- Cicero Podcast Politik: „Der Kanzler muss tun, was er angekündigt hat“
Der Vorsitzende der Jungen Union geht auf Konfrontation zu Friedrich Merz. Ende der Woche könnte es zum Showdown kommen. Das von der Regierung vorgelegte Rentenpaket wollen Johannes Winkel und seine Mitstreiter im Parlament nicht mittragen. Im Cicero-Podcast erklärt Winkel, worum es geht.
„Wir werden den Kanzler erst mal daran erinnern, was er selber gesagt hat“, sagt Johannes Winkel (CDU) im Gespräch mit Cicero. Der Generationenvertrag müsse erneuert werden, so der JU-Vorsitzende. Das gehe aber nicht, wenn die Kosten für die Rente weiter nach oben getrieben werden. Konkret will Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) den entlastenden Nachhaltigkeitsfaktor ab 2031 nicht mehr anwenden. Was technisch klingt, hat massive Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.
Wenn die Regierung jetzt den Sozialstaat nicht reformiere, gebe es unkalkulierbare Folgen in den 2030er Jahren, sagt Winkel. „Vom Kanzler erwarten wir schlicht und ergreifend, dass er das tut, was er angekündigt hat.“ Dazu gehöre, dass das Land wieder „enkelfähig“ werde, so wie es Merz angekündigt habe.
In der Stadtbild-Debatte und auch in der Frage der Abschiebungen verteidigt Winkel hingegen den Kanzler. Es sei wichtig, die Probleme deutlich anzusprechen, so Johannes Winkel. „Die Leute haben was dagegen, wenn islamistische Extremisten nach Deutschland einwandern, wenn es eine Messerkriminalität gibt, die es vorher noch nicht gab, die eben eindeutig auf bestimmte Gruppierungen von jungen muslimischen Männern zurückzuführen ist.“
Das Gespräch wurde am 6. November 2025 aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.
Mehr Podcast-Episoden:
- Julia Ruhs: „Du wirst sofort in die Nazi-Ecke geschoben“
- Vince Ebert: „Unter vier Augen sagen mir Politiker und CEOs etwas ganz anderes“
- Tim Raue: „Die Küche ist Diktatur“
- Volker Boehme-Neßler: „Das ist ein Zivilisationsbruch“
- Nicole Grünewald: „Die Politik wird zum Risiko für unsere Wirtschaft“
- Andrej Hermlin: „Vieles erinnert mich an die DDR-Spätphase“
- Alexander Teske: „Wir brauchen keine Tagesschau, die erziehen will“
- Ahmad Mansour: Aschaffenburg: „Ich verspüre eine unglaubliche Wut auf die Politik“