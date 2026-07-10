Jahresbericht der Bundespolizei - In die richtige Richtung

Die neue Kriminalitätsbilanz der Bundespolizei zeigt ein gemischtes Bild: Weniger Straftaten insgesamt, aber mehr Gewalt, Waffenverstöße und Angriffe auf Einsatzkräfte. Die Zahlen geben zugleich Hinweise darauf, wo die Migrationswende noch keine Wirkung zeigt.