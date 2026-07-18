Das Thema der aktuelle Kolumne lag nah: Daniel Funke und Jens Spahn freuen sich darüber, Väter geworden zu sein. Eine Leihmutter in den USA machte es möglich. Doch die Folgen waren nicht nur Fröhlichkeit. Spahn wusste sicherlich, wie politisch riskant der Schritt war, und zog nun die Konsequenzen. Zu groß war der Druck geworden. Denn In Deutschland sind die im Zusammenhang mit Leihmutterschaft stehenden Tätigkeiten von Ärzten nach dem Embryonenschutzgesetz schlicht strafbar. Auch die Leihmutterschaftsvermittlung ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz unter Strafe gestellt. Nicht strafbar machen sich allein die „Wunscheltern“. Mit dem Gang ins Ausland umgeht man also das deutsche Strafrecht. Schon das wurde jetzt von vielen kritisiert, weil solches Handeln suggeriert, dass man sich mit Geld erlauben kann, nach anderen – nämlich ausländischen – Maßstäben zu handeln. Das Argument ist ethisch valide, aber es ist kein spezifisches Argument der Leihmutterschaft.