanni di Lorenzo sitzt, da mutet er ihr zunächst eine Weinprobe zu. Sie war als Studentin Deutsche Weinkönigin gewesen; es ist das Klischee, welches die Winzertochter seitdem verfolgt. Sie sollte vor der Kamera Frankenwein von Nahewein unterscheiden. Sie macht alles mit.
Die CDU-Politikerin war damals Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und ließ es gut gelaunt über sich ergehen. Aber der Zeit-Chefredakteur traute ihr noch viel mehr zu. Ob sie nicht mal Nachfolgerin von Angela Merkel werden wolle, fragte der Journalist, das Zeug dazu habe sie ja, schmeichelte er. „Wir haben eine wunderbare Kanzlerin“, konterte sie darauf.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.