- „Ich kann das den Leuten gegenüber nicht mehr rechtfertigen“
Laura Strohschneider hat ihren Rücktritt als JU-Chefin in Brandenburg angekündigt – und ihren Austritt aus der CDU. Im Interview wirft sie der Parteiführung mangelnde Glaubwürdigkeit vor und kritisiert den Regierungskurs mit der SPD.
Laura Strohschneider war bis zuletzt Vorsitzende der Jungen Union Brandenburg und Ostbeauftragte der Jungen Union.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.