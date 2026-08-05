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Islamistischer Anschlag in Berlin Viele Fragezeichen zu CSD-Anschlag nach Sondersitzung

Gab es Kommunikationsprobleme zwischen Sicherheitsbehörden und Politik vor dem Anschlag am Rande des Berliner CSD? Abgeordnete sehen reichlich offene Fragen rund um die Tat.

VON CICERO-REDAKTION am 5. August 2026 3 min

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Bei der Aufklärung des tödlichen Anschlags am Rande des Berliner CSD sehen Innenpolitiker im Bundestag noch viele offene Fragen. „Die Sondersitzung des Innenausschusses hat deutlich gemacht, dass wesentliche Fragen weiterhin unbeantwortet sind“, erklärte der Grünen-Abgeordnete Marcel Emmerich. „Warum konnte der Täter trotz seiner Gefährlichkeit auf freiem Fuß bleiben? Welche Erkenntnisse lagen den Behörden vor? Und gab es weitere Beteiligte?“

Die Abgeordneten hatten fast dreieinhalb Stunden nicht öffentlich getagt, wegen der laufenden Sommerpause in einer digitalen Sitzung. Zu Gast waren neben Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach Angaben von Teilnehmern auch Verfassungsschutz-Präsident Sinan Selen, BKA-Chef Holger Münch, der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, sowie Generalbundesanwalt Jens Rommel. Dobrindt sagte den Abgeordneten eine umfassende Chronologie der Ereignisse und des Handelns der Behörden zu.

Aus Sicht des SPD-Abgeordneten Hakan Demir bleibt vor allem eine große Frage ungeklärt. „Warum hat das Gericht so geurteilt, wie es geurteilt hat? Angesichts der Informationen, die über den Attentäter vorlagen, war die Reaktion klar: null Verständnis für das Gerichtsurteil.“ Es brauche jetzt einen geeinten Weg, solche Taten in Zukunft zu verhindern, an dem man arbeite.

Täter war als Gefährder eingestuft

In Berlin hatte am 25. Juli der islamistische Attentäter mit einem Auto mehrere Menschen angefahren und weitere – vermutlich mit einer Machete – attackiert. Eine Frau aus Polen starb, 31 Menschen wurden verletzt. Der zunächst flüchtige 21-Jährige wurde einen Tag später von Polizisten gestellt und erschossen, als er sie nach Polizeiangaben angriff.

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Abdul B. war von der Polizei als sogenannter Gefährder eingestuft. Er war zu einer noch nicht rechtskräftigen Jugendstrafe verurteilt worden, befand sich aber auf freiem Fuß.

Zweifel an Kommunikation der Behörden

Emmerich zweifelt nach der Sitzung an der Kommunikation zwischen Sicherheitsbehörden und Gericht. „Besonders schwer wiegt, dass der Täter den Sicherheitsbehörden als Gefährder bekannt war, die Justiz aber offenbar nicht über alle entscheidenden Informationen verfügte. Dem Gericht lagen die sicherheitsbehördliche Gefährdungseinstufung und weitere relevante Erkenntnisse offenbar nicht vor.“

Es müsse nun geklärt werden, wann welche Erkenntnisse vorlagen und wann sie das Gericht nicht erreicht hätten. Erst dann könnten Konsequenzen gezogen werden, verlangte der Grünen-Politiker.

Dobrindt pocht weiter auf Strafverschärfungen

Dobrindt bekräftigte nach der Sitzung seine Forderungen nach Strafverschärfungen. Die Regelungen zur Bewährung und das Jugendstrafrecht müssten nachgeschärft werden, verlangte er. „Es braucht eine in ganz Deutschland anzuwendende Präventivhaftregelung, um Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen. Es braucht eine ausgeweitete Anordnungsmöglichkeit der Fußfessel bei Gefährdern.“

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Armin Latell | Mi., 5. August 2026 - 10:47

für zu Haftstrafen verurteilte Straftäter? Was genau hätte eine solche verhindert? Genau: nichts! Der Frosch beschwert sich, dass sein Feuchtbiotop gerade in schwerem Regen, den er mitverursacht hat, untergeht. Mehr Heuchelei geht kaum. Aber so sind sie halt, die grünen Gutmenschen. Auch die Gerichte sind m.M.n. mittlerweile vollkommen grünlinkswoke unterwandert, kompromittiert, Rechtsprechung nach Haltung und Moral, nicht nach dem Gesetz. Höchststrafen für Meinungsdelikte, Freisprüche für Schwerstkriminelle. Ich für meinTeil bin sicher, dass da gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Verantwortung will da keiner übernehmen. Dabei ist vollkommen klar, wer sie zu tragen hätte. Aber genau die halten sich selbst für sakrosankt, weil sie jeden Kontakt zum Boden (der Tatsachen) verloren haben

Ernst-Günther Konrad | Mi., 5. August 2026 - 12:04

Der Täter wurde erschossen. Es gibt Videos, da hört man zwei Schusssalven von jeweils vier Schüssen. Warum? Eine Schusswaffe hatte der nicht, wohl vielleicht aber noch die Machete/Messer? De wird aber noch gesucht? Warum nicht kampfunfähig geschossen? Warum musste er getötet werden? Wirklich Notwehr oder auf Weisung von ganz oben? Das ganze stinkt für mich zum Himmel. Woher wussten die gleich den Namen? Hat der Vater wirklich *freiwillig* das Versteck seines Sohnes verraten? Als Kriminalist habe ich noch etliche Fragen. Für mich stimmt da vieles nicht. Aber jetzt wo der Täter tot ist kann er auch nicht mehr seine Sicht der Dinge schildern. Nein, ich weine diesem Attentäter keine Träne nach, aber dennoch will ich die Wahrheit wissen und da wird meines Erachtens noch vieles vertuscht.

Urban Will | Mi., 5. August 2026 - 12:22

ähnlichen um sich werfen, bekomme ich Blutdruck.
Genau die Parteien, die für eine desolate Migrationspolitik verantwortlich sind und die seit Jahrzehnten regieren.
Gerichte urteilen anhand bestehender Gesetze, sie machen keine.
Längst hätte alles, was „es braucht...“ in entsprechende Gesetze gegossen werden können.

Der Attentäter com CSD war wohl Deutscher, Abkömmling langer hier lebender (und definitiv n i c h t integrierter Einwanderer) und in sofern nicht direkt mit dem Irrsinn von 2015 verbunden. Wieso bekommt man Integration nicht hin?
Wieso verramscht die Union immer noch deutsche Pässe?

Auch die gegenwärtige Migrationspolitik ist doch immer noch ein Irrsinn.
Jetzt denkt aber sogar
Frei von der CDU an eine Abschaffung vom Asylrecht. Die AfD wurde hierfür als „Nazi“ verschrien.
Aber eines ist doch klar: mit den Sozen im Verbund wird sich absolut nichts ändern! Wer also von der Union irgendetwas fordert und weiter mit den Sozen regieren möchte, belügt das Volk und sich selbst.

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