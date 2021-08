So erreichen Sie Johanna Henkel-Waidhofer:

Natürlich steckt viel Winfried in Johannes, wie sollte es auch anders sein. Politisch gehen beide Kretschmänner ebenfalls ähnliche grüne Wege durch ehemals schwarzes Land, allerdings auf getrennten Ebenen: Der Sohn des baden-württembergischen Ministerpräsidenten strebt in den Bundestag, wohin der Vater nie wollte. Und trotz des Umfrage-Abschwungs seiner Partei hat er noch immer Chancen auf das Direktmandat in dem von der CDU über Jahrzehnte beherrschten Wahlkreis Sigmaringen-Zollernalb, geprägt von Junger Donau und Schwäbischer Alb.

„Wenn ich Karriere hätte machen wollen, hätte ich sie schon gemacht“, sagt der 43-Jährige mit dem mäandernden Lebenslauf und dem Habitus eines Bohemiens. Die einen halten ihn für kauzig, schon wegen der fein ziselierten Ausdrucksweise. Andere schwärmen von seiner Vielseitigkeit.