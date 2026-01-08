Daniel Günther
Daniel Günther bei Markus Lanz, 07.01.2025 / Screenshot / ZDF

Auftritt bei Markus Lanz Daniel Günther bekennt sich zur Zensur - und nennt alternative Medien „Feinde der Demokratie“

Daniel Günther bejaht bei Markus Lanz die Forderung, notfalls Medien zu zensieren. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident zeigt ein seltsames Demokratieverständnis: Die Parteien sollen ihre „Kleinkriege“ beenden für den großen Konsens im Kampf gegen AfD und Tech-Firmen.

VON FERDINAND KNAUSS am 8. Januar 2026 6 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Eigentlich ging es bei „Markus Lanz“ am Mittwochabend vor allem um Grönland, die USA und die große Weltlage. Aber viel bemerkenswerter war die letzte Viertelstunde der Sendung, in der der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) seine Vorstellungen von Demokratie und der Aufgabe von Parteien und Medien deutlich machte. 

Gastgeber Lanz hatte ihn, nachdem zuvor von russischer Bedrohung die Rede war, auf seine Ablehnung des Begriffs „Brandmauer“ angesprochen. Die, so wurde dann klar, geht Günther längst nicht weit genug. Stattdessen schwebt ihm offenbar eine Art Burgfrieden aller Nicht-AfD-Parteien vor. Denn die AfD „kleinzukriegen“, das werde man „nur im Konsens der demokratischen Parteien hinbekommen“, und nicht, wenn man „gefangen in parteipolitischen Kleinkriegen“ sei. Ähnliche Formulierungen wie „dieses kleine parteipolitische Gegeneinander“ gebrauchte Günther mehrfach. 

Und mit Blick auf seine CDU sagte er: „Wir stehen mit den demokratischen Parteien auf einer Seite, die AfD steht draußen als extremistische Partei, und wir müssen gemeinsam ein anderes, positives Bild von Deutschland zeichnen. Ich glaube, dann kriegen wir auch wieder mehr Vertrauen in die demokratischen Parteien.“ Günther zählte zu diesem positiven Bild, das alle gemeinsam zeichnen sollen, auch, zu zeigen, warum Meinungsfreiheit wichtig sei. Das war erstaunlich, denn kurz darauf machte er deutlich, dass diese nicht gerade höchste Priorität für Günther hat.

Günther erklärt Tech-Konzerne zu Feinden

Die AfD, so Günther auf Nachfrage von Lanz, der seinen Job gut machte, sei keine demokratische Partei, sondern eine, „die aktiv daran mitwirkt, Demokratie, demokratische Institutionen zu desavouieren und daran mitzuwirken, dass die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgeschafft wird“. Also solle man dann, fragt Lanz, „ein AfD-Verbotsverfahren wirklich durchziehen“? Da sei er ohnehin dafür, sagt Günther. „Wir haben die Pflicht, unsere Demokratie zu schützen.“ 

Und dann dreht Günther das Gespräch von der AfD zu den „Bedrohungen, die damit verbunden sind“ und zum „Kampf, den wir führen“ müssen. Der Feind sei nicht nur die AfD, sondern die Tech-Konzerne: „Wir lassen zu, dass unsere … Jugendlichen infiltriert werden über Tech-Konzerne, die es ja nicht gut mit unserer Demokratie meinen.“ Also Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige? „Das muss kommen.“ Außerdem – als ob das etwas damit zu tun hätte – eine „Digitalabgabe, um traditionelle Medien in unserem Land zu stützen“. Denn: „Eine Demokratie funktioniert nur, wenn diese Institutionen funktionieren.“ Sitznachbarin Melanie Amann, frischgebackene Chefredakteurin Digital der Funke-Mediengruppe, lächelt zufrieden über Günthers Worte. 

Vance „steckt ja mit dahinter“ 

Lanz witzelt über Günthers kaum kaschierte Eingriffswünsche in die Medienwirtschaft: „Wenn J.D. Vance das hört, haben wir morgen den nächsten Ärger.“ Günther: „Machen wir uns nichts vor: Der steckt ja mit dahinter.“ Der Ministerpräsident legt sich also direkt mit dem Vizepräsidenten im Weißen Haus an, der in seiner berühmten Münchner Rede die Verletzungen der Meinungsfreiheit in der EU scharf kritisiert hatte. Aber Günther attackiert auch ungenannte Abgeordnete seiner eigenen Partei im Bundestag: „Die gucken sich so einen Quatsch an.“ Melanie Ammann lächelt zufrieden, denn es ist klar, dass Günther mit „Quatsch“ andere als die Funke-Medien meint. 

Wenn die schwarz-rote Koalition, so erläutert Günther, „in eine Schieflage geraten war“, habe das immer mit dem Einfluss und den politischen Zielen bestimmter Medien zu tun. Lanz wirft den Namen Brosius-Gersdorf dazwischen, und Günther wird konkret: „Wer hat denn dagegen geschossen? Nius und solche Portale. Es gibt Abgeordnete meiner Partei, die solche Portale lesen, die sowas auch weiterschicken.“ Günther stellt klar, „dass das unsere Gegner und auch die Feinde der Demokratie sind“. Wohlgemerkt: Journalisten werden von einem Ministerpräsidenten, der kurz zuvor noch der Bevölkerung die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit erklären wollte, zu Feinden der Demokratie erklärt.   

„Regulieren, zensieren, im Notfall sogar verbieten“

Lanz bittet um Klarstellung. Also wolle Günther „regulieren, zensieren, im Notfall sogar verbieten“? Und Günther sagt klar: „Ja“. In diesem Moment hätten Journalisten in früheren Zeiten vermutlich empört sofort Einspruch erhoben. Aber Amann und die beiden anderen anwesenden Kollegen bleiben still. Vielleicht wurde Günther trotzdem klar, dass er gerade etwas höchst Problematisches bejaht hat. Also dreht er wieder ab auf den Jugendschutz: „Wir reden darüber: Social Media darf Bis-16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden.“ Günther erwähnt zwei Dinge, vor denen Jugendliche geschützt werden müssten: „…vor Desinformation, vor sexuellen Übergriffen“. Nach dem vorher Gesagten kann man wohl vermuten, dass Günthers Anti-Social-Media-Enthusiasmus sich nicht in erster Linie auf den Schutz jugendlicher Psychen vor sexuellen Inhalten richtet, sondern auf die Verbreitung politischer Meinungen. 

Lanz hakt wieder nach: Was ist mit der Meinungsfreiheit? Günther geht darauf nicht ein, sondern belehrt die Medien über ihre Aufgabe im Rahmen des gewünschten Konsenses nach dem Ende der parteipolitischen Kleinkriege: „Es ist nicht nur Aufgabe der Politik, Demokratie zu schützen. Alle zivilen Organisationen müssen auch sich zur Demokratie bekennen.“ Günther vergattert also die Medien dazu, der Politik beizustehen. „Wir haben ja zum Glück Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber wenn man eine solche Einflussnahme hat wie Medien, dann muss man eben auch bestimmte Qualitätskriterien einhalten.“ Und dann greift er ein bestimmtes Medium explizit an: „Wenn ich mir Nius-Artikel anschaue, mit denen ich irgendwas zu tun habe, kann ich nur sagen, da stimmt in der Regel nichts drin. … Aber die machen den Eindruck, das wäre im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, das man sagen darf.“ 

Kein Plädoyer für Meinungsfreiheit von Journalisten

Nun ist es gerade der Kern der Presse- und Meinungsfreiheit, dass Regierungspolitiker nicht darüber zu entscheiden haben, ob Vorwürfe gegen sie stimmen. Und schon gar nicht haben Politiker über die Qualitätskriterien von Journalismus zu entscheiden. Von drei anwesenden Journalisten-Gästen sollte man spätestens an dieser Stelle eigentlich einen entrüsteten Zwischenruf erwarten. Sie ließen sich stattdessen minutenlang unwidersprochen von einem Ministerpräsidenten über ihre Aufgabe belehren. 

Lanz übernahm dann die Verteidigung des angegriffenen Portals selbst: Wenn er sich die nackten Fakten ansehe, „dann stimmt das auch häufig“. Zu einem eindeutigen Plädoyer für die Meinungsfreiheit und gegen Günthers konsensselige Vorstellungen des Miteinanders von „demokratischen“ Parteien und Medien konnte sich keiner der drei Journalisten aufraffen. Adrian Geiges, jahrelanger China-Korrespondent, hatte aufgrund dieser Erfahrung zwar „gemischte Gefühle“, sah bei Günthers Zensur-Forderungen aber eigentlich nur als fragwürdig, wer über Propaganda und Lüge entscheide. Und Melanie Amann legte in erster Linie Wert darauf, nicht Nius zu verteidigen, sondern forderte, „wir Qualitätsmedien“ müssten eben „zeigen, dass wir die besseren sind“. 

Hans-Hasso Stamer | Do., 8. Januar 2026 - 15:27

Da kann man mal sehen, was für eine radikal linke Klientel Angela Merkel in der CDU etabliert hat. Diese Leute hängen der CDU jetzt wie ein Müllstein um den Hals bei der Bewältigung der Zukunft.

Alle Propaganda wird nicht helfen, die Leute sehen ja, was läuft. Der Erkenntnisprozeß dauert halt nur. Entweder die CDU kippt die Brandmauer selbst, oder sie wird dazu gezwungen. Sie kann es sich aussuchen.

Die neuen Medien sind längst unverzichtbarer Bestandteil der Berichterstattung geworden. Die Leute, die sich noch von ARD und ZDF hinter die Fichte führen lassen, sterben langsam aus.

In Berlin da eignet sich der schlimmste Terroranschlag des Jahrs und die Tagesschau bringt einen Bericht über Pinguine, weil sie ihn so tief wie möglich hängen will, denn die Täter gehören politisch zur bevorzugten Klientel der Öffentlich-rechtlichen.

Allein dieses Beispiel zeigt, wie unverzichtbar die neuen Medien inzwischen sind.

Zitat:
"Die Parteien sollen ihre „Kleinkriege“ beenden für den großen Konsens im Kampf gegen AfD und Tech-Firmen."
Meiner Meinung nach können sie sich dann gleich SED 2.0. nennen.
Denn das wäre dann nichts anderes und Demokratie verkäme zur Makulatur.

Sebastian Habel | Do., 8. Januar 2026 - 15:34

Hat Genosse Günther einen Knopf im Ohr, über den ihm sein guter Freund Robert Dinge zuflüstert? So viel selbstzerstörerische, zur Kenntlichkeit entstellende Ehrlichkeit gabs sonst nur bei Herrn Habeck.

Ich gratuliere jetzt schonmal Julian Reichelt zum zu erwartenden Anstieg der Abonnenten- und Zuschauerzahlen!

Thorwald Franke | Do., 8. Januar 2026 - 16:07

Man muss Julian Reichelt in seiner Einschätzung zustimmen: Was Daniel Günther hier zum Besten gegeben hat, ist brandgefährlich. Dazu ist alles gesagt. Günther muss gehen. Weil wir eine Demokratie sein wollen und er kein Demokrat ist. So einfach. So logisch.

Was mich aber umtreibt: Warum sagt Daniel Günther jetzt solche Dinge? Er gilt doch als smart, weiß, Klippen zu umschiffen, sich klug auszudrücken -- und jetzt auf einen Schlag eine ganze Reihe von wirklichen Hämmern einfach so rausgehauen? Wo ist Günthers Gespür geblieben? Was ist hier los?

Auf zum letzten Gefecht, würde ich sagen. Was die neuen Medien veröffentlichen, macht die Betrugsmechanismen der etablierten Medien und der mit ihnen verbandelten Politiker mit einem Schlag sichtbar.

Sie wollen sie um jeden Preis ausschalten, denn ihre Existenz hängt daran. Günter weiß, dass es sein letztes Gefecht war, wenn er das nicht schafft. Sie begreifen, dass die alten narrative nicht mehr ziehen und neue haben sie nicht.

Christa Wallau | Do., 8. Januar 2026 - 16:12

wird so lange weitergehen, wie die Mehrheit der Deutschen sich dies bieten läßt!

In den USA haben sich die Bürger längst von ihrer - zu Recht - als arrogant empfundenen Kaste befreit, indem sie Trump wählten, der ihnen zwar auch nicht in allem, was er sagt und tut, gefällt, sie aber zumindest als gleichwertige Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen ernst nimmt.
Seine Unwahrheiten sind offenkundig u. nicht geschickt verschleiert, und seine Ankündigungen sind keine leeren Versprechungen, sondern werden von ihm unverzüglich umgesetzt.

Das deutsche Volk ist noch lange nicht so weit, und es ist m. E. durchaus nicht ausgemacht, daß es bei uns jemals zu einer fälligen Revolte gegen das sog. Establishment kommt (so wie in den USA), bevor es zu spät ist, d. h. b e v o r bei uns Kriegsrecht herrscht. Dann gibt es nämlich überhaupt keine Bürgerfreiheit mehr.
Merz u. seine Truppe tun momentan alles, um Deutschland wieder in ein Kriegs-Geschehen zu verwickeln. Jedenfalls sehe ich das so.

Ralf Straube | Do., 8. Januar 2026 - 16:13

hätte Günther eine Turbokarriere in der SED hingelegt. Denn genau seine Ansichten zur haben auch SED-Funktionäre vertreten. Manche sogar geringer als Günther.
Und solch ein Politiker hat nach Umfragen hohe Beliebtheitswerte? Deutschland, ein Wintermärchen.

R.Blank | Do., 8. Januar 2026 - 17:19

Ein Weckruf für alle aufrechten, selbstdenkenden Staatsbürger! Qualitätsmedien wie NIUS, Apollo etc., die sich der Wahrheit verpflichtet fühlen und nicht vom Staat gesponsert werden, unterstützen und sich dort informieren.

Jens Böhme | Do., 8. Januar 2026 - 17:37

Das "traditionelle Medien" von Daniel Günther ist ein schrilles Alarmsignal für Hinwendung zu Partei- und Regierungsmedien. Die nichtgenehmen Medien in die Schublade "alternative Medien" zu stecken, ist hingegen eher auf dem Mist der alternativen Medien gewachsen, die sich selbst als abgrenzende Medien betrachten und mit für den Extremismus in der Gesellschaft verantwortlich zeichnen. Die alternativen Medien (rechte Medien) sind also kein Deut besser, als die Altmedien.

Gerhard Fiedler | Do., 8. Januar 2026 - 17:41

und bestimmt, was unter "Notfall" zu verstehen ist. Wer hätte das gedacht, dass nach 1945 solche Äußerungen und Bekenntnise eines CDU-Ministerpräsidenten ohne Aufschrei und Forderung nach Parteiausschluß so von der CDU/CSU hingenommen werden?
Wer von den Menschen Ostdeutschlands kann künftig da noch CDU wählen? Die wissen doch noch, was Zensur bedeutet und haben die Parole der SED "Die Partei, die Partei hat immer recht" noch im Kopf. Wer damals dagegen etwas sagte, mußte mit dem Schlimmsten rechnen. Wird wohl auch noch so kommen?
Doch genauso tief gesunken wie diese Partei sind die meisten unserer Medien, vom ÖRR ganz zu schweigen. Eine Klage vor dem höchsten deutschen Gericht, die nun fällig wäre, wird es nicht geben.
Herr, vergib diesem CDU-Ministerpräsidenten, denn er weiß nicht, was Demokratie bedeutet!

