Zweizeller
Zweizeller nach einer erfolgreichen künstlichen Befruchtung / picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Ist Leihmutterschaft ethisch zulässig? Geliebte Kinder Gottes einerseits, Baby-Kauf andererseits

Der Fall von Jens Spahn hat die ethische Frage der sogenannten Leihmutterschaft wieder ins Zentrum der Diskussion geholt. Über Kinder sollte man sich freuen, aber nach Abwägung der Argumente kann man froh sein über die deutsche Rechtslage.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 19. Juli 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

So erreichen Sie Gregor Thüsing:

Zur Artikelübersicht

Das Thema der aktuelle Kolumne lag nah: Daniel Funke und Jens Spahn freuen sich darüber, Väter geworden zu sein. Eine Leihmutter in den USA machte es möglich. Doch die Folgen waren nicht nur Fröhlichkeit. Spahn wusste sicherlich, wie politisch riskant der Schritt war, und zog nun die Konsequenzen. Zu groß war der Druck geworden. Denn In Deutschland sind die im Zusammenhang mit Leihmutterschaft stehenden Tätigkeiten von Ärzten nach dem Embryonenschutzgesetz schlicht strafbar. Auch die Leihmutterschaftsvermittlung ist nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz unter Strafe gestellt. Nicht strafbar machen sich allein die „Wunscheltern“. Mit dem Gang ins Ausland umgeht man also das deutsche Strafrecht. Schon das wurde jetzt von vielen kritisiert, weil solches Handeln suggeriert, dass man sich mit Geld erlauben kann, nach anderen – nämlich ausländischen – Maßstäben zu handeln. Das Argument ist ethisch valide, aber es ist kein spezifisches Argument der Leihmutterschaft.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Angelika Sehnert | So., 19. Juli 2026 - 14:56

Ich persönlich sehe hier eher den Wunsch sich selbst unbedingt verwirklichen zu wollen. Wenn man Kinder wirklich lieben würde, dann würde man sie nicht mit der Bürde, die biologische Mutter niemals kennenlernen zu können, in die Welt entlassen. Es ist überhaupt kein Ersatz oder gar Trost für einen in der Selbstfindung befindlichen, erwachsen werdenden Menschen, der nach seinen Wurzeln fragt, dass es (vielleicht) einen Kontakt zu austragenden Frau geben könnte, wie Spahn angibt. Dagegen steht die bittere Erkenntnis, das Ergebnis einer geschäftlichen Transaktion zu sein. Es ist schon für viele Adoptivkinder schwierig, die Beweggründe ihrer Mütter anzunehmen. Dahinter steht oft immerhin die doch sehr mütterliche Erkenntnis, für ein Kind nicht gut genug sorgen zu können.

Wir leben in einer extrem individualistischen, egoistischen Zeit, in der das eigene, persönliche Wohlergehen Vorrang hat, bis hin zum, leider geduldeten,Gesetzesbruch, basierend auf einem unethischen Geschäftsmodell.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.