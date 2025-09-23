Julia Klöckner
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner / Foto: Markus Hintzen/Laif

Julia Klöckner im Porträt Nicht nett

In der Merkel-CDU war Julia Klöckner die „Vorsitzende der Herzen“. Als Brückenbauerin zwischen den Merkelianern und der Merz-CDU ist sie unabdingbar. Warum die Bundestagspräsidentin nun zur Zielscheibe der Linken wurde.

VON VOLKER RESING am 30. September 2025 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Als Julia Klöckner vor zehn Jahren in der legendären Talkshow „3 nach 9“ neben Moderator Gio­vanni di Lorenzo sitzt, da mutet er ihr zunächst eine Weinprobe zu. Sie war als Studentin Deutsche Weinkönigin gewesen; es ist das Klischee, welches die Winzertochter seitdem verfolgt. Sie sollte vor der Kamera Frankenwein von Nahewein unterscheiden. Sie macht alles mit.

Die CDU-Politikerin war damals Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz und ließ es gut gelaunt über sich ergehen. Aber der Zeit-Chefredakteur traute ihr noch viel mehr zu. Ob sie nicht mal Nachfolgerin von Angela Merkel werden wolle, fragte der Journalist, das Zeug dazu habe sie ja, schmeichelte er. „Wir haben eine wunderbare Kanzlerin“, konterte sie darauf.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Di., 30. September 2025 - 11:26

Laut inhaltlichem Text des Grundgesetz braucht es keine Regenbogenflagge. Das Grundgesetz wird u.a. mit der Deutschlandflagge symbolisiert. Wenn gesellschaftliche Strömungen der Meinung sind, die Regenbogenflagge symbolisiert mehr als das Grundgesetz, dann sollen diese das Grundgesetz mit entsprechender Mehrheit ändern. Bis dahin gilt die Deutschland-Flagge als Verfassungssymbol.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.