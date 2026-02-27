Juli Zeh
Juli Zeh / picture alliance / teutopress

Juli Zeh als Bundespräsidentin? Eine Frau zwischen Stadt und Land, Ost und West, Links und Rechts

Als Juristin, Bestsellerautorin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin verteidigt Juli Zeh die Grundrechte auch im Gegenwind, widerspricht der Dämonisierung politischer Gegner und spricht eine Sprache, die weit über die Berliner Blase hinaus verstanden wird. Damit ist sie die naheliegendste Kandidatin für Schloss Bellevue.

VON INGO WAY am 27. Februar 2026 5 min

Ingo Way

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

Eine der liebenswertesten Eigenschaften der Berliner ist die Sitte, ihre abgelegten Kleidungsstücke, aussortierten Haushaltsgegenstände und ihre gelesenen oder auch ungelesenen Bücher in Pappkartons auf die Straße zu stellen – „Zum Mitnehmen“. Ich habe in solchen Kisten, wenn es um Bücher geht, schon so manchen schönen Fund gemacht; vor einigen Tagen war es der Roman „Unterleuten“ von Juli Zeh, den ich noch nicht gelesen hatte. Offenbar war hier das synchronistische Prinzip der bedeutungsvollen Zufälle am Werk, wie es C.G. Jung beschreibt. Denn der Fund fiel zeitlich zusammen mit der Diskussion um die Nachfolge des derzeitigen Bundespräsidenten, die doch bitte eine Frau antreten solle – und in diesem Zusammenhang wird auch immer wieder der Name Juli Zeh genannt.  

Jörg Allenstein | Fr., 27. Februar 2026 - 16:27

Volle Zustimmung. Ich kenne zwar keine Bücher von Frau Zeh, aber ich finde ihre klaren und unideologischen Gedanken in Interviews immer erfrischend. Sie wäre nach einer langen Durststrecke endlich mal wieder eine würdige Kandidatin.

Markus Michaelis | Fr., 27. Februar 2026 - 16:29

sehr passen. Allerdings habe ich meist eher Sondersichtweisen, so dass ich Zweifel haben, ob Frau Zeh wirklich genügend Menschen im Land mitnehmen kann. Damit verbunden ist allerdings die allgemeinere Frage, ob die große, integrative Figur bei den heutigen Gegensätzen überhaupt möglich ist.

Vielleicht ist eine Figur, die eines der größeren gesellschaftlichen Lager mit anführt, wie zB Steinmeier, realistischer. In anderen Lagern führt das zwar zu heftigeren Ablehnungen, aber man bringt dann eben eine gewisse Hausmacht mit.

Frau Zeh scheint mir ein unabhängigerer Geist und keinem Lager fest zuzuordnen, sie könnte aber genau deswegen auch zu isoliert sein in ihrer gesellschaftlichen Wirkung?

Sabine Lehmann | Fr., 27. Februar 2026 - 16:35

Der echauffierte Griff zur Perlenkette passt so folgerichtig zur konstanten moralinsauren Empörungswelle im deutschen Journalismus, wie der Pinsel zum Maler.
Ich erinnere mich, dass der Hosenanzug aus der Uckermark(ja, ich weiß, ich kann es einfach nicht lassen, Lehmännchen muss immer wieder diese Person anführen, deren Name nicht genannt werden darf....bringt Unglück) auch immer so ein hässliches Gebammsel um den zerknitterten Hals trug und perfekt dazu einlud, bei Entgleisungen(und derer gab es viele) den gängigen Spruch anzuführen, sie hätte ja ohnehin nicht mehr alle Murmeln auf der Kette.
Wie dem auch sei, ich bin zwar mittlerweile allergisch auf weibliche Personalien, aber in dem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Was ich bisher von Frau Zeh gehört habe, machte einen vernünftigen und vor allem rationalen Eindruck. Das heißt zwar nicht, dass ich immer ihrer Meinung bin, das ist aber auch nicht von Nöten, ganz im Gegenteil. Hauptsache keine Chefideologen u. Phrasendrescher mehr!

Klaus Funke | Fr., 27. Februar 2026 - 16:58

Die mal einen vernünftigen Eindruck macht. Sind wir jetzt auf einer panischen Suche nach einer Bundespräsidentin? Gewiss, Frau Zeh hat ihren Kopf nicht nur für den Friseur. Über den Wert, namentlich den literarischen, ihrer Bücher kann man streiten. Für mich gehobene Unterhaltungsliteratur mit gesellschaftspolitischem Touch. Aber berechtigt dies für eine Kandidatur zur Bundepräsidentin? Wenn jetzt noch mehr Vorschläge kommen, aus allen Richtungen, Schichten, aus Stadt und Land, dann haben wir wieder typisch deutsch gehandelt und alles zerquatscht. Nein, Frau Zeh sollte nicht für das Amt der Bundespräsidentin kandidieren, sie sollte weiter Bücher schreiben und sich einbringen in unser Leben, auch als Juristin. Ich glaube, ich erkenne die Marschrichtung. Jetzt hagelt es Vorschläge, noch und nöcher, zum Schluss werden wir alle froh und erleichtert sein, wenn Frau Merkel "nach zahllosen Bitten aus der Bevölkerung" sich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. That is real Marketing.

Walter Buehler | Fr., 27. Februar 2026 - 17:15

mich ärgert es schon lange, dass die Bundesversammlung einen wichtigen Repräsentanten unseres Staates bestimmen darf.

Die "Bundesversammlung", dieses "zivilgesellschaftliche" Gremium oder dieses "Oberhaus" wird nicht durch demokratische Wahlen gebildet, sondern ist nur ein Organ der Parteien und ihrer NGOs, genauer: ein Organ der hauptberuflichen Funktionäre in den Parteien und NGO's.

Manchmal denke ich, die Wiedereinführung eine Monarchie - wie in vielen demokratischen Nachbarländern - wäre einfacher, übersichtlicher und jedenfalls romantischer als diese Kür eines grauen Funktionäts durch andere graue Funktionäre (w/m/d/...).

Vielleicht wäre es auch nützlich für den Tourismus??

PS: Ab diesem Wochenende ist die Hohenzollerngruft im Berliner Dom wieder zugänglich.

