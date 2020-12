So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Das Impfen sei der Schlüssel zum Erfolg gegen das Virus, sagt Gesundheitsminister Jens Spahn am Mittwoch bei einer großen Pressekonferenz zur Pandemielage am Ende des Jahres. Am gleichen Tag, nur Stunden nach seinen Worten, zeigte sich: Deutschen hat diesen Schlüssel nicht. Und der Gesundheitsminister ist der Hausmeister, der für diesen abhanden gekommenen Schlüssel verantwortlich ist.

Ja, es „ruckelt“ hie und da, räumte er bei besagter Pressekonferenz ein. Es ruckelt? Wenige Augenblicke nach seinen mit Blick auf die enorm hohen Todeszahlen melodramatischen Worten kamen aus den Ländern die entsetzten Hilferufe: Der Impfstoff kommt nicht. Das Ministerium von Spahn habe die zweite Lieferung des 4. Januar ersatzlos gestrichen, die nächste komme erst am 1. Januar.