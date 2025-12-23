- Cicero Podcast Politik: „Für jeden Finanzminister tut sich da eine Erdspalte auf“
Die neue Ausgabe des feuchtfröhlichen Jahresrückblicks mit Alexander Marguier und Mathias Brodkorb ist da! Wer das Format kennt, weiß um die tiefe Ernsthaftigkeit der Gespräche, wenn die beiden zu erhöhtem Weinkonsum die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen.
Willkommen zum feuchtfröhlichen Jahresrückblick! Wieder einmal lassen Chefredakteur Alexander Marguier und Cicero-Kolumnist Mathias Brodkorb die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – und verkosten derweil ein paar exotische Weine. Ihre Themen reichen von Friedrich „Stadtbild“ Merz über Bio-Mülltonnen bis hin zum verunglückten Sommerinterview mit Alice Weidel. Diskutiert werden die Fragen, ob US-Vizepräsident JD Vance mit seiner Fundamentalkritik an Europa einen wunden Punkt getroffen hat, oder was die neuen Schuldenorgien für Deutschlands Zukunft bedeuten.
Eine Warnung gleich vorab: Je länger Brodkorb und Marguier sich miteinander unterhalten, desto weinseliger wird natürlich die Stimmung – was nicht ganz ohne Einfluss auf die Hitzigkeit (und die Ernsthaftigkeit) der Debatte bleibt. Zumal es beim Monat Dezember auch noch um die Ordensverleihung an Angela Merkel für ihren „herausragenden politischen Einsatz während der Coronapandemie“ geht. Prost Neujahr!
Das Gespräch wurde am 16. Dezember 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.
