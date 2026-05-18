- Der zerstörerische Kult um das jüdische Exil
Der moderne Antizionismus speist sich nicht nur aus Politik, sondern auch aus einer alten intellektuellen Sehnsucht: dem Juden als ewiger Fremder ohne Macht und Grenzen. Israel zerstört dieses Weltbild und wird genau deshalb so erbittert bekämpft.
„Wer es nicht wußte, den hat es später der Alltag des Exils gelehrt: daß nämlich in der Etymologie des Wortes Elend, in dessen früher Bedeutung die Verbannung steckt, noch immer die getreueste Definition liegt.“ (Jean Améry)
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