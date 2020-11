Birgit Ebel unterrichtet Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herford. 2014 hat sie die Initiative extremdagegen gegründet, die Jugendliche über Islamismus aufklärt. Für ihr Engagement wird Ebel, die seit 24 Jahren Mitglied der Grünen ist, von der Antifa angefeindet.

Frau Ebel, in Nizza wurde eine 70-jährige Frau in der Kirche von einem Islamisten enthauptet. Erst vor zwei Wochen ist dasselbe einem Lehrer passiert, der im Unterricht das Thema Meinungsfreiheit anhand von Mohammed-Karikaturen behandelt hat. Sie sind selbst Lehrerin und engagieren sich gegen Islamismus, auch im Unterricht. Macht Ihnen der Terror Angst?

Ich finde es schon ungeheuer beängstigend, was da geschieht. Das passiert ja nicht nur im Nahen Osten oder in Syrien. Der Terror ist auch in Europa angekommen. Allein in Frankreich hat er in den vergangenen Jahren 250 Menschen das Leben gekostet. Auch in Deutschland hat es schon Versuche gegeben, Menschen abzuschlachten.

Was meinen Sie damit?

Anfang Oktober hat ein junger Tunesier zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen in Dresden mit dem Messer angegriffen. Einer von beiden starb. Und diese islamistische Attacke ist kein Einzelfall. Und wenn man dann weiß, dass die Hälfte der salafistischen Gefährder in Deutschland minderjährig ist, dann ist doch vollkommen klar, welche Aufgabe die Schulen haben müssen. Nämlich aufzuklären.

Sie unterrichten Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herford. Haben Sie die Terroranschläge im Unterricht thematisiert?

Ja, natürlich.

So natürlich ist das offenbar gar nicht. Hans-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, hat nach der Enthauptung des Lehrers vor einem Klima der Einschüchterung und der Schere im Kopf gewarnt. Er hat gesagt, der Druck sei besonders an Brennpunktschulen hoch. „Der eine oder andere Lehrer überlegt sich, ob er schwierige Themen überhaupt noch ansprechen soll, um Anfeindungen zu entgehen.“

Diese Erfahrung habe ich leider auch gemacht. Dabei wurde ich eher zufällig für das Thema sensibilisiert.

Was ist passiert?

Am 27. Januar 2014 saß in meinem Unterricht für Sprachförderung plötzlich ein 15-jähriger muslimischer Kurde, der behauptete, er sei mein neuer Schüler. Er hat den Unterricht derart gestört, dass ich auf Facebook über ihn recherchiert habe. Wissen Sie, was ich dabei herausgefunden habe.

Nein.

Der Junge besuchte eine Schule für sozial und emotional benachteiligte Jugendliche und hat sich einen Spaß daraus gemacht, abwechselnd andere Schulen zu besuchen, um dort zu randalieren. Auf Facebook habe ich Fotos gefunden, auf denen er mit Kalaschnikoffs posierte.

Echte Waffen?

Nein, offenbar handelte es sich um Attrappen. Wie sich aber herausstellte, hatte der Junge Kontakte zur islamistischen Jugend in Herford und postete Inhalte von Hasspredigern. Ich habe das der Polizei gemeldet, und die hat mich gleich an den Bielefelder Staatsschutz verwiesen. Und die Beamten waren mir für den Hinweis sehr dankbar. Von ihnen habe ich erfahren, dass Herford eine Hochburg von Salafisten ist – und dass sie dort schon lange ermitteln.

Und das haben Sie vorher nicht gewusst?

Nein, ich hatte keinen Blick dafür. Aber vielen meiner Schüler war das längst bekannt. Die wussten auch, dass schon 2013 ein junger Deutsch-Afrikaner aus Herford zum Dschihad nach Syrien ausgereist war. Mit Erwachsenen haben sie darüber bis dahin allerdings nicht geredet.

