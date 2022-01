Wenn bei Twitter der Name #JuliZeh trendet, wenn Linke und Liberale in gespielter Arglosigkeit fragen, wer das denn bitteschön sei, „die Menschenrechtsbeauftragte der AfD“, dann kann man sicher sein, dass Juli Zeh wieder das gemacht hat, was sie am besten kann. Sie hat ihre Sätze geschärft, um ihrem Ärger Luft zu machen – in diesem Fall über den Osten, das Krisenmanagement der Bundesregierung und die Medien.

Juli Zeh? Wer ist das? Ist die nicht die Menschenrechtsbeauftragte der AfD? Oder der CDU? Oder muss die jetzt verboten werden? Man hört so vieles, was man nicht einordnen kann. https://t.co/ljDtqBXQOO — Freddy Sinalco (@FreddySinalco) January 5, 2022

In einem Interview mit der Zeit hat die Bestseller-Autorin („Über Menschen“) jetzt erklärt, warum sie keine politischen Essays mehr schreibt. Der direkte Austausch mit anderen sei ihr wichtiger, sagt sie. Schließlich sei die Demokratie in Gefahr. Sie spricht es nicht aus. Aber sie meint den Osten der Republik, ihre neue Wahlheimat. Seit einigen Jahren lebt die gebürtige Rheinländerin mit ihrer Familie in einem Dorf in Brandenburg.

Es ist offenbar eine Herausforderung, für beide Seiten. Zeh beklagt das „infantile Politikverständnis“, die „Konsumentenhaltung“ der Bürger und ihren Unwillen, selber etwa für die Demokratie zu tun. „Wenn man mal nachfragt bei den Beschwerdeführern, stellt man fest, dass sie noch nie bei einer Gemeinderatssitzung waren oder in ihrem Abgeordnetenbüro. Sie wissen oft gar nicht, wie ihr Abgeordneter überhaupt heißt. Die benutzen die Tools der Demokratie überhaupt nicht.“

Der Ossi, das politisch unmündige Wesen

Diese „Konsumentenhaltung“ wird schon seit dem Mauerfall beklagt, vor allem von Menschen aus dem Westen, die in den Osten gezogen sind und mit der weitverbreiteten Erwartungshaltung fremdeln, der Staat sei verantwortlich für das eigene Wohlergehen. Dabei gibt es diese Einstellung auch in den alten Bundesländern. Es zeugt von einer gewissen Überheblichkeit, das als Demokratiedefizit zu stigmatisieren. Der Ossi, das politisch unmündige Wesen.

Aber Zeh begnügt sich nicht nur damit, den Souverän als Jammerlappen zu klassifizieren. Im nächsten Atemzug kritisiert sie auch noch die Politik dafür, dass sie mit einer „pädagogischen Kommunikation“ mit Wenn-dann-Szenarien und mit moralischen Zuschreibungen auf derlei Befindlichkeiten Rücksicht nehme, statt Corona-Maßnahmen konsequenter umzusetzen: „Wenn wir mal Helmut Kohl heranziehen, obwohl der mir politisch nie besonders nahestand: Der hat die Wiedervereinigung durchgesetzt, mit Biegen und Brechen. Das stelle man sich mal unter den heutigen Bedingungen vor.“