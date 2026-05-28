Jochen Ott im Porträt - Durchhalter im finsteren Tal

Jochen Ott ist Oppositionsführer und Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen. Er will mit einer Politik für berufstätige Familien Ministerpräsident werden. Sein Credo: Reformen nicht auf dem Rücken derer durchsetzen, die durch Kinder ohnehin schon unter Druck stehen.