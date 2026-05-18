Warum Intellektuelle Israel verachten - Der zerstörerische Kult um das jüdische Exil

Der moderne Antizionismus speist sich nicht nur aus Politik, sondern auch aus einer alten intellektuellen Sehnsucht: dem Juden als ewiger Fremder ohne Macht und Grenzen. Israel zerstört dieses Weltbild und wird genau deshalb so erbittert bekämpft.