Drei Polizisten durchsuchen eine Person in einer U-Bahn-Station, unscharfe Gesichter, Foto.
Polizeibeamte kontrollieren am Bahnhof Alexanderplatz in Berlin einen jungen Mann nach Waffen / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Jahresbericht der Bundespolizei In die richtige Richtung

Die neue Kriminalitätsbilanz der Bundespolizei zeigt ein gemischtes Bild: Weniger Straftaten insgesamt, aber mehr Gewalt, Waffenverstöße und Angriffe auf Einsatzkräfte. Die Zahlen geben zugleich Hinweise darauf, wo die Migrationswende noch keine Wirkung zeigt.

VON ROBERT HOFMANN am 13. Juli 2026 4 min

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Die Bundespolizei hat am Donnerstag Zahlen über Kriminalität in Deutschland in ihrem Jahresbericht vorgelegt. Sie zeigen, wie sich Alexander Dobrindts Migrationswende manifestiert, geben an anderer Stelle aber auch Anlass zur Sorge. Die Bundespolizei ist zuständig für die Sicherheit an allen deutschen Bahnhöfen, einigen Flughäfen und für den Grenzschutz. Insgesamt sank die Zahl der von ihr verzeichneten Straftaten um knapp 6 Prozent auf etwa 600.000, vor zwei Jahren lag sie noch bei 790.000.  

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Ingo Frank | Mo., 13. Juli 2026 - 09:44

bis in der tiefsten Thüringer Provinz ( Bad Langensalza) gibt, ist das was in der Statistik steht mir herzlich egal.
Mein Sicherheitsbedürfniss ist ein anderes, wenn wir durch den Geburtsort meiner Frau gehen bzw. durch die Stadt in der ich mein Abitur machte …… Auch hier nimmt der Ausländeranteil samt Barber- Shopp‘s der mittlerweile das 3- fache an Frisören entspricht, immer weiter zu. Somit anscheinend auch das Potential an Gewaltverbrechen.
Mit besten Grüßen a d Erfurter Republik

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