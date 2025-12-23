Alexander Marguier und Mathias Brodkorb
Mathias Brodkorb und Alexander Marguier / J. Marguier
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Jahresrückblick mit Mathias Brodkorb und Alexander Marguier Cicero Podcast Politik: „Für jeden Finanzminister tut sich da eine Erdspalte auf“

Die neue Ausgabe des feuchtfröhlichen Jahresrückblicks mit Alexander Marguier und Mathias Brodkorb ist da! Wer das Format kennt, weiß um die tiefe Ernsthaftigkeit der Gespräche, wenn die beiden zu erhöhtem Weinkonsum die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lassen.

VON ALEXANDER MARGUIER am 26. Dezember 2025 2 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

Willkommen zum feuchtfröhlichen Jahresrückblick! Wieder einmal lassen Chefredakteur Alexander Marguier und Cicero-Kolumnist Mathias Brodkorb die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – und verkosten derweil ein paar exotische Weine. Ihre Themen reichen von Friedrich „Stadtbild“ Merz über Bio-Mülltonnen bis hin zum verunglückten Sommerinterview mit Alice Weidel. Diskutiert werden die Fragen, ob US-Vizepräsident JD Vance mit seiner Fundamentalkritik an Europa einen wunden Punkt getroffen hat, oder was die neuen Schuldenorgien für Deutschlands Zukunft bedeuten. 

Eine Warnung gleich vorab: Je länger Brodkorb und Marguier sich miteinander unterhalten, desto weinseliger wird natürlich die Stimmung – was nicht ganz ohne Einfluss auf die Hitzigkeit (und die Ernsthaftigkeit) der Debatte bleibt. Zumal es beim Monat Dezember auch noch um die Ordensverleihung an Angela Merkel für ihren „herausragenden politischen Einsatz während der Coronapandemie“ geht. Prost Neujahr!

Aelxander Marguier und Mathias Brodkorb
Mathias Brodkorb (vorne) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 16. Dezember 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.