Islamistische Unterwanderung linker Parteien - Gefährliche Liebschaft

Indem linke Parteien neue urbane und migrantische Milieus ansprechen wollen, wächst der Einfluss des ideologischen Umfelds der Muslimbrüder – subtil, aber wirkungsvoll. Ein aktueller, historischer und vor allem kritischer Blick auf Radikale in den eigenen Reihen.