Merz und Schnieder
Jahresausblick mit Friedrich Merz Das Gegenteil von geölter Routine

Die außenpolitischen Krisen geben den Takt der Regierung vor. Doch zum Jahresanfang hofft Friedrich Merz auf wirtschaftliche Erholung und Wahlsiege in Stuttgart und Mainz. Und auf einen Besuch von Donald Trump.

VON VOLKER RESING am 19. Januar 2026 6 min

Denken und handeln klaffen in der Politik oft auseinander, wer wüsste das besser als Friedrich Merz? Doch noch schwieriger ist es mit dem Reden, ob jemand auch denkt wie spricht, ist nicht immer gewiss. Das Ergebnis ist ein politisches Bermudadreieck, in dem man ständig in der Gefahr ist, Schiffbruch zu erleiden. Aktuell müsste man besser von den Grönland-Untiefen sprechen. Friedrich Merz erklärt bei seiner Pressekonferenz am Montag in der CDU-Parteizentrale, dass er davon überzeugt sei, dass der amerikanische Präsident sage, was er denke und danach handle. Ob der Bundeskanzler wiederum glaubt, was er sagt oder sogar eher das Gegenteil hofft, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

