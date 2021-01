Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Gegen Ende der Aussprache wird es unfreiwillig komisch: Die Grüne Cordula Schulz-Asche wirft Gesundheitsminister Jens Spahn vor, in seiner eben abgegebenen Regierungserklärung zum Impfstart zwar Fehler eingestanden, aber keine Vorschläge für die Zukunft gemacht zu haben: „Das war wirklich eher Kanzler-reif als Gesundheitsminister-reif“, so Schulz-Asche.

Damit will die Grüne Spahn natürlich merkelsches Lavieren vorhalten, aber aus den Reihen der CDU hört man das Gelächter: Was solle denn das Problem daran sein, wenn Spahn Kanzler-reif ist? Klar, so kann man das auch sehen. Man könnte in der Union aber vielleicht auch einmal darüber nachdenken, ob Schulz-Asches vermeintlich verunglückter Angriff nicht doch traf.

Abstruse geopolitische Überlegungen

Denn die 20-minütige Rede des Gesundheitsministers ist ein einziges Umschiffen der eigentlichen Probleme und Vorwürfe. Impfstoff fehlt? Wir haben genügend bestellt. Der Grund für den Mangel? Fehlende Produktionskapazitäten, nicht fehlende Verträge mit den Herstellern. In Spahns Augen sind also diejenigen schuld, die die Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt und hergestellt haben – wofür er sie wiederum lobt: Das sei „auch ein deutscher Erfolg“ sagt er mit Blick auf Biontech.

Auch vom Hickhack zwischen EU-Kommission und der Initiative einzelner Gesundheitsminister ist nichts mehr zu hören. Es komme darauf an, „den europäischen Weg zu gehen“, sagt Spahn. Das läge auch im nationalen Interesse. Und hier versteigt sich der von manchen als heimlicher Kanzlerkandidat gehandelte Minister in abstruse geopolitische Überlegungen. Ein Blick in die USA zeige doch, dass die europäische Handlungsfähigkeit dringlicher sei denn je. Amerika werde seine Rolle als globale Schutzmacht liberaler Interessen nicht wahrnehmen können, weil es mit sich selbst beschäftigt sei. Also sei die EU jetzt in der Pflicht, diese Rolle einzunehmen. Dafür brauche es Vertrauen in ihre Institutionen und keine nationalen Alleingänge.

Durch eine gemeinsame Impfpolitik wird die EU also zur neuen liberalen Weltmacht? Spahn dreht das ganz große Rad, und da muss man Schulz-Asche recht geben: Das klingt eher wie die Regierungserklärung einer Kanzlerin, die gerade auf dem Weg zum EU-Gipfel ist als die eines Gesundheitsministers, der in nationalen Grenzen agieren muss. Spahn scheint sich schon in die Außenpolitik zu flüchten, noch bevor er wie Merkel und vor ihr Kohl nach langen Jahren als Regierungschef angeödet von den Niederungen der bundesrepublikanischen Politik ist.

„Wir müssen da jetzt gemeinsam durch“ Spahns Fazit seiner Impfpolitik: Fehler mag es gegeben haben, aber andere hätten es auch nicht besser gemacht. Und, so wörtlich: „Wir müssen da jetzt gemeinsam durch.“ Nun hat der Gesundheitsminister sich bereits zu Beginn der Pandemie einen Ablassbrief ausgestellt, indem er den wahren wie auch etwas hinterlistigen Satz „Wir werden einander viel verzeihen müssen“ ausgesprochen hatte. Von vornherein hat Spahn klargestellt, dass die Regierung nicht alles richtig machen werde. Und es wäre in einer solch fundamentalen Krise auch zu viel verlangt, von den Verantwortlichen perfekte Lösungen zu verlangen.