- Immer weiter
Jens Spahn ist seit fast einem Vierteljahrhundert dabei. Das gibt dem Unionsfraktionschef einen ungeheuren Vorsprung – trotz verfestigter Unbeliebtheit. Jetzt sitzt er sogar in der mächtigen Sherpa-Runde der Regierung. Beliebtheit war für seine Karriere nie der Maßstab.
Jens Spahn ist der unbeliebteste Politiker Deutschlands. In der Umfrage von Insa vor wenigen Wochen liegt er auf Platz 20, sogar der Kanzler bekam leicht mehr Sympathie ab. Zugleich wird Spahn am 5. Mai mit großer Mehrheit erneut zum Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gewählt. Die Bundestagsabgeordneten bestätigten den 46-jährigen CDU-Politiker aus dem Münsterland mit 86,5 Prozent im Amt, kaum weniger Zuspruch als vor einem Jahr und ungeachtet der desolaten Lage.
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