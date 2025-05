Der Sinn und Zweck der Demokratie steckt schon im Namen. Das griechische dēmokratía bedeutet „Herrschaft des Volkes“. Doch das Vertrauen in selbige, das zeigen diverse Studien, sinkt. Allerdings nicht derart, dass sich immer mehr Deutsche nach einer Abschaffung der Demokratie sehnen würden. Denn die Grundprinzipien der Demokratie finden nach wie vor die allermeisten Bürger dieses Landes richtig.

Der Vertrauensverlust, von dem hier die Rede ist, ist ein anderer. Er ist einer in die gegenwärtige Ausgestaltung unserer Demokratie, in die staatlichen Institutionen und in die etablierten Parteien, die sich, heißt es ziemlich harsch, das Land zur Beute gemacht hätten. Ist das etablierte Parteiensystem also noch zu retten? Wollen wir, also die Bürger, das überhaupt? Oder braucht es eine Art Neustart unserer Demokratie?

An einem Freitagabend im Mai macht sich der Autor dieser Zeilen auf den Weg zu einem Treffen. Denn auffällig ist, dass in der Spitzenpolitik zwar viel von „der Basis“ die Rede ist, aber äußerst selten in überregionalen Medien mit eben genau dieser Basis gesprochen wird. Dabei sind es doch die Fußsoldaten der Parteien – und das ist keineswegs despektierlich gemeint –, die an Wahlkampfständen und anderswo für ihre Parteien trommeln und bei der Gelegenheit ziemlich ungefiltert zu hören kriegen, was der „Normalbürger“ so denkt und fühlt. Außerdem sind jene an der Basis, die auch Mitglieder der Jugendorganisationen der Parteien sind, doch die nächste und übernächste Generation der Spitzenpolitiker.

Eine Altbauwohnung in München. Der 32-jährige Jurist Laurenz Kiefer, Chef der Jungen Union München, hat die Einladung des Autors zum Gespräch angenommen. Wir sprechen, diskutieren und streiten fast drei Stunden. Manchmal sind wir uns einig, manchmal drehen wir uns im Kreis und zwischendurch wird es auch etwas hitzig, in der Debatte über die Brandmauer vor allem. Kiefer wurde übrigens in Köln geboren, was für einen JU-München-Chef schon ziemlich ungewöhnlich ist. Aber lesen Sie selbst.

„Söders Corona-Politik ging mir irgendwann zu weit“

Herr Kiefer, wie konservativ ist die Junge Union?

Wir sind eine konservative Jugendorganisation. Aber konservative Werte müssen sich auch nach den Gegebenheiten der Zeit ausrichten und die richtigen Antworten finden. Das heißt für mich, dass wir bei der Jungen Union traditionelle Strukturen aufbrechen müssen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Damit habe ich angefangen, indem ich zum Beispiel Veranstaltungen an anderen Orten organisiert habe als in den klassischen CSU-Locations. Ich liebe die bayerische Wirtshauskultur, aber man kann Empfänge oder Diskussionsveranstaltungen auch mal in einem Club machen.

Haben sich Ihre Veranstaltungen auch inhaltlich verändert?

Ja, viele junge Leute wollen nicht mehr nur stundenlang einem Redner zuhören. Sie wollen mitdiskutieren. Wir hatten neulich eine Veranstaltung mit Klaus Holetschek (CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag; Anm. d. Red.). Der hat nur fünf Minuten geredet – und dann gesagt: Stellt einfach die Fragen, die ihr stellen wollt, und wir diskutieren darüber. Das war eine super Diskussion, und eine der besten JU-Veranstaltungen seit langem.

Sie haben eben von konservativen Werten gesprochen. Welche wären das?

Freiheit. Sicherheit. Wirtschaftliche Vernunft. Anstand. Soziale Marktwirtschaft. Traditionen und Brauchtum hochzuhalten. Und mit der nötigen Toleranz gegenüber anderen im Alltag agieren.

Finden Sie all diese Werte bei der Union ausreichend wieder? Nehmen wir mal den Freiheitsbegriff. Ist der innerhalb der Union genügend ausgeprägt?

Ich finde ja. Freiheit gilt bis zu dem Punkt, wo die Freiheit des anderen anfängt. Es braucht, um Freiheit insgesamt gewährleisten zu können, auch Schranken. Und das finde ich in der Union bis heute gut aufgehoben.

Fanden Sie die Corona-Politik von Markus Söder richtig?

Am Anfang ja. Am Ende nein.

Weil?

Weil diese sehr restriktiven Maßnahmen meiner Meinung nach zu lange aufrechterhalten wurden. Auch noch in einer Zeit, als sie in dem Ausmaß und in dem Umfang nicht mehr angemessen waren. Dass man zum Beispiel in Bayern auf Bahnhöfen noch sehr lange Masken im Freien tragen musste, obwohl wir bereits eine sehr hohe Impfquote hatten. Auch in den Sommermonaten, bei einer sehr geringen Inzidenz. Das ging mir irgendwann zu weit. Und das habe ich auch so gesagt.

Vor Corona war ich immer der Meinung, dass Bayern zwar aus guten Gründen viel Wert auf Sicherheit und Ordnung legt, im Gegenzug aber auch das Prinzip gilt: Leben und leben lassen; dass man Menschen, die nichts Böses tun, in Ruhe lässt.

Ja. Zu einer konservativen DNA gehört ein handlungsfähiger, aber kein überbordender Staat. Und das gilt auch im Bereich des Infektionsschutzes. Am Anfang, von März 2020 bis vielleicht noch Anfang 2021, war das eine neue Situation für alle. Was die Corona-Politik danach betrifft, sind einfach Fehler gemacht worden. Und nochmal: Das habe ich auch während dieser Zeit gesagt und mir damit nicht nur Freunde in der Partei gemacht. Das ist aber in allen Parteien so.

Gibt es innerhalb der Union ausreichend Raum für abweichende Ansichten?

Wir sind nur im Team stark. Das heißt aber nicht, dass ich damit das Individuum zurückstellen würde. Meinungen müssen in ihrer Vielfalt Platz haben. Niemand sollte irgendeinen Nachteil haben, wenn er eine Position bezieht, die nicht einem Beschluss oder einem Programm der Jungen Union oder CDU/CSU entspricht. Trotzdem muss man Mehrheiten bekommen. Und das heißt, dass man andere Menschen für die eigenen Positionen gewinnen muss.

„Für die AfD sind wir der Todfeind“

Als Sie gerade die konservativen Werte aufgezählt haben, war der Begriff „Anstand“ dabei. Ein schöner Begriff. Gibt es genügend Anstand in der Politik? Also untereinander?

Im Großen und Ganzen nicht. Anstand heißt für mich auch Anstand in der politischen Auseinandersetzung. Dass ich ertrage, was ein politischer Gegner sagt. Ihm nicht ins Wort falle, ihn nicht anschreie, sondern zuhöre, um mich mit den Argumenten meines Gegenübers auseinanderzusetzen und die besseren Argumente vorzutragen. Das ist für mich Anstand unter Demokraten in der Politikmanage. Und ich finde, das ist zurückgegangen.

Sie sagen „unter Demokraten in der Politikmanege“. Sind mit „Demokraten“ alle gewählten Parteien in der Politikmanege gemeint?

Nö. Die AfD und die Linkspartei gehören für mich nicht dazu.

Warum?

Das sind für mich keine Demokraten, weil sie im Grunde gegen unseren Staat sind und gegen das, was er zur Grundlage hat. Also gegen die Verfassung, gegen unsere demokratische Ordnung, gegen das, was über politische Strömungen hinweg Konsens ist in diesem Land.

Woran sehen Sie, dass die AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist?

Zum Beispiel daran, dass versucht wird – und damit setze ich mich jetzt nicht auf irgendeinen Mainstream-Gedanken drauf –, die Organe dieses Staates auszuhebeln, zu missachten. Und ich finde, das kann man vielen Funktions- und Mandatsträgern der AfD durchaus vorwerfen. Nicht allen, aber ein Björn Höcke zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei.

Das Beispiel Björn Höcke kommt immer, aber der ist nicht der Parteichef.

Aber de facto hat er das Sagen. Das wissen Sie doch auch.

Das weiß ich nicht. Alice Weidel und Tino Chrupalla machen auf mich jedenfalls nicht den Eindruck, als hätten sie kein Selbstbewusstsein.

Nur weil die den Eindruck machen, dass sie genug Selbstbewusstsein haben, heißt das ja nicht, dass nicht Björn Höcke de facto das Sagen hat.

Finden Sie, dass die Strategie der Ausgrenzung gegen die AfD funktioniert hat?

Wir alle wollen diese Partei weghaben. Aber sie wird nicht einfach verschwinden, also muss man anders mit ihr umgehen. Das fängt damit an, dass man nicht jede Position, die aus der AfD kommt, damit widerlegen will, dass man sagt: Aber ihr seid rechtsextrem, ihr seid Nazis. Oder dass man pauschal nicht mit ihr spricht. Sinnvoller wäre, auf die Argumente der AfD einzugehen und diese zu widerlegen. Das verstehe ich unter Debattenkultur.

Mit welchem übergeordneten Ziel?

Viel wichtiger und übergeordnet ist, diese Partei wieder aus der politischen Landschaft zu verbannen: Für die AfD ist die Union nämlich der Todfeind. Das gelingt aber nur, wenn wir die Probleme, die unser Land hat, lösen – durch tägliches und konsequentes Regierungshandeln. Eine Hoffnung, die ich mit Kanzler Friedrich Merz übrigens verbinde.

Jetzt habe ich immer noch nicht ganz verstanden, ob Sie auch für eine Zusammenarbeit mit der AfD sind, wenn es um die Sache geht.

Das haben Sie mich auch nicht so konkret gefragt.

Darum frage ich Sie jetzt.

Dann bekommen Sie auch eine Antwort: Da bin ich total dagegen. Es ging mir gerade um den Umgang mit dieser Partei. Davon unterscheide ich „Zusammenarbeit“. Eine Zusammenarbeit darf es für die Union mit der AfD nicht geben.

Auch nicht bei Themen, die die Union richtig findet?

Nein.

Also war der Migrationsvorstoß von Friedrich Merz mit Stimmen der AfD falsch?

Nein, der war richtig.

Sie sagten doch gerade: „Keine Zusammenarbeit mit der AfD.“

Das war doch keine Zusammenarbeit. War das eine gemeinsame Gesetzesinitiative von AfD und Union? Nein. Haben die sich vorher abgesprochen, gemeinsam abzustimmen? Nein. Ich kann im Parlament zur Abstimmung stellen, was ich richtig finde. Und es wird nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen.

Die Union hat in den vergangenen Jahren aber wiederholt Anträge nicht eingebracht, weil die Gefahr bestand, dass die AfD auch zustimmen könnte. Stellt sich also die Frage, ob das alle in der Union sehen wie Sie.

Das mögen einige in der Union anders sehen. Aber das halte ich nicht für richtig.

Die SPD, die Grünen und die Linkspartei haben den Migrationsvorstoß sehr wohl als „Zusammenarbeit“ gewertet. Mitunter haben sie Friedrich Merz sogar zum neuen Franz von Papen stilisiert.

Das ist doch völlig daneben.

Das mag sein. Aber merken Sie nicht, dass Sie sich selber eine Grube gegraben haben, in der Sie jetzt drinsitzen? In dem Moment, in dem die Union Stimmen der AfD in Kauf nimmt, spielt links der Mitte verlässlich Weimarer Republik. Das ist ein Wesenskern der Brandmauer.

Aber wenn ich das, was Sie sagen, zur Grundlage nehme, dann kann ich ja gar keinen Antrag mehr im Bundestag stellen.

Eben. Das ist doch genau das Problem. Die Grube.

Zusammenarbeit ist, einen gemeinsamen Antrag zu stellen und Anträge miteinander abzustimmen. Das hat es nicht gegeben. Und wenn die Linken so tun, als sei das eine Zusammenarbeit gewesen, muss man gegenhalten. Denn dann sind nämlich diejenigen, die das tun – also Grüne, Linkspartei und leider auch die SPD damals – die Steigbügelhalter der AfD.

Was ist eigentlich die große Gefahr, die durch eine Zusammenarbeit der Union mit der AfD entstehen würde? Geht dann die Demokratie unter?

Wir haben mit der AfD und den Ideen, die da vorgetragen werden, nichts zu tun. Da gibt es keine Schnittmengen in den großen Fragen: Ich bin für Europa, ich bin für die Nato, ich bin für die Ukraine. Das sind drei ganz konkrete Punkte, warum es mit denen nicht geht.

Alles Außenpolitik. Innenpolitisch gibt es sehr wohl Schnittmengen.

In Detailfragen gibt es auch Schnittmengen mit anderen Parteien. Aber die Frage ist doch, ob die großen Linien stimmen. Klar ist: Die AfD zu schlagen und sie aus den großen Parlamenten zu verbannen, ist für die Union eine riesige Aufgabe. Ich bin übrigens trotzdem nicht für ein AfD-Verbotsverfahren, weil das der AfD nur nutzen würde.

„Das ist der immergleiche linke Standard-Klamauk“

Wie finden Sie eigentlich, dass die Union eine klare Absage an die AfD sendet, SPD und Grüne aber kein Problem damit haben, mit der Linkspartei gemeinsame Sache zu machen? Also mit Frau Reichinnek und Genossen, die den Sozialismus einführen wollen.

Das machen wir viel zu wenig zum Thema. Früher war das viel präsenter. Die Linkspartei ist für mich auch in weiten Teilen eine extremistische Partei.

Und trotzdem hat sich die Union für den Geschäftsordnungsantrag mit den Linken abgestimmt, um noch am selben Tag eine zweite Wahlrunde bei der Kanzlerwahl zu machen. Damit wäre der Tatbestand der „Zusammenarbeit“ erfüllt gewesen.

Auch das hat mir nicht gefallen. Ich will mit der Linkspartei nicht zusammenarbeiten. Und mittlerweile gibt es ohnehin Erkenntnisse darüber, dass es diesen Geschäftsordnungsantrag womöglich gar nicht gebraucht hätte.

Ich sehe im Auftreten von Heidi Reichinnek jedenfalls nicht weniger Aggressivität als im Auftreten vieler AfD-Funktionäre.

Es ist nicht nur das Auftreten. Bei der Linkspartei ist zum Beispiel eine Grundhaltung gegenüber Israel zu erkennen, die mich anwidert. Wir sind unveränderlich für Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten. Auch aus unserer historischen Verantwortung heraus. Bei der Linkspartei habe ich nicht den Eindruck, als würde da irgendjemand in irgendeiner Form diese Grundhaltung teilen.

Ist das Wiedererstarken der Linkspartei womöglich ein Indiz dafür, dass sehr viele junge Leute heute sehr politisiert sind, aber wenig politisch? Dass es in der politischen Auseinandersetzung immer mehr um Slogans geht, statt um echte Inhalte?

Durchaus. Nehmen wir die Grüne Jugend München, die anderswo noch schlimmer ist als bei uns: Die beschäftigen sich gar nicht mehr mit den großen Fragen der Innen- und Außenpolitik. Das gilt für die Linkspartei sowieso, aber auch für relevante Teile der Jusos. Besonders beliebt ist, alles von oben nach unten umzuverteilen. Noch mehr Steuern für die sogenannten Reichen. Ohne nur einmal zu hinterfragen, ob das wirklich Sinn macht und welche Folgen das hätte.

Woher kommt das?

Weil es insbesondere bei der Grünen Jugend viele Mitglieder gibt, die aus sehr wohlhabenden Elternhäusern kommen. Die mussten nie auch nur einen einzigen Cent umdrehen. Und deshalb fehlt ihnen auch jegliches Verständnis zur Einschätzung eines Geldbetrages und dessen Höhe. Da wird wirklich vogelwildes Zeug dahergeredet, ohne dass man auch nur irgendeine halbwegs durchdachte politische Grundüberzeugung feststellen könnte.

Beispiel Mindestlohn: Da wird nicht mit den hohen Lebenshaltungskosten in München argumentiert. Ich bin gegen einen gesetzlich vorgegebenen Mindestlohn, aber das wäre wenigstens eine durchdachte politische Position. Stattdessen der immer gleiche linke Standard-Klamauk, oft ohne jegliche eigene Erfahrung in der Arbeitswelt. Man könnte auch von Wohlstandsverwahrlosung sprechen. In der Breite nehme ich das aber anders wahr.

Was meinen Sie?

Viele junge Menschen interessieren sich für Politik und versuchen, sich eine Meinung zu bilden. Das Problem ist, dass sie sich heute oft nicht festlegen wollen auf eine Partei. Damit haben wir viel zu kämpfen. Ich begegne sehr oft Menschen, die politisch ticken wie ich. Aber Parteien, nee, da will man lieber nicht mitmachen; lieber nichts unterschreiben. Aber davon lebt die Demokratie doch.

Wie würden Sie den typischen JUler beschreiben?

Die Leute, die bei uns eintreten, haben die Grundhaltung, dass Leistung sich lohnen muss, und sie sind auch bereit, Leistung zu erbringen. Das sind Menschen, denen unser Land nicht egal ist, denen nicht egal ist, was hier in Bayern oder in Deutschland vor sich geht. Aber damit meine ich jetzt nicht Stereotype wie den BWL-Justus.

Das wäre so ein JU-Klischee, würde ich sagen.

Ja, aber ich lade Sie ein: Kommen Sie doch mal zu einer unserer Veranstaltungen.

Ich bin zu alt für die Junge Union.

Sie sehen aber nicht zu alt aus.

Das ist nett. Die Altersobergrenze ist dennoch 35, oder?

Ja. Jedenfalls würden Sie bei uns ein durchmischtes Publikum sehen. Deutlich durchmischter, als man klischeehaft meinen würde. Natürlich sind darunter viele Studenten. Aber in der Breite wird heute auch einfach mehr studiert. Das ist also nicht typisch Junge Union. Wir haben mittlerweile ja sogar eine regelrechte Zwangsakademisierung in ehemalige Ausbildungsberufe hinein.

„Die Bundeswehr ist eine Friedensarmee“

Schönes Thema. Wissen Sie, wie viele Studiengänge es mittlerweile in Deutschland gibt?

Nein.

Weit über 20.000.

Das ist doch verrückt. Das war aber politisch über Jahre hinweg leider so gewollt. Das wäre übrigens auch etwas, das ich unter modernem Konservatismus verstehen würde: Diese Entwicklung müssen wir zurückdrehen und Ausbildungsberufe wieder aufwerten.

Sagen zwei Akademiker in einer Altbauwohnung in München. Sie sind sogar Jurist.

Das stimmt. Aber ich komme nicht aus einer Anwaltsdynastie. Meine Mutter hat eine Ausbildung gemacht. Dadurch bin ich bei dem Thema vorgeprägt. Ich finde es gut, wenn junge Menschen eine Ausbildung machen. Und wenn sie wollen, können sie über den zweiten Bildungsweg immer noch studieren. Ich hätte wahrscheinlich sogar mehr Bock auf ein Studium gehabt, wenn ich dazwischen noch eine Ausbildung gemacht hätte, oder einen freiwilligen Wehrdient.

Versuchen Sie gerade, die Wiedereinführung der Wehrpflicht quasi durch die Hintertür in unser Gespräch einzubringen?

(lacht) Das war nicht meine Absicht. Aber darüber können wir gerne sprechen.

Was halten Sie davon?

Find ich gut.

Ja? Junge Leute ab an die Front?!

Nein. Das heißt vorrangig, etwas für die Gemeinschaft zu tun, für sein Heimatland.

Sie waren nicht beim Bund, nehme ich an.

Nein.

Finden Sie es auch lustig, dass mittlerweile viele Leute, die nie gedient haben, fordern, dass die Jungen wieder dienen sollten? Auf den Widerspruch angesprochen, heißt es dann gerne: „Ja, aber wenn ich heute wieder jung wäre, dann würde ich zum Bund gehen …“ Schon schräg, oder?

Das ist schräg und unglaubwürdig. Aber nochmal: Ich finde es richtig – und ich bin ausgemustert worden, insofern hat sich für mich die Frage nicht gestellt.

Sie wurden noch gemustert?

Ja, der letzte Jahrgang, der noch gemustert wurde.

Interessant. Wären Sie nicht ausgemustert worden, dann wären Sie zum Bund gegangen?

Wenn ich gekonnt hätte, schon.

Gut für Sie, dass das niemand mehr nachprüfen kann.

Ich sage rückblickend ja nur: Es hätte mir nicht schlecht getan. Und das ist doch auch okay. Es muss ja nicht nur der Wehrdienst sein.

Was schwebt Ihnen konkret vor?

Ich fand das Modell, das wir damals hatten, gut: entweder Wehr- oder Zivildienst. Dafür muss man aber ein Verständnis schaffen, wozu ein Wehrdienst beiträgt. Die Bundeswehr ist eine Friedensarmee. Und deshalb wäre es eine gute Sache, den Wehrdienst wieder einzuführen. Es wird ja häufig gesagt, nein, das wäre zu teuer und dafür gäbe es auch zu wenig Personal. Aber ob das wirklich so ist, das weiß ich nicht.

„Das war eine Fehlentscheidung von historischer Tragweite“

Jetzt müssen wir aber mal über Friedrich Merz sprechen. Wie haben Sie sein Scheitern im ersten Wahlgang zum Kanzler erlebt?

Ich war erstens unglaublich enttäuscht, verbunden mit der Sorge, dass das im zweiten Wahlgang nochmal passieren könnte. Denn Deutschland braucht eine stabile Regierung. Außerdem habe ich mich auf den Politikwechsel gefreut. Zweitens war da aber auch großer Ärger über die Personen, die das angerichtet haben. Das hatte eine fatale Außenwirkung.

Das heißt, Sie hätten für Friedrich Merz gestimmt?

Ja, auf Friedrich Merz lasse ich nichts kommen. Er ist das stärkste Pferd im Stall und ich bin überzeugt, dass er ein starker Kanzler sein wird. Aber die Zeiten sind keine einfachen und so eine Koalition besteht eben auch aus Kompromissen.

Naja, ihm wurde vorgeworfen, dass er sich von der SPD hat über den Tisch ziehen lassen.

Ich kenne diese Vorwürfe. Aber ich finde, dass das ein guter Koalitionsvertrag geworden ist. Ehrlicherweise haben wir sogar mit riesen Kröten gerechnet, die wir nach dem Sondervermögen noch zusätzlich hätten schlucken müssen. Aber ich finde, dass dieser Koalitionsvertrag die Handschrift der Union trägt. Daher bin ich zufrieden. Hinzu kommt, dass das Unions-Team für die Regierung top ist. Das sind überwiegend Leute, die nicht direkt mit 16 Jahren Angela Merkel in Verbindung stehen. Das ist ein Politikwechsel auch durch Personalentscheidungen.

Wann sind Sie eigentlich in die Junge Union eingetreten?

Im Jahr 2007. Da war Angela Merkel schon fast zwei Jahre Kanzlerin.

Haben Sie sich bis zuletzt von Angela Merkel repräsentiert gefühlt?

Nicht mehr.

Was fanden Sie am schlimmsten?

Die Migrationspolitik. Das war eine Fehlentscheidung von historischer Tragweite, die uns bis heute beschäftigt. Auch ein Bruch mit den Grundfragen der Programmatik von CDU und CSU. Denn das Thema Recht und Ordnung gehört zur DNA der Union. Diesen Bruch müssen wir rückblickend auch so klar benennen.

Im Wahlkampf war ein Unions-Dauerbrenner, dass der Staat genug Geld einnimmt, aber schlecht wirtschaftet. Nach der Wahl sah die Sache anders aus. Was haben Sie gedacht, als Merz direkt den Weg freigemacht hat für neue Milliardenschulden?

Das eine ist die Entscheidung, die Verteidigungsausgaben ab 1 Prozent des BIP von der Schuldenbremse auszunehmen. Das habe ich von vornherein für richtig gehalten.

Dann kamen nochmal 500 Milliarden dazu. Für das Sondervermögen für die Infrastruktur.

Das ist das Zweite. Unabhängig davon, dass ich ohnehin gegen neue Schulden war: Aber das zu machen, ohne wenigstens einen Rahmen vorzugeben, für was diese Mittel aufgewendet werden sollen, das halte ich nach wie vor für falsch. Es ist richtig, dass wir für die Infrastruktur vieles machen müssen. Aber wo liegen die Ursachen? Zum Beispiel bei einem viel zu komplizierten Bau- und Planungsrecht. Nur mit Geldmitteln werden sich solche Probleme langfristig nicht lösen lassen.

Können Sie nachvollziehen, dass sich jede Menge Unionswähler verarscht vorkamen?

Beim Sondervermögen für die Infrastruktur: ja. Da werden wir uns auch erklären müssen. Und wir werden – anders als es bisher ist – dafür sorgen müssen, dass es klare Regeln gibt, für was dieses Geld ausgegeben wird.

„Und die Leute einfach mal machen lassen“

Wo würden Sie den Rotstift ansetzen, um zu sparen?

Da hat die Regierung den ein oder anderen richtigen Akzent gesetzt. Wir brauchen zum Beispiel einen schlankeren Staat.

Wofür erstmal ein eigenes Ministerium gegründet wurde.

Ja, aber es wurden auch einige Beauftragte abgeschafft. Doch im Grunde geht es nicht nur darum, bei Posten für gescheiterte Abgeordnete zu kürzen, sondern darum, dass wir davon wegkommen, einen riesigen Staatsapparat aufzubauen. Ich finde auch die Ansicht falsch, dass der Staat immer mehr Personal braucht, weil er vor immer größeren Problemen steht. Wir brauchen mehr Polizisten, ja, aber doch nicht mehr Ministerialbeamte und Verwaltungsbeamte auf den unteren Ebenen. Dann müssen wir den Rotstift bei den Sozialleistungen ansetzen, insbesondere beim Bürgergeld. Und wir müssen die Zuwanderung begrenzen.

Deindustrialisierung, Migrationskrise, aufgeblähter Sozialstaat: Stand der Dinge ist, dass der Staat seinen originären Aufgaben teilweise nicht mehr gerecht wird.

Auch das meine ich mit einem schlankeren Staat. Dass er seine originären Aufgaben wahrnimmt und dafür ausreichend Kapazitäten hat und vorhält. Und die Leute einfach mal machen lässt.

„Einfach mal machen“ heißt der Podcast von Carsten Linnemann.

Ja – und das ist auch richtig. Denn eigentlich können wir das. Wir haben uns allerdings durch überbordende Bürokratie und manch einen Regelungswahn eine Geisteshaltung aufdrücken lassen, die dem widerspricht.

„Deutschland braucht eine Kernsanierung“

Wieviel Kettensäge darf es also sein?

Man kann den deutschen Staat nicht so umbauen wie den argentinischen oder den amerikanischen. Die Menschen ticken hier anders. Aus gutem Grund. Aber ich finde richtig, wenn man alles auf den Prüfstand stellt. Da darf es auch keine Denkverbote geben. Da muss man auch mal „Out of the Box“ denken, wie das heute heißt.

Wie radikal dürfen wir oder sollten wir dafür denken?

Ich finde, dass man sich zu so ziemlich jeder Frage Gedanken machen kann und sollte. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Daher tun wir uns keinen Gefallen damit, uns durch irgendein Bedenkenträgertum zu hemmen. Entscheidend ist, dass wir uns damit innerhalb der Verfassung bewegen. Wir brauchen zum Beispiel mehr Mut und mehr Erfindergeist.

Als Christian Lindner im Wahlkampf forderte, mehr Milei und Musk zu wagen, hat ihm Friedrich Merz ordentlich einen vor den Latz geknallt.

Weil das andere Kulturen sind. Und ich möchte auch kein libertäres Deutschland. Die Freiheit über alles zu stellen und das auch im Sinne einer turbokapitalistischen Freiheit zu begreifen, halte ich für den falschen Weg. Unsere Verfassung sollte leitend sein, aber da steht zum Beispiel auch was zum Sozialstaatsprinzip drin.

Ich bin ja der Meinung, dass der Staat seine originären Aufgaben erfüllen und mich ansonsten in Ruhe lassen sollte. Und da sind wir schon fast im libertären Spektrum drin.

Aber Sozialstaat heißt ja zum Beispiel auch, Herr Krischke, dass, wenn Sie über Jahre schwer und hart gearbeitet haben und dann unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten, nicht ins Bodenlose fallen. Wieviel Sie dann bekommen, wonach sich das richtet und wie restriktiv man mit Leuten umgeht, die dieses System ausnutzen, ist eine andere Diskussion.

Ich sage nicht, dass man den Sozialstaat abschaffen sollte. Dafür bin ich im Herzen zu sehr Sozialdemokrat. Mir geht es darum, dass sich der Staat im Zweifelsfall immer raushalten sollte.

Die Regulierung ist schon überbordend. Wir brauchen weniger steuerliche Belastung und weniger Abgaben. Wir brauchen auch ganz dringend weniger Bürokratie. Aber das sind alles Probleme, die bekannt und hausgemacht sind. Da muss man gar nicht so weit „Out of the Box“ denken, um sie zu lösen. Da hilft eigentlich nur: abschaffen, abschaffen, abschaffen.

Laurenz Kiefer / JU Bayern

Es ist nur leider immer schwer, wenn ein bestehendes System sich selbst reformieren soll. Und was die Bundesrepublik betrifft, habe ich zunehmend das Gefühl, dass dieses System nicht nur einige Reformen braucht, sondern etwas viel Grundsätzlicheres. Keine Revolution, keine Alternative zur Demokratie, aber schon sehr radikale Ideen und Neuerungen.

Warum nennen wir es nicht „mutig“ statt „radikal“? Mutig denken und offen sein für Innovationen. Nicht mit dem Kredo ranzugehen, warum etwas nicht geht. Wir brauchen in Deutschland eine geistig-moralische Wende. Und das muss die Politik leisten.

Glauben Sie wirklich, dass wir mit diesem Parteiensystem – mit all den Hierarchien, all den Befindlichkeiten und mehr – das Ruder noch herumreißen können? Ich habe da große Zweifel.

Das ist keine Frage des Systems. Es kommt darauf an, wie Parteien innerhalb dieses Systems agieren, wer sich durchsetzt und wer welche Politik macht. Wenn ich die neue Bundesregierung nehme, dann wird es darauf ankommen, die Themen umzusetzen, die man vereinbart hat; also Reformen wirklich anzustoßen. Dann wären wir in Deutschland schon eine ganze Ecke weiter. Die Parteien sind nun mal Träger der Demokratie.

Manchmal hat man den Eindruck, die Parteien stehen der Demokratie eher im Weg.

Da bin ich ganz selbstkritisch. Wir haben am Anfang schon über Strukturen gesprochen, die wir aufbrechen müssen. Wenn wir wollen, dass sich Leute in Parteien engagieren, dann müssen die Parteien die Lebenswirklichkeit abbilden. Nicht nur in ihren inhaltlichen Positionen, sondern auch in ihren Strukturen, in ihrer Organisation, in ihrem Aufbau, in ihrer täglichen Arbeit.

Wenn ich zum Beispiel möchte, dass sich bei mir im Ortsverband gute Leute engagieren, denen es um die Sache geht, die etwas vorzuweisen haben, die Erfahrung gemacht haben im Berufsleben, dann muss ein Ortsverband sicherstellen, dass jemand, der einen anspruchsvollen Job hat, an so einer Sitzung teilnehmen kann, und sie später am Abend ansetzen. Bei solch banalen Fragen geht es los.

Wir halten fest: Sie plädieren dafür, das Bestehende zu renovieren, während ich dafür plädiere, das Bestehende abzureißen und im Sinne des Erfinders – der demokratischen Idee – neu aufzubauen.

Nein, ich plädiere für das Dazwischen. Ich plädiere für eine Kernsanierung.

„Kein Ralf Stegner, keine Nancy Faeser, kein Karl Lauterbach“

Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Union ihre großen Ambitionen mit der SPD als Juniorpartner wird verwirklichen können?

Ich bin da zuversichtlich, weil sich innerhalb der SPD die besseren Leute durchgesetzt haben. Ich halte Lars Klingbeil und Boris Pistorius für seriöse Minister, mit denen man eine vernünftige Regierungsarbeit machen kann. Wenn man sich die Regierungsmannschaft der SPD insgesamt anschaut, setzt sich das so fort. Die ist nicht so stark wie unsere, aber da haben sich – um es diplomatisch zu formulieren – die weniger schlechten Leute durchgesetzt. Dass Saskia Esken nicht dabei ist, ist hilfreich. Ebenso, dass Kevin Kühnert in der SPD keine Rolle mehr spielt.

Wobei der vielleicht wiederkommt.

Mag sein, aber noch ist er nicht da. Ich glaube, dass auch die SPD begriffen hat, in welcher Lage sich das Land befindet, und dass es auch ein Signal ist, dass die neue Mannschaft mit der gescheiterten Ampelpolitik recht wenig zu tun hatte. Die Union hat ein Personaltableau aufgestellt, das etwas reißen kann, und in der SPD haben sich die Leute durchgesetzt, die nicht von Tagträumereien getrieben sind. Kein Ralf Stegner, keine Nancy Faeser und auch kein Karl Lauterbach.

Wenn die schwarz-rote Regierung nicht liefert, wie bestellt, wird die Junge Union dann auch ein bisschen „Randale bambule“ machen?

Ja. Und wenn es sein muss, dann nicht nur ein bisschen.

Das Gespräch führte Ben Krischke.