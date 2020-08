Dennoch – oder gerade deswegen – ist klar, dass für Politiker andere moralische Maßstäbe gelten als für den Normalbürger, auch wenn manche Politiker genau das immer wieder zu bestreiten versuchen. Man kann es ungerecht finden, überzogen oder von Ressentiments geleitet, aber die meisten Bürger legen an Politiker andere Maßstäbe an als an ihre Mitmenschen auf der Straße oder an andere Prominente – und das zu Recht. Selbst lässliche Vergehen wiegen bei Politikern schwerer. Und sogar vollkommen legale, unverdächtige und an sich unproblematische Handlungen oder Geschäfte haben bei ihnen unter Umständen einen unguten Beigeschmack.