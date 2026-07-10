- In die richtige Richtung
Die neue Kriminalitätsbilanz der Bundespolizei zeigt ein gemischtes Bild: Weniger Straftaten insgesamt, aber mehr Gewalt, Waffenverstöße und Angriffe auf Einsatzkräfte. Die Zahlen geben zugleich Hinweise darauf, wo die Migrationswende noch keine Wirkung zeigt.
Die Bundespolizei hat am Donnerstag Zahlen über Kriminalität in Deutschland in ihrem Jahresbericht vorgelegt. Sie zeigen, wie sich Alexander Dobrindts Migrationswende manifestiert, geben an anderer Stelle aber auch Anlass zur Sorge. Die Bundespolizei ist zuständig für die Sicherheit an allen deutschen Bahnhöfen, einigen Flughäfen und für den Grenzschutz. Insgesamt sank die Zahl der von ihr verzeichneten Straftaten um knapp 6 Prozent auf etwa 600.000, vor zwei Jahren lag sie noch bei 790.000.
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