Israel-Embargo Merz verärgert CDU und CSU mit seinem Alleingang à la Merkel

Friedrich Merz sorgt mit dem überraschenden Stopp von Waffenlieferungen an Israel für Zündstoff in der Union. Sein Alleingang stößt auf heftigen Widerstand, vor allem aus der CSU. Es ist ein politischer Konflikt, der noch lange nachhallen wird.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 11. August 2025 6 min

Wie eng sich ein Regierungschef mit seinen Parteifreunden und seinem Koalitionspartner auch abstimmen mag: Letztlich muss er für sein Handeln geradestehen. Das gilt auch für die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz, Israel keine Waffen mehr zu liefern, die es auch im Gaza einsetzen kann. Deshalb hat Merz völlig recht: „Es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss – und ich verantworte sie auch allein.“

Die letzte Verantwortung zu haben und im Alleingang zu entscheiden, sind aber zwei Paar Schuhe. Merz hat jedenfalls seinen Entschluss, mit der bisherigen Israel-Politik der Union zu brechen, mehr oder weniger im Alleingang gefasst und verkündet. Statt eines Statements nach einem Gespräch mit Kabinettsmitgliedern oder führenden CDU-Politikern gab es eine Merz-Mitteilung auf X. Ganz so, als habe er Trump imitieren wollen: Alles hört auf mein Kommando.

Ingofrank | Mo., 11. August 2025 - 14:17

Merz steigt langsam aber kontinuierlich ……
Welche Partei und welche Mitglieder u n d Wähler unterstützen einen Kanzler der derartig lügt und sich vom Koalitionspartner am Nasenring durch den Bundestag treiben lässt!
Ich war immer der Meinung, dass der Kitt, das schuldenfinanzierte Geld ist, diese unselige Koalition bis zum regulären Ende zusammenzuhalten wird. Meine Zweifel daran werden allerdings immer mehr. Auch scheint die Zeit überschaubar, wenn die AfD keine gravierenden innerparteilichen Fehler begeht, bis sie die Union auf Dauer als stärkste Kraft ablöst wenn sie schon in den ersten 100 Tagen Merzscher Kanzlerschaft rd. 3% Zugewinn verzeichnet.
Dann hilft auch kein lächerliches Überdruckventil mehr, dann geht der schwarze Kessel hoch …… & es gibt dann einen, wenn auch schmerzhaften, wirklichen Neuanfang ohne linke Regierungsbeteiligung von SPD, Grünen, den SED Nachfolgern und möglicherweise auch dem BSW.
Und das H. Dr. Müller- Vogg , ist gut so ! !
MfG aus der Erf. Republik

