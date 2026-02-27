Juli Zeh als Bundespräsidentin? - Eine Frau zwischen Stadt und Land, Ost und West, Links und Rechts

Als Juristin, Bestsellerautorin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin verteidigt Juli Zeh die Grundrechte auch im Gegenwind, widerspricht der Dämonisierung politischer Gegner und spricht eine Sprache, die weit über die Berliner Blase hinaus verstanden wird. Damit ist sie die naheliegendste Kandidatin für Schloss Bellevue.