Gefährliche Liebschaft
Westliche Linke unterstützten die „Islamische Revolution“ im Iran / „Happy Ramadan“- Beleuchtung in Frankfurt am Main / Ein SPD-Logo auf einem Bundesparteitag / Demonstration während des algerischen Unabhängigkeitskriegs / Fotos: Imago / 360° / Action

Islamistische Unterwanderung linker Parteien Gefährliche Liebschaft

Indem linke Parteien neue urbane und migrantische Milieus ansprechen wollen, wächst der Einfluss des ideologischen Umfelds der Muslimbrüder – subtil, aber wirkungsvoll. Ein aktueller, historischer und vor allem kritischer Blick auf Radikale in den eigenen Reihen.

VON CLEMENS TRAUB UND FERDINAND KNAUSS am 26. Februar 2026 16 min

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

Als er auf den Tag zurückblickt, an dem der Islamismus seine politische Biografie gebrochen hat, wirkt Martin Hikel überraschend ruhig. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln empfängt Cicero in seinem Rathausbüro an der Berliner Karl-Marx-Straße. Der Weg dorthin führt auf schneebedeckten Straßen durch einen Problembezirk. Durch einen Ort, in dem junge Mädchen heute gezwungen werden, Kopftuch zu tragen, und sich Juden nicht mehr mit Kippa zeigen. Doch geht es nach immer mehr Genossen in Hikels SPD, scheint weder das Patriarchat noch der Antisemitismus das große Problem zu sein – sondern, diese mit Blick auf Muslime zu thematisieren. 

