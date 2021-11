So erreichen Sie Ingo Way:

In der Altstadt von Jerusalem eröffnet am Sonntag ein palästinensischer Attentäter das Feuer, tötet einen Menschen und verletzt drei weitere. Der Angreifer aus dem Ostteil der Stadt, der offenbar Mitglied der Terrororganisation Hamas war, konnte von Sicherheitskräften überwältigt werden, wobei er ums Leben kam. Neben der Schusswaffe hatte er auch ein Messer bei sich. Und was machen die ZDF-Heute-Nachrichten aus diesem Vorfall für eine Schlagzeile? „Israel: ein Palästinenser erschossen“. Das ist, als würde nach einer Kneipenschlägerei, bei der ein betrunkener Angreifer einem Studenten ein blaues Auge verpasst, im Polizeibericht stehen: „Ein Student hat mit seinem Auge die Faust eines Alkoholkranken verletzt.“ Ebenso um den heißen Brei herumschleichend, aber wenigstens originell, titelte dagegen T-Online: „Religionslehrer eröffnet Feuer in Jerusalem – Tote und Verletzte“. Wer nur die Schlagzeile liest, könnte also auf den Gedanken kommen, dass der Attentäter womöglich ein schwäbischer Pfarrer auf Pilgerreise war, der daheim Bibelkunde unterrichtet.

Ursache und Wirkung verkehrt Eine solche Schlagseite in der Israelberichterstattung deutscher Medien ist beileibe kein Einzelfall. Immer wieder werden Ursache und Wirkung verkehrt. Während des Gaza-Krieges 2014, der durch den dauernden Raketenbeschuss durch die Hamas aus dem Gazastreifen ausgelöst wurde, hieß es etwa bei der taz: „Israel bombt mit aller Macht“. Und im Oktober 2017 titelte die Zeit: „Acht Tote bei Tunnel-Sprengung durch Israels Armee“, und fuhr in der Unterzeile fort: „Bei der Sprengung eines Tunnels zwischen Gaza und Israel sind mehrere Palästinenser getötet und verletzt worden. Präsident Netanjahu rechtfertigte dies als Verteidigung.“ In dem dazugehörigen Artikel wurde dann durchaus erklärt, dass der Tunnel von der Terrororganisation Islamischer Dschihad angelegt worden war, um Waffen und Sprengstoff für Anschläge nach Israel zu schmuggeln, doch der Eindruck, die israelische Operation sei irgendwie illegitim, hat sich da schon festgesetzt.