CSD-Anschlag
Botschaft der Liebe oder der Kapitulation? / picture alliance/dpa | Soeren Stache

Islamistischer Anschlag in Berlin Wir haben uns unsere Art zu leben längst nehmen lassen

Nach dem CSD-Anschlag rücken Behördenversagen und Jugendstrafrecht in den Fokus. Der Islam gerät zum Randaspekt. Obwohl wir uns unsere Art zu leben schon haben nehmen lassen, scheint diese Gesellschaft weiter nur bedingt abwehrbereit gegen den Islamismus.

VON BEN KRISCHKE am 27. Juli 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Unseren Hass bekommt ihr nicht!“, postete am Wochenende Katrin Göring-Eckardt auf X. Wer mit „ihr“ gemeint ist und wer mit „uns“, das erläuterte die Grünen-Politikerin nicht. Die Chancen aber stehen gut, dass „ihr“ all diejenigen sind, die es satt haben, dass Islamisten mit und ohne Asylhintergrund morden. Und dass mit „uns“ diejenigen gemeint sind, die sich, wie es Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner ausdrückte, „unsere Art zu leben nicht nehmen lassen“ wollen. 

Nun lässt sich Göring-Eckardt, einer praktizierenden Christin, zugutehalten, dass Hass der christlichen Botschaft widerspricht. Legt man sie konsequent aus, liebt man auch Islamisten. Mit Feuer und Schwert ist da nicht viel. Obwohl sich die Anlässe fortlaufend mehren, dass der Westen weniger linke Wange, rechte Wange und mehr aktive Selbstbehauptung bräuchte. Was Kai Wegner betrifft, so lässt sich gegenhalten: Wir haben uns unsere Art zu leben längst nehmen lassen. 

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Das zeigt sich in Deutschland nirgends deutlicher als in Berlin zur Weihnachtszeit, wenn der Breitscheidplatz mit Panzersperren gesichert werden muss. Dann gibt’s die frohe Botschaft wie im Kriegsgebiet. Dass ausgerechnet der Regierende Bürgermeister der Hauptstadt anderes behauptet, nämlich, dass der Islamismus quasi nichts ändern werde, ist bestenfalls politische Rhetorik, die niemand von Verstand mehr kauft. Schlechterdings aber ist das radikale Realitätsleugnung. 

Täter-Opfer-Umkehr links der Mitte

Schauen wir uns die Realität an. Der islamistische Anschlag am Rande des CSD zeigt einmal mehr: Da draußen streifen Wölfe herum, die im Namen des Islam reißen wollen. Auf diese reale Gefahr kann ein Land auf zwei Arten reagieren. Entweder ist der Rechtsstaat bereit, vom Gejagten zum Jäger zu werden. Auch wenn dadurch unschöne Bilder entstehen, etwa bei Razzien, und es zu Protesten aus den einschlägigen Moscheegemeinden und dem linksgrünen Juste Milieu kommt, inklusive Vorwürfen der Islamophobie. 

Oder ein Land reagiert darauf, indem seine politisch Verantwortlichen weiterhin Sätze wie den von der Lebensart und den anderen Satz mit den Gedanken, die bei den Opfern seien, auf Wiedervorlage legen. Und indem diejenigen, die mitverantwortlich sind, dass der Islamismus beste Rahmenbedingungen vorfindet, um uns von innen heraus angreifen zu können, einfach weitermachen wie bisher. Von Parteien, die die Gefahr kleinreden, über NGOs, die als Schleuser für illegale Migranten auftreten, bis hin zum Postkolonialismus, der seinen Schäfchen einredet, sie seien selbst schuld, dass die Wölfe sie reißen wollten. 

Die Behauptung, der Islam sei eine Religion wie jede andere, ist außerdem falsch. Statt der Botschaft der Nächstenliebe, wie im Christentum verankert, prägt den Islam ein Absolutheitsanspruch als einzig wahre monotheistische Religion. Dass sich aus diesem Anspruch auch das Recht ableiten lässt, Gewalt gegen „Ungläubige“ anzuwenden, ist kein moralischer Unfall, sondern liegt im Anspruch selbst begründet. Deshalb war Jesus auch ein hippiesker Wanderprediger, während Mohammed ein Kriegsherr war. Zudem hat der Islam bisher keinen tiefgreifenden Reformprozess durchlebt. 

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Solche Unterschiede nicht zu sehen respektive nicht sehen zu wollen, ist schon Teil des Problems. Denn im Gegenteil verhält es sich bis heute so, dass selbst behutsame Versuche, den Islam von innen heraus zu liberalisieren, massiven Widerstand hervorrufen. Deshalb stehen auch nicht die Ditib-Gemeinden, hinter denen die türkische Religionsbehörde Dyanet steckt, unter Polizeischutz, sondern die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee von Seyran Ateş. Wer also glaubt, er müsse nur möglichst tolerant sein, dann werde es der Islam schon auch, der verhält sich wie der Frosch, der den Skorpion über den Fluss trägt. Er wird trotzdem gestochen. 

„Schlechte Witze“ und ein Terroranschlag

Aber zurück nach Berlin. Interessant ist nämlich, dass der Islam in der öffentlichen Debatte über den islamistischen Anschlag am Rande des CSD bereits zum Randthema geworden ist. Diskutiert wird jetzt vor allem über ein mögliches Behördenversagen, während Berlins Justizsenatorin Felor Bardenberg eine Debatte über das Jugendstrafrecht anstößt. „Wir müssen grundsätzlich schauen, ob die gesetzlichen Maßstäbe, die wir aktuell haben zur Anwendung des Jugendstrafrechts, noch zeitgemäß sind“, sagte die CDU-Politikerin im Morgenmagazin der ARD. 

Dass beides Teil dieser Debatte sein kann, ist in Ordnung. Dass von Islamismus aber nicht mal mehr die Rede ist, lässt aufhorchen. Dabei bleibt es aber nicht. Sogar der Bundeskanzler lässt sich ein auf politisch motivierte Verdrehungen der Dinge, die eigentlich typisch sind für Links der Mitte. Am Rande eines Trauergottesdienstes vermengte Friedrich Merz allgemein Intoleranz, Diskriminierung und „schlechte Witze“ (Wortlaut) mit dem jüngsten islamistischen Anschlag. Die AfD musste er nicht beim Namen nennen. Jedem war klar, gegen wen er da schießt.

Dazu passte auch ein Statement von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). Auch sie gab zu Protokoll, sie sei in Gedanken bei den Opfern, den Angehörigen und den Helfern. Das ist gelernt. Und sie sagte: „Dieser Anschlag erschüttert uns. Aber es ist auch klar, wir werden als Gemeinschaft, als Demokratie, als Gesellschaft gegen die stehen, die unsere Freiheit beeinträchtigen.“ Dies ist nur ein Auszug. Insgesamt dauert ihr Statement über eine Minute. Ein Begriff fällt nicht: Islamismus. 

Bedingt abwehrbereit

Es gibt ein sehenswertes Programm des amerikanischen Comedians Anthony Jeselnik. In „Thoughts and Prayers“ rechnet er mit Virtue Signalling und den immergleichen Politikerfloskeln ab, wenn wieder Schreckliches geschieht. Sein rabiater Humor ist nichts für zartbesaitete Gemüter. Aber vielleicht ist der Humor die einzig angemessene Weise, mit den immergleichen Beschwörungsformeln und Glaubensbekenntnissen auch aus der deutschen Politik umzugehen, wenn wieder ein Wolf tut, was Wölfe eben tun. Denn offenbar ist Deutschland im Kampf gegen den Islamismus nur bedingt abwehrbereit. Auch geistig. 

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Herr B. | Mo., 27. Juli 2026 - 13:29

In diesem Fall tut sich die grünlinkswoke Blase doppelt schwer, denn sowohl Täter als auch Opfer gehören zu den „erwünschten“ und „bevorzugten“ Gruppen.

Sie können nicht vor und nicht zurück, Kritik am Täter wäre wegen dessen Migrationshintergrund „Nazi“, da aber die Opfer LGBTQI+ waren, kann man nicht verschweigen, denn das sind die besten der besseren Menschen!

Gestern fragte eine linksextreme Systemreporterin des ARD „wie konnte das passieren“, die Antwort ist einfach: IHR habt auf ganzer Linie versagt, es ist euer Gesellschaftmodell das gescheitert ist!

Wir hatten in der alten Bundesrepublik meiner Erinnerung nach eine ganz gute Entwicklung; es gab ja auch Überlegungen, die Türkei in die EU aufzunehmen.
Ich war anfangs gefühlt sehr dafür, weil ich mit türkischen Gastarbeitern* und dann auch Verwandten großgeworden bin.
Irgendwann, ich meine mit der iranischen Revolutuion, setzte evtl. ein Rollback ein, Kopftücher etc.
Das war lange vor Merkel.
Es ist für mich allerdings ein Unterschied, wie der Islam seine Länder organisiert und wie er in Europa auftritt.
Da war ich beruhigt, dass Prof. Bassam Tibi, den ich ja noch an der Uni mitbekommen hatte, eine gute Entwicklung Richtung europäischer Islam anstoßen wollte.
Jedem war klar, dass es nicht einfach werden würde.
Jedem*?
Als Frau Merkel(CDU), vereint mit ihrem Vizekanzler Gabriel(SPD) begann, ja was, die Welt retten zu wollen?
Da habe ich persönlich mit der Welt, wie wir sie in der alten Bundesrepublik kannten, abgeschlossen.
Dahin gibt es jetzt kein Zurück mehr.
Bleiben wir Menschen!

aber sagen sie mal was, wenn Menschen beschliessen evtl. "die Welt zu retten".
Keine Kontrollen an den Grenzen?
Ich habe Kinder, ich habe einfach versucht, politisch zu "retten" was zu "retten" war. Dann fragen Sie aber mal Kinder und junge Menschen, ob die da überhaupt "gerettet" werden wollen. Sie wachsen in ihre Zeit hinein.
Damals begann vielleicht der "Niedergang" von CDU und SPD.
Beide Parteien sind ganz sicher mehr als ihre beiden damaligen Vorsitzenden und Kanzler*.
Dann gab es die Koalition von Scholz und Grünen.
Seit ich das mitbekommen habe, überlege ich doch, ob wir eventuell in ein neues Zeitalter eingetreten sind, aber in welches?
Solange es nicht einfach die "Apokalypse" ist, sehe ich Möglichkeiten, wieder Boden unter die Füße zu bekommen.
Deshalb stelle ich nicht immer gleich die "Systemfrage" bei diesen schrecklichen Vorkommnissen.
Terror begleitet uns schon eine Weile und die AfD ist m.E. auch eine Reaktion darauf.
Für mich aber nicht die Lösung.

Um es zu "beantworten", muss man wenigstens die Mediatheken von ARD und ZDF sehen können.
Las jetzt auch ein Interview dazu bei web.de: Tomer Sisley "Surface - Das versunkene Dorf"".
Toll. Toll. Toll
Mehr fällt mir jetzt nicht dazu ein, ich bin einfach sprachlos.
Demnächst zu sehen in der ARD.
Gut gefallen hat mir auch die 2. Staffel von "Hijack", apple tv, die in der Berliner U-Bahn spielt.
Mir ist nicht mehr wirklich bange.
Es tut mir sehr leid um die Opfer dieses schrecklichen Attentats.
Wie ich schon einmal schrieb, CSD, ein Kandidat für das Weltkulturerbe.

Mein 14-jähriger Sohn fragte mich gestern, Papa, müssen wir jetzt auch Angst haben? Ich sagte ja, aber wir sind vorsichtig, wir passen auf, wir meiden alles, was gefährlich sein könnte bzw. Unmut erregen könnte, die haben es ja nicht so mit der Toleranz und der Weltoffenheit, genau so, wie die die sie herholen! Und ich sagte ihm, er soll lernen, daß er gut ist, denn wegen grün und rot und auch Union, aber die war unter Merkel grün & tiefrot und sie hat sich nicht erholt, hat er in Europa keine Zukunft!

Merz hat wieder viel heiße Luft abgesondert, passieren wird aber nichts, dafür werden SPD, Grüne und Linke sorgen. Ich habe das Gefühl, seine Nase wird immer länger wegen der ganzen Lügen!

Wissen Sie, was das bedeutet, wenn Menschen in IHRER Heimat keine Zukunft haben?

So sieht es aus Frau Sehrt-Irrek, Europa hat dank der Linksparteien keine Zukunft!

Heidemarie Heim | Mo., 27. Juli 2026 - 14:11

Deren Revier die Größe ganzer Landstriche umfasst.In unserem Habitat in einer Anzahl vorkommend und sich vermehrend oder schneller radikalisierend via Internet
es für die durch Datenschutzrichtlinien behinderte Terrorabwehr allein schon personalmäßig gar nicht möglich ist,die Wölfe im Zaum zu halten. Für jeden Gefaehrder 20 Beamte rund um die Uhr an 365 Tagen plus Überwachung des wwws nach oft von befreundeten Diensten gegebenen Hinweisen was sich in den einzelnen Terrornetzwerken so alles abspielt.Und wo man verdammt fix sein muss als Fahnder,weil bedingt durch Verbot der Datenspeicherung und Löschfristen auf einmal die gesammelten Erkenntnisse weg sind bzw. unbrauchbar werden bis die mit Fleiss unterkomplex ausgestatteten und ewiger Zeit völlig überarbeitete Justiz, (Ausnahme Majestaetsbeleidigung;), tätig werden kann.Bis dahin überlässt man die Wölfe der Betreuung und Ansprache durch Experten mit pädagogisch wertvollen Kurs-Inhalten zur Deradikalisierung bei der Jagd. MfG

H. v. Weissensand | Mo., 27. Juli 2026 - 14:20

ein belangloser Kommentar vom BP dann geht es zur Tagesordnung weiter. Mehr Verachtung als von Merz und Hubig kann weder den Opfern noch der Bevölkerung entgegen bringen. Noch hat man zum Glück die Wahl! Mal sehen, wann das System Niedersachsen auf Landes und Bundesebene Schule macht...

Sebastian Habel | Mo., 27. Juli 2026 - 14:27

Der Prophet hatte neben der Kriegstreiberei noch eine andere Leidenschaft. Hatte mit 9-Jährigen Mädchen zu tun. Ich weiß nur nicht mehr, was er mit ihnen gemacht. Sind vermutlich zusammen Baklava essen gegangen.

Christa Wallau | Mo., 27. Juli 2026 - 14:29

daß sie sich irren, wenn ihnen jegliche Selbstkritik abgeht?

Wie erklärt man einem Idioten, daß er ein Idiot ist?

Wie bringt man jemand, der sich mächtig geirrt hat, dazu, seinen Irrtum einzugestehen?

Sie wissen auch keine Antwort darauf?

Na, dann sind wir uns ja einig.
Das schafft niemand!

"Gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens."
(Schiller in de "Jungfrau von Orleans")

Übrigens: Dumme Entscheidungen ziehen häufig
schlimmere Folgen nach sich als verbrecherische.

Es gibt keine Hoffnung mehr für Deutschland.
Jedenfalls kann ich mir kein Szenario vorstellen, in dem sich das Paradies der arroganten Ignoranten mit dem Namen Deutschland jetzt noch ohne gewalttätige Auseinandersetzungen in ein Land der Vernunft bzw. des gesunden Menschenverstandes zurück verwandeln ließe.

"Finis Germania" (Peter Sieferle)

Thilo Sarrazin: "Deutschland schafft sich ab"

Mehr gibt es dazu nicht mehr zu sagen.

Achim Koester | Mo., 27. Juli 2026 - 14:46

die ich hier nicht noch einmal aufzählen möchte, da sie zu peinlich sind. Aber, wie Sie schon richtig schreiben, wagt es keiner, das Kind beim Namen zu nennen, geschweige denn etwas gegen den Terror zu unternehmen, hauptsächlich aus Angst, von den woken Zeitgenossen in die Naziecke gestellt zu werden. Rotherham lässt grüßen.

Maria Arenz | Mo., 27. Juli 2026 - 14:54

mit diesem Täterkreis fängt schon beim Begriff "Islamismus" an. Niemand ist je auf die Idee gekommen, angesichts des wahrlich langen Sündeneregisters des Christenums die Kreuzfahrer , Konquistadoren und mit Kolonisatoren einbrechenden Missionare als "Christisten" zu bezeichnen. Nein, jede Schandtat einzelner Christen wird bis heute dem Christentum allgemein zugerechnet. Dabei wäre es angesichts der von Beginn an so unter- schiedlichen Entstehungsgeschichte von Islam und Christentum mehr als gerechtferigt, auch zwischen Mohammedanern und Islamisten gerade nicht zu differenzieren. Die Verbreitung des Islams durch Feuer und Schwert von Beginn an, sowie Gewalt und Unterwerfung als durchgehendes Leitmotiv des Korans stehen im offenen Widerspruch zu der ständigen Leerformel vom Islam als "Religion des Friedens." Der Islam sieht nämlich den Frieden erst dann gekommen, wenn alle Menschen zu ihm, dem einzig wahren Glauben bekehrt sind. Und wehe, einer konvertiert!

Markus Michaelis | Mo., 27. Juli 2026 - 15:51

Ich bin sehr offen dafür, dass nicht alles dasselbe sein muss, nur weil wir es mit demselben Begriff belegen. Nur weil wir zwei Strömungen mit dem Begriff "Religion" belegen, müssen sie nicht vergleichbar sein. Nur weil wir etwas mit dem Begriff "Islam" oder "Christentum" zusammenfassen, muss das nicht die passende Unterscheidung für die anliegenden Fragen sein.

Es gibt gute Gründe Christentum, Islam und zB Buddhismus alle als Religionen aufzufassen. Es gibt aber auch gute Gründe diesen abstrakten Religionsbegriff nicht zu ernst zu nehmen und zB diese drei Strömungen und ihre Unterströmungen als sehr verschieden anzusehen.

Sich all dieser begrifflichen Abgrenzungen bewusst seiend, finde ich, dass die heute als schwierig angesehenen Seiten des Christentums (Kriege, Inquisition etc.) auch strukturell mit diesem zu tun haben. Es geht aber nicht um einen Wettkampf, was die richtigere Religion ist. Es geht eher um ein (An)Erkennen von Unverträglichkeiten.

Markus Michaelis | Mo., 27. Juli 2026 - 15:36

Der Begriff des Islamismus wird nicht verschwiegen, aber ja, dosiert und sorgsam eingebettet verwendet. Ich kann diesem Artikel und vielen anderen folgen, die sich eine deutlichere Auseinandersetzung mit dem Islamismus wünschen.

Ich selber sehe das aber noch anders gelagert. Islamistische Anschläge sind eingebettet in kulturelle, religiöse, ethnische, völkische und andere Bruchlinien in der Gesellschaft. Ich glaube nicht daran, dass wenige Islamisten als gewaltbereit und objektiv böse überführbar sind, alle anderen Menschen leben die gemeinsame Weltoffenheit und Vielfalt.

Ich sehe eher, dass konstruktiver Zusammenhalt und Demokratiefähigkeit (d.h. Vertrauen) hohe aber heikle Güter sind, die sich nicht von alleine einstellen, wenn alle Bösewichte erkannt sind. Menschen sind sehr verschieden, gemeinsame Sichtweisen sind mühsame, langwierige Prozesse, Vertrauen noch mehr. Alles ist laufend an Veränderungen anzupassen. Islamismus ist eine Spitze der Überforderung in diesen Prozessen.

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