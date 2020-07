Es sind Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), militante Frauen und Männer, zuweilen sogar ganze Familien. Seit der Schlacht von Baghuz im März 2019 und der Befreiung der letzten vom IS kontrollierten Gebiete in Syrien sitzen sie in den Kurdengebieten im Nordosten des vom Bürgerkrieg erschütterten Landes sowie im Irak und der Türkei fest.