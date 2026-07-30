Laura Strohschneider
CDU-Flage auf dem Konrad-Adenauer-Haus; Laura Strohschneider / picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH; picture alliance/dpa/Laura Strohschneider | Paul Schneider

JU-Vorsitzende tritt aus der CDU aus „Ich kann das den Leuten gegenüber nicht mehr rechtfertigen“

Laura Strohschneider hat ihren Rücktritt als JU-Chefin in Brandenburg angekündigt – und ihren Austritt aus der CDU. Im Interview wirft sie der Parteiführung mangelnde Glaubwürdigkeit vor und kritisiert den Regierungskurs mit der SPD.

INTERVIEW MIT LAURA STROHSCHNEIDER am 30. Juli 2026

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Laura Strohschneider war bis zuletzt Vorsitzende der Jungen Union Brandenburg und Ostbeauftragte der Jungen Union.

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Michael Klein | Do., 30. Juli 2026 - 17:45

Chapeau!!!

Jens Böhme | Do., 30. Juli 2026 - 18:07

Seit Urzeiten ist die CDU Brandenburg ein winziger und erfolgloser Wurmfortsatz der Bundes-CDU. Davon knapp 1000 JU-Mitglieder?

Ingo Frank | Do., 30. Juli 2026 - 18:19

dennoch ziehe ich den Hut vor der jungen Frau die völlig logisch und ebenso nachvollziehbar ihren Parteiaustritt begründet.
Hätte ein Kohl auf solch begabten Nachwuchs verzichtet ? Ich glaube nicht !
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Hut ab vor dieser mutigen und konsequenten Frau. Da kann sich der Noch-Kanzler "eine Scheibe abschneiden"!
"Hätte ein Kohl auf solch begabten Nachwuchs verzichtet?" Leider hat Kohl, den ich seinerzeit sehr schätzte, einen unverzeihlich-folgenschweren Fehler gemacht: IM-Erika in die CDU aufzunehmen und ihren gewollten/gezielten Aufstieg zu forcieren! Denn ihre Kanzlerschaft hat - meiner Meinung nach - Deutschland sehr geschadet. Ihre Freundschaft zu KGB-Offizier (im besonderen Einsatz) und Stalinist Putler - und die rückhaltlose und unkontrollierte Grenzöffnung hauptsächlich für Moslems (die Kampf-Genossen der SED/LINKEN) - war ein "SED-Stasi-Parteiauftrag"?! ... meiner Meinung/Überzeugung nach!

C. Schnörr | Do., 30. Juli 2026 - 20:14

gratuliere zu dem konsequenten Schritt. Diese panische CDU ist nur noch peinlich und keinem mit gesundem Verstand mehr vermittelbar.

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