Jan Solwyn quittierte nach 15 Jahren desillusioniert seinen Dienst als Bundespolizist. In seinem Buch „An der Grenze“ verarbeitet er seinen Frust über die fehlgeschlagene Migrations- und Asylpolitik und beschreibt schonungslos die Migrantengewalt auf den deutschen Straßen.

Der nach Israel ausgewanderte Solwyn kritisiert die politische Korrektheit, die eine ehrliche Debatte über Migrantenkriminalität verhindere: „Es sind Menschen aus dem nordafrikanischen Raum, aus der Sub-Sahara, aus dem arabischen Nahen Osten und aus dem Mittleren Osten und aus dem Kaukasus und teilweise aus der Türkei. Das ist mittlerweile unser polizeiliches Gegenüber. Das ist polizeiliche Realität. Ich weiß, dass das vielen Leuten nicht schmeckt.“

In all den Jahren hat sich der 35-Jährige von den politischen Vertretern in Berlin im Stich gelassen gefühlt: „Ich glaube, wenn man sich jetzt mal in Politiker hineinversetzt, die eben ein Nettogehalt von 10.000 Euro aufwärts haben, mit Personenschutz, mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Welt reisen und sich in einer Politiker-Bubble bewegen, dann glaube ich, dass viele Politiker den Alltag der Polizei nicht verstehen, weil es nicht ihre Lebensrealität ist.“

Clemens Traub (li.) und Jan Solwyn / Antje Berghäuser, Angela Garcia Zapata

Das Gespräch wurde am 24. April 2025 aufgezeichnet.

