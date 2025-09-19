Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

Die Polarisierung tobt: Der NDR cancelt Julia Ruhs, die globale Linke feiert den Tod von Charlie Kirk, und deutsche Journalisten können seinen Namen nicht aussprechen, ohne ihn als Rechtsradikalen und Frauenfeind zu labeln.

Dabei gibt es in all der Aufregung einen riesigen blinden Fleck, der das Toben – mal wieder – ziellos verpuffen lässt. Die Mitte kann nicht so denken wie die Linken. Sie begreift nicht, dass der Rausschmiss von Julia Ruhs für Linke ein Triumph ist: Der NDR hat im nachholenden Antifaschismus wieder Boden gut gemacht. Der ÖRR bleibt ein Habermas-Funk. Alle Meinungen sind willkommen, solange sie nicht rechts der Mitte sind.

Die Mitte versteht nicht, wie radikal Linke die Welt einteilen in die guten und die bösen Meinungen. Der blinde Fleck der Mitte besteht darin, dass sie diese Einteilung zwar beklagen, dass sie die Konsequenzen für das Denken aber nicht verstehen.

Für Linke ist der Fall klar: Wer sich über den Rausschmiss von Julia Ruhs beschwert, outet sich als Rechter. Damit ist seine Beschwerde disqualifiziert. Sie ist kein Grund, irgendetwas zu ändern, sondern eine Bestätigung für das eigene richtige Handeln. Der Automatismus besteht darin, dass jede Empörung gegen links automatisch als rechts gilt. Darum ist die Empörung von rechts der größte Applaus für links. Bis jetzt verstehen die Vertreter der Meinungsvielfalt nicht, dass ihre Empörung als Beweis gilt, dass die Entscheidung, Julia Ruhs zu canceln, absolut richtig war.

Konsequenzen der Einteilung in gut und böse

Es könnte für die weiteren Kulturkämpfe helfen, die Einteilung der Welt in gut und böse einmal durchzudeklinieren: Wenn NDR-Mitarbeiter sich zusammenschließen, um Rechte zu verhindern, dann ist das kein Mobbing einer jungen Kollegin, sondern ein wertvoller Beitrag für unsere Demokratie. Wenn ein rechter Influencer sich der Debatte stellt, dann ist das ein übler Propaganda-Trick, bei dem sich niemand wundern darf, wenn jemandem die Sicherungen durchbrennen.

Wenn jemand behauptet, Julia Ruhs sei gecancelt worden, dann ist das ein rechtes Narrativ. Damit ist gemeint, dass ein Lügenmärchen erfunden wird, um guten Linken das Leben schwer zu machen. Julia Ruhs wurde nicht gecancelt, sondern der NDR hat über die Qualität seiner Sendungen gewacht und darum eine unfähige Karrieristin ausgebremst. Das ist so normal wie ein Storno an der Supermarktkasse, wenn die Ware Mängel hat.

Wer sich über woke Cancel Culture beklagt, outet sich als Rechter. Denn Cancel Culture ist eine Erfindung von Rechten, um Linke zu diskreditieren in ihrem Kampf gegen rechts.

Wenn linke Quatsch erzählen, so wie jüngst einige Top-Journalisten des ÖRR über Charlie Kirk, dann müssen sie sich nicht entschuldigen, sondern sie haben zu sehr verkürzt, den Kontext nicht beachtet oder wurden absichtlich missverstanden. Wer ihre Fehler allzu laut moniert, folgt einem rechten Narrativ.

Julia Ruhs’ Sendung wird also angeblich nicht aus politischen Gründen abgesetzt, sondern weil an ihren drei Reportagen handwerkliche Mängel kritisiert werden. Man erfährt leider nicht, welche das sein sollen. Als Begründung wird allgemein gesagt, sie seien nicht ausgewogen gewesen. Wer sich Georg Restles „Monitor“ anschaut, wird schwerlich zu dem Urteil kommen: ausgewogen. Aber das ist halt etwas anderes. Hier dient das Handwerk der Haltung. Darum ist alles erlaubt, und das Parteiliche wird, wenn es links ist, zur Qualität.

Das abschließende Argument aller Linken lautet: Wir sind das Opfer. Es stapeln sich bereits die Artikel, in denen der NDR als Opfer einer rechten Kampagne beklagt wird.

Die Absurdität des linken Weltbildes

Erst zusammengefasst erkennt man die ganze Absurdität des linken Weltbildes: Jeder, der links kritisiert, ist rechts. Und rechts ist immer faschistisch. Linke Fehler gibt es nicht, und Probleme, die von Rechten benannt werden, existieren nicht, sondern sind die Erfindung eines rechten Narrativs. Sollten Linke einmal nicht aufpassen, droht ein neues 33. Darum ist jede Kritik an Linken nur die Vorbereitung des nächsten Faschismus.

Der blinde Fleck der Mitte besteht darin, dass sie die Konsequenzen dieser asymmetrischen Unterscheidung nicht ernst nimmt: Für Linke darf es keine Folgen haben, wenn die Mitte sich beschwert, denn in der Beschwerde zeigt sich nur, dass die Mitte gefährlich nach „rechts offen“ ist. Je mehr die Nicht-Linken sich beschweren, desto dringender brauchen sie die Aufsichtspflicht der Linken, die sie vor dem Rechtsruck bewahren.

Warum sollte der ÖRR also etwas ändern? Er tut Gutes und berichtet darüber. Wie richtig und wichtig ihre Meinung ist, beweisen seine Mitarbeiter im Kampf gegen rechte Narrative regelmäßig dadurch, dass sie dafür Fernsehpreise erhalten. Und da die Gehälter so sicher sind wie Beamtenpensionen, ist es völlig egal, wie viele Bundesbürger noch einschalten.

Ich dachte anfangs auch, wie blöd vom NDR. Eine einzige junge Frau, die nicht links ist, die wird doch zu ertragen sein. Und sei es als nützliches Feigenblatt. Doch dann habe ich mich erinnert, wie linkes Denken funktioniert und schnell begriffen: Das „Wehret den Anfängen“ und „Kein Fußbreit den Nazis“ sind absolute Dogmen. Hier gibt es keinen Raum für einen Kompromiss, denn es gibt keinen Grund, den rechten Narrativen entgegenzukommen.

Die Meinungsvielfalt, die aus liberaler Perspektive ein Ausweis von Klugheit wäre, ist aus linker Perspektive Hochverrat. „Reschke TV“ hat es für alle Uneinsichtigen vorgeführt: Ein bisschen konservativ ist ein bisschen rechtsextrem. Den Rest kann sich jeder denken. Und der NDR hat keinen Anlass gesehen, dieser Aussage offiziell zu widersprechen, sondern eine klare Entscheidung gegen rechts getroffen.

Wenn nun im allgemeinen Empörungstaumel einige CDU-Politiker meinen, den NDR leise ermahnen zu müssen, so ist das rührend bedeutungslos. Spätestens wenn sie dafür in die rechte Ecke geschoben werden, rudern sie eifrig zurück. Und außerdem gilt auch hier: Kritik von rechts ist höchstes Lob für links. Insofern, die 250 NDR-Mitarbeiter haben in ihrer Welt alles richtig gemacht. Der einzige Fehler, den sie sich vorwerfen müssen, ist, am Anfang nicht wachsam genug gewesen zu sein. Drei Pilotfolgen eines nicht linken Fernsehens sind ihnen durchgewitscht. Aber sie haben noch rechtzeitig den Alarmknopf gedrückt. Nun ist der NDR wieder faschismusfrei, und sie können erleichtert aufatmen. Sie sind wieder unter sich.