- Merz verärgert CDU und CSU mit seinem Alleingang à la Merkel
Friedrich Merz sorgt mit dem überraschenden Stopp von Waffenlieferungen an Israel für Zündstoff in der Union. Sein Alleingang stößt auf heftigen Widerstand, vor allem aus der CSU. Es ist ein politischer Konflikt, der noch lange nachhallen wird.
Wie eng sich ein Regierungschef mit seinen Parteifreunden und seinem Koalitionspartner auch abstimmen mag: Letztlich muss er für sein Handeln geradestehen. Das gilt auch für die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz, Israel keine Waffen mehr zu liefern, die es auch im Gaza einsetzen kann. Deshalb hat Merz völlig recht: „Es ist dann am Ende des Tages eine Entscheidung, die ich allein verantworten muss – und ich verantworte sie auch allein.“
Die letzte Verantwortung zu haben und im Alleingang zu entscheiden, sind aber zwei Paar Schuhe. Merz hat jedenfalls seinen Entschluss, mit der bisherigen Israel-Politik der Union zu brechen, mehr oder weniger im Alleingang gefasst und verkündet. Statt eines Statements nach einem Gespräch mit Kabinettsmitgliedern oder führenden CDU-Politikern gab es eine Merz-Mitteilung auf X. Ganz so, als habe er Trump imitieren wollen: Alles hört auf mein Kommando.
