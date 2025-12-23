Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Willkommen zum feuchtfröhlichen Jahresrückblick! Wieder einmal lassen Chefredakteur Alexander Marguier und Cicero-Kolumnist Mathias Brodkorb die vergangenen zwölf Monate Revue passieren – und verkosten derweil ein paar exotische Weine. Ihre Themen reichen von Friedrich „Stadtbild“ Merz über Bio-Mülltonnen bis hin zum verunglückten Sommerinterview mit Alice Weidel. Diskutiert werden die Fragen, ob US-Vizepräsident JD Vance mit seiner Fundamentalkritik an Europa einen wunden Punkt getroffen hat, oder was die neuen Schuldenorgien für Deutschlands Zukunft bedeuten.

Eine Warnung gleich vorab: Je länger Brodkorb und Marguier sich miteinander unterhalten, desto weinseliger wird natürlich die Stimmung – was nicht ganz ohne Einfluss auf die Hitzigkeit (und die Ernsthaftigkeit) der Debatte bleibt. Zumal es beim Monat Dezember auch noch um die Ordensverleihung an Angela Merkel für ihren „herausragenden politischen Einsatz während der Coronapandemie“ geht. Prost Neujahr!

Mathias Brodkorb (vorne) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 16. Dezember 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 16. Dezember 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.



