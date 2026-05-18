Israel Fahne
Mann mit Israel-Fahne / picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Warum Intellektuelle Israel verachten Der zerstörerische Kult um das jüdische Exil

Der moderne Antizionismus speist sich nicht nur aus Politik, sondern auch aus einer alten intellektuellen Sehnsucht: dem Juden als ewiger Fremder ohne Macht und Grenzen. Israel zerstört dieses Weltbild und wird genau deshalb so erbittert bekämpft.

VON MARCEL MATTHIES am 26. Mai 2026 8 min

Autoreninfo

Marcel Matthies ist Literaturwissenschaftler. Er wurde 2023 mit seiner Schrift „Literarische Gestaltung jüdischer Identität bei Maxim Biller und Doron Rabinovici. Vier Romane im Schatten der Shoah und im Widerschein Israels“ (J.B. Metzler 2023) promoviert.

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„Wer es nicht wußte, den hat es später der Alltag des Exils gelehrt: daß nämlich in der Etymologie des Wortes Elend, in dessen früher Bedeutung die Verbannung steckt, noch immer die getreueste Definition liegt.“ (Jean Améry)

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Klaus Funke | Di., 26. Mai 2026 - 16:35

Meine Freunde werden die Israelis um ihren MP Netanjahu niemals werden. Im Gegenteil. So nährt man Hass und Vorurteil.

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