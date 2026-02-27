- Eine Frau zwischen Stadt und Land, Ost und West, Links und Rechts
Als Juristin, Bestsellerautorin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin verteidigt Juli Zeh die Grundrechte auch im Gegenwind, widerspricht der Dämonisierung politischer Gegner und spricht eine Sprache, die weit über die Berliner Blase hinaus verstanden wird. Damit ist sie die naheliegendste Kandidatin für Schloss Bellevue.
Eine der liebenswertesten Eigenschaften der Berliner ist die Sitte, ihre abgelegten Kleidungsstücke, aussortierten Haushaltsgegenstände und ihre gelesenen oder auch ungelesenen Bücher in Pappkartons auf die Straße zu stellen – „Zum Mitnehmen“. Ich habe in solchen Kisten, wenn es um Bücher geht, schon so manchen schönen Fund gemacht; vor einigen Tagen war es der Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh, den ich noch nicht gelesen hatte. Offenbar war hier das synchronistische Prinzip der bedeutungsvollen Zufälle am Werk, wie es C.G. Jung beschreibt. Denn der Fund fiel zeitlich zusammen mit der Diskussion um die Nachfolge des derzeitigen Bundespräsidenten, die doch bitte eine Frau antreten solle – und in diesem Zusammenhang wird auch immer wieder der Name Juli Zeh genannt.
