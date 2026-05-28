Jochen Ott
Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen Jochen Ott / Foto: Socrates Tassos/Funke Foto Services/Imago Images

Jochen Ott im Porträt Durchhalter im finsteren Tal

Jochen Ott ist Oppositionsführer und Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen. Er will mit einer Politik für berufstätige Familien Ministerpräsident werden. Sein Credo: Reformen nicht auf dem Rücken derer durchsetzen, die durch Kinder ohnehin schon unter Druck stehen.

VON FERDINAND KNAUSS am 24. Juni 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Zur Artikelübersicht

Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen zu sein, das wäre jahrzehntelang ein fast sicheres Ticket in die Düsseldorfer Staatskanzlei gewesen. Für den im Januar erkorenen Jochen Ott gilt das gewiss nicht. Die Oppositionspartei SPD steht unter ihm als Fraktionschef in ihrem einstigen Stammland laut Umfragen seit zwei Jahren konstant deutlich unter 20 Prozent

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.