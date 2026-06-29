Jens Spahn im Porträt - Immer weiter

Jens Spahn ist seit fast einem Vierteljahrhundert dabei. Das gibt dem Unionsfraktionschef einen ungeheuren Vorsprung – trotz verfestigter Unbeliebtheit. Jetzt sitzt er sogar in der mächtigen Sherpa-Runde der Regierung. Beliebtheit war für seine Karriere nie der Maßstab.