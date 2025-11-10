Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

„Wir werden den Kanzler erst mal daran erinnern, was er selber gesagt hat“, sagt Johannes Winkel (CDU) im Gespräch mit Cicero. Der Generationenvertrag müsse erneuert werden, so der JU-Vorsitzende. Das gehe aber nicht, wenn die Kosten für die Rente weiter nach oben getrieben werden. Konkret will Bundessozialministerin Bärbel Bas (SPD) den entlastenden Nachhaltigkeitsfaktor ab 2031 nicht mehr anwenden. Was technisch klingt, hat massive Auswirkungen auf den Bundeshaushalt.

Wenn die Regierung jetzt den Sozialstaat nicht reformiere, gebe es unkalkulierbare Folgen in den 2030er Jahren, sagt Winkel. „Vom Kanzler erwarten wir schlicht und ergreifend, dass er das tut, was er angekündigt hat.“ Dazu gehöre, dass das Land wieder „enkelfähig“ werde, so wie es Merz angekündigt habe.

In der Stadtbild-Debatte und auch in der Frage der Abschiebungen verteidigt Winkel hingegen den Kanzler. Es sei wichtig, die Probleme deutlich anzusprechen, so Johannes Winkel. „Die Leute haben was dagegen, wenn islamistische Extremisten nach Deutschland einwandern, wenn es eine Messerkriminalität gibt, die es vorher noch nicht gab, die eben eindeutig auf bestimmte Gruppierungen von jungen muslimischen Männern zurückzuführen ist.“

Das Gespräch wurde am 6. November 2025 aufgezeichnet.

