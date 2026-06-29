Jens Spahn
Jens Spahn / Foto: Marlena Waldthausen/Laif

Jens Spahn im Porträt Immer weiter

Jens Spahn ist seit fast einem Vierteljahrhundert dabei. Das gibt dem Unionsfraktionschef einen ungeheuren Vorsprung – trotz verfestigter Unbeliebtheit. Jetzt sitzt er sogar in der mächtigen Sherpa-Runde der Regierung. Beliebtheit war für seine Karriere nie der Maßstab.

VON VOLKER RESING am 8. Juli 2026 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Jens Spahn ist der unbeliebteste Politiker Deutschlands. In der Umfrage von Insa vor wenigen Wochen liegt er auf Platz 20, sogar der Kanzler bekam leicht mehr Sympathie ab. Zugleich wird Spahn am 5.Mai mit großer Mehrheit erneut zum Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU gewählt. Die Bundestagsabgeordneten bestätigten den 46-jährigen CDU-Politiker aus dem Münsterland mit 86,5 Prozent im Amt, kaum weniger Zuspruch als vor einem Jahr und ungeachtet der desolaten Lage.

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Herr B. | Mi., 8. Juli 2026 - 08:14

Spahn ist unbeliebt, weil ihn die Medien um den ÖRR nicht mögen, er ist ihnen zu konservativ. Der linksextreme Steinewerfer ohne Bildungsabschluß Fischer war der angebliche „beliebteste Politiker Deutschlands“, weil ihn der ÖRR dazu machte, nicht weil er es war! Wie bei allem in diesem Land, es sind die Medien um den ÖRR die die Stimmung machen, die Richtung vorgeben, nicht die Realität.

Unabhängig davon, Spahn hat gute Ansätze, im Gegensatz zu den grünlinken Merkel-Jüngern wie Günter und Wüst gibt er sich konservativ. Ob man ihm trauen kann, ist die alles entscheidende Frage, ich bin mir nicht sicher, ob man sie mit ja beantworten kann.

"Spahn hat gute Ansätze, im Gegensatz zu den grünlinken Merkel-Jüngern wie Günter und Wüst ..."

Na wenigstens etwas...!! Eine große Auswahl an besseren Alternativen (in der Union) hat der konservativ geneigte Nicht-AfD-Wähler de facto nicht... - oder? 🤔

Wolfgang B. | Mi., 8. Juli 2026 - 08:14

Herr Spahn ist für mich die Personifizierung des großen strukturellen Problems im Politikbetrieb: vom Kreißsaal in den Hörsaal und dann weiter in den Plenarsaal.

Wie erstrebenswert wären Politiker, die für eine Legislatur ihren Beruf, in dem sie erfolgreich tätig sind, niederlegen und ihr Know-how ins Parlament einbringen. Anschließend gehen sie wieder ihrem Beruf nach.

Ingo Frank | Mi., 8. Juli 2026 - 08:59

Gesundheitsminister und hat sich vom Pandemie- Treiber Lauterbach sich die Ohren vollsäuseln lassen von Impfpflicht , Ausgangssperren und zu doch möglichen Grenzschließungen (2015 ging ja das nicht, es brauchte Corona, um die CDU & Merkelsche Lüge zu wiederlegen) bis hin zum Masken- Dealer und zum „begünstigten“ Kreditnehmer ……oder wie war das alles mit Herrn Spahn ?
„Wir werden uns vieles verzeihen müssen“ Müssen wir das? Wirklich ? Genau so eine steile These, Spahn als Konservativ zu bezeichnen nur weil es etwas blass rosaer und blass grüner wirkt als Günther ? Genosse Günther ist knallrot und dunkel Grün…… ha hebt sich das Merkelsche blass rosa & hellgrün natürlich ab. Das hat aber alles nichts aber auch gar nichts mit konservativ, in dem Sinne wie ich ich konservativ verstehe, zu tun. Mit einer CDU vor Merkel einer CDU unter Kohl zu großen Teilen ….jedenfalls. Der würde aus dem Grabe springen, würde er die CDU von heute sehen !
MfG a d Erf. Republik

Urban Will | Mi., 8. Juli 2026 - 09:26

Spahn noch immer da ist.Er hat in vielen Dingen versagt und er hat Deutschland sehr viel Geld gekostet.
Man kann und darf Fehler machen,aber mir ist nicht bekannt,dass er einen davon – v.a.seine unselige Rolle während der Coronazeit – zugegeben hat.
Zwar hat er – das muss man ihm anrechnen – eine Aufarbeitung gefordert, aber warum tut er es nicht mehr?Er ist nun Chef der – noch – größten BT-Fraktion.Er könnte es anregen. Aber er kuscht, er ist feige. Auch er pflegt brav die Brandmauer.
Vor langer Zeit hielt ich ihn mal für fähig, diese einzureißen und eine neue Zeit für seine Partei einzuläuten. Wird er nie machen. Er ist brav im Glied und noch jung genug, einen Zusammenbruch seines verlotterten Haufens (nach welchem ihm wohl eine besondere Rolle zukommen wird beim „Wiederaufstieg“, falls es diesen gibt) abzuwarten. Wäre soweit ok, aber bis dieser Zusammenbruch kommt, wird das Land noch weiter an die Wand fahren und wäre Spahn ein Politiker und kein Hansel, dann würde er jetzt handeln

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