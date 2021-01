Seitdem mit dem Vakzin von Biontech und Pfizer der erste Corona-Impfstoff Ende Dezember in der EU zugelassen wurde, wird darüber debattiert, ob die Bundesregierung den Impftstart verpatzt hat. Zu wenige Impfdosen, leere Impfzentren, Pfleger und Ärzte, die sich weigern, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen: Gesundheitsminister Jens Spahn will angesichts all dieser Probleme für den heutigen Mittwoch eine Regierungserklärung zum „Impfbeginn in Deutschland und Europa“ abgeben.

Spahns Rede ab 13 Uhr im Livestream

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte vor kurzem eine Impfpflicht für Pflegekräfte und Mediziner ins Spiel gebracht. Spahn hat sich dagegen ausgesprochen, will aber mit einer Kampagne stärker für die Corona-Impfungen werben und Bedenken ausräumen.

Ab 13 Uhr können Sie hier im Livestream Spahns Rede verfolgen. Im Anschluss ist eine 90-minütige Aussprache anberaumt, die ebenfalls übertragen wird.