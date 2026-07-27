„Unseren Hass bekommt ihr nicht!“, postete am Wochenende Katrin Göring-Eckardt auf X. Wer mit „ihr“ gemeint ist und wer mit „uns“, das erläuterte die Grünen-Politikerin nicht. Die Chancen aber stehen gut, dass „ihr“ all diejenigen sind, die es satt haben, dass Islamisten mit und ohne Asylhintergrund morden. Und dass mit „uns“ diejenigen gemeint sind, die sich, wie es Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ausdrückte, „unsere Art zu leben nicht nehmen lassen“ wollen.

Nun lässt sich Göring-Eckardt, einer praktizierenden Christin, zugutehalten, dass Hass der christlichen Botschaft widerspricht. Legt man sie konsequent aus, liebt man auch Islamisten. Mit Feuer und Schwert ist da nicht viel. Obwohl sich die Anlässe fortlaufend mehren, dass der Westen weniger linke Wange, rechte Wange und mehr aktive Selbstbehauptung bräuchte. Was Kai Wegner betrifft, so lässt sich gegenhalten: Wir haben uns unsere Art zu leben längst nehmen lassen.

Das zeigt sich in Deutschland nirgends deutlicher als in Berlin zur Weihnachtszeit, wenn der Breitscheidplatz mit Panzersperren gesichert werden muss. Dann gibt’s die frohe Botschaft wie im Kriegsgebiet. Dass ausgerechnet der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt anderes behauptet, nämlich, dass der Islamismus quasi nichts ändern werde, ist bestenfalls politische Rhetorik, die niemand von Verstand mehr kauft. Schlechterdings aber ist das radikale Realitätsleugnung.

Täter-Opfer-Umkehr links der Mitte

Schauen wir uns die Realität an. Der islamistische Anschlag am Rande des CSD zeigt einmal mehr: Da draußen streifen Wölfe herum, die im Namen des Islam reißen wollen. Auf diese reale Gefahr kann ein Land auf zwei Arten reagieren. Entweder ist der Rechtsstaat bereit, vom Gejagten zum Jäger zu werden. Auch wenn dadurch unschöne Bilder entstehen, etwa bei Razzien, und es zu Protesten aus den einschlägigen Moscheegemeinden und dem linksgrünen Juste Milieu kommt, inklusive Vorwürfen der Islamophobie.

Der Berliner SPD-Queerbeauftragte Alfonso Pantisano (nicht verwechseln mit dem Bruder Luigi von den Linken) beschreibt Islamisten als eine Untergruppe von "Konservativen".@spdberlin: Das zieht nicht nur Konservative in den Schmutz, das verharmlost auch die islamistische Gefahr. pic.twitter.com/whBccNZMN7 — Jan Schipmann (@JanSchipmann) July 27, 2026

Oder ein Land reagiert darauf, indem seine politisch Verantwortlichen weiterhin Sätze wie den von der Lebensart und den anderen Satz mit den Gedanken, die bei den Opfern seien, auf Wiedervorlage legen. Und indem diejenigen, die mitverantwortlich sind, dass der Islamismus beste Rahmenbedingungen vorfindet, um uns von innen heraus angreifen zu können, einfach weitermachen wie bisher. Von Parteien, die die Gefahr kleinreden, über NGOs, die als Schleuser für illegale Migranten auftreten, bis hin zum Postkolonialismus, der seinen Schäfchen einredet, sie seien selbst schuld, dass die Wölfe sie reißen wollten.

Unseren Hass bekommt ihr nicht ! — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) July 26, 2026

Die Behauptung, der Islam sei eine Religion wie jede andere, ist außerdem falsch. Statt der Botschaft der Nächstenliebe, wie im Christentum verankert, prägt den Islam ein Absolutheitsanspruch als einzig wahre monotheistische Religion. Dass sich aus diesem Anspruch auch das Recht ableiten lässt, Gewalt gegen „Ungläubige“ anzuwenden, ist kein moralischer Unfall, sondern liegt im Anspruch selbst begründet. Deshalb war Jesus auch ein hippiesker Wanderprediger, während Mohammed ein Kriegsherr war. Zudem hat der Islam bisher keinen tiefgreifenden Reformprozess durchlebt.

Solche Unterschiede nicht zu sehen respektive nicht sehen zu wollen, ist schon Teil des Problems. Denn im Gegenteil verhält es sich bis heute so, dass selbst behutsame Versuche, den Islam von innen heraus zu liberalisieren, massiven Widerstand hervorrufen. Deshalb stehen auch nicht die Ditib-Gemeinden, hinter denen die türkische Religionsbehörde Dyanet steckt, unter Polizeischutz, sondern die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee von Seyran Ateş. Wer also glaubt, er müsse nur möglichst tolerant sein, dann werde es der Islam schon auch, der verhält sich wie der Frosch, der den Skorpion über den Fluss trägt. Er wird trotzdem gestochen.

„Schlechte Witze“ und ein Terroranschlag

Aber zurück nach Berlin. Interessant ist nämlich, dass der Islam in der öffentlichen Debatte über den islamistischen Anschlag am Rande des CSD bereits zum Randthema geworden ist. Diskutiert wird jetzt vor allem über ein mögliches Behördenversagen, während Berlins Justizsenatorin Felor Bardenberg eine Debatte über das Jugendstrafrecht anstößt. „Wir müssen grundsätzlich schauen, ob die gesetzlichen Maßstäbe, die wir aktuell haben zur Anwendung des Jugendstrafrechts, noch zeitgemäß sind“, sagte die CDU-Politikerin im Morgenmagazin der ARD.

Dass beides Teil dieser Debatte sein kann, ist in Ordnung. Dass von Islamismus aber nicht mal mehr die Rede ist, lässt aufhorchen. Dabei bleibt es aber nicht. Sogar der Bundeskanzler lässt sich ein auf politisch motivierte Verdrehungen der Dinge, die eigentlich typisch sind für Links der Mitte. Am Rande eines Trauergottesdienstes vermengte Friedrich Merz allgemein Intoleranz, Diskriminierung und „schlechte Witze“ (Wortlaut) mit dem jüngsten islamistischen Anschlag. Die AfD musste er nicht beim Namen nennen. Jedem war klar, gegen wen er da schießt.

Dazu passte auch ein Statement von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Auch sie gab zu Protokoll, sie sei in Gedanken bei den Opfern, den Angehörigen und den Helfern. Das ist gelernt. Und sie sagte: „Dieser Anschlag erschüttert uns. Aber es ist auch klar, wir werden als Gemeinschaft, als Demokratie, als Gesellschaft gegen die stehen, die unsere Freiheit beeinträchtigen.“ Dies ist nur ein Auszug. Insgesamt dauert ihr Statement über eine Minute. Ein Begriff fällt nicht: Islamismus.

Bedingt abwehrbereit

Es gibt ein sehenswertes Programm des amerikanischen Comedians Anthony Jeselnik. In „Thoughts and Prayers“ rechnet er mit Virtue Signalling und den immergleichen Politikerfloskeln ab, wenn wieder Schreckliches geschieht. Sein rabiater Humor ist nichts für zartbesaitete Gemüter. Aber vielleicht ist der Humor die einzig angemessene Weise, mit den immergleichen Beschwörungsformeln und Glaubensbekenntnissen auch aus der deutschen Politik umzugehen, wenn wieder ein Wolf tut, was Wölfe eben tun. Denn offenbar ist Deutschland im Kampf gegen den Islamismus nur bedingt abwehrbereit. Auch geistig.