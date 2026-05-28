- Durchhalter im finsteren Tal
Jochen Ott ist Oppositionsführer und Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen. Er will mit einer Politik für berufstätige Familien Ministerpräsident werden. Sein Credo: Reformen nicht auf dem Rücken derer durchsetzen, die durch Kinder ohnehin schon unter Druck stehen.
Spitzenkandidat der SPD in Nordrhein-Westfalen zu sein, das wäre jahrzehntelang ein fast sicheres Ticket in die Düsseldorfer Staatskanzlei gewesen. Für den im Januar erkorenen Jochen Ott gilt das gewiss nicht. Die Oppositionspartei SPD steht unter ihm als Fraktionschef in ihrem einstigen Stammland laut Umfragen seit zwei Jahren konstant deutlich unter 20 Prozent.
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