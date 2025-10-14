Bilger
Verschiedene Perspektiven: CDU-Politiker Steffen Bilger gehörte auch schon der Regierung von Angela Merkel an. /picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Interview mit Steffen Bilger „Die Koalition ist nicht zögerlich“

Mit mehr Geld für Demokratieförderung lasse sich kein Extremismus bekämpfen, beklagt Steffen Bilger. Der Fraktions-Geschäftsführer von CDU/CSU erklärt im Interview, wie er bei NGOs sparen will, was er den Grünen vorwirft und was er von der Brandmauer hält.

INTERVIEW MIT STEFFEN BILGER am 15. Oktober 2025

Volker Resing

Steffen Bilger ist seit 2025 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der CDU-Politiker aus Baden-Württemberg ist seit 2009 Mitglied des Bundestages.  

Herr Bilger, Sie sind der neue Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, aber schon länger in Berlin dabei. Bereits 2019 haben Sie beklagt, dass die Politik die Drohnenproblematik verschlafen habe. Was muss jetzt passieren, um deutsche Flughäfen wieder sicherer zu machen?

Menzel Matthias | Mi., 15. Oktober 2025 - 07:57

Herr Resing, bitte mehr die Worthülsen dieses Mannes hinterfragen. Was ist die Ursache? Was ist die Wirkung. Wo tut man etwas für den Bürger. Die Parteisoldaten dieses Landes sind die Totengräber der Demokratie. So ein Interview kann man sich ersparen.

Rainer Mrochen | Mi., 15. Oktober 2025 - 08:32

Lustig vor allem an der Stelle: "Manche AfD-Vertreter sprechen ja sehr deutlich aus, was ihr Ziel ist: nämlich die Vernichtung der CDU. Mit so einer Partei können und dürfen wir nicht zusammenarbeiten."
Das sagt jemand, der in einer Koalition mit einer Partei unter der Decke steckt, die ein Verbotsverfahren der AfD anstrengt. Einer Merkel-CDU die den Verrat an liberal-konservativen Werten, wie es scheint, in Teilen, immer noch kultiviert. Links-grüner Einfluss auf Regierungsebene ist überdeutlich und die eigenen Überzeugungen manifestieren keinen echten Willen zum, gesellschaftlichen Wandel, wie er im Wählerwillen zum Ausdruck kommt. Ausserdem ist zu bemerken, daß jemand der lediglich mutmaßt das Bedrohungen von Aussen bestehen und keine Beweise für seine Mutmaßungen vorlegen kann, eben nur ein unsachlicher Behaupter ist. Diese CDU war und ist unglaubwürdig zumal der Kanzler, als erster Vertreter, seine Unglaubwürdigkeit, maximal, unter Beweis gestellt hat. Eben, lustiges Interview.

Holger Raczkowski | Mi., 15. Oktober 2025 - 08:54

der Herr Bilger. So möchten es die Herrschenden. Schön alles dargelegt wie es mit NGO´s weitergehen soll. Warten wir mal ab. Ich sage : es wird nix bei den NGO´s passieren. Alles wird weiterfinanziert. Herr Bilger hat auch nicht verstanden das dass AfD Lager nicht nur aus "Extremisten" besteht. Es gibt nun mal eine Mehrheit aus CDU und AfD. Alles andere ist Realitätsverweigerung.

Urban Will | Mi., 15. Oktober 2025 - 09:10

haben... "Für wie blöd hält dieser Mensch sein Gegenüber und auch den Leser eigentlich? Schon im Wahlkampf warf sich Fritzchen den Roten vor die Füße. Sein erster Satz, sogar wenn er nicht einmal danach gefragt wurde, bei jedem Interview vor der Wahl lautete sinngemäß: "Nie mit denen (AfD)"
Da sollte jedem klar gewesen sein, dass es nur auf Schwarz-Rot oder gar Schwarz-Rot-Grün hinauslaufen konnte, oder haben diese Unions-Leute geglaubt, die absolute Mehrheit zu holen? Dann wären es fürwahr hoffnungslose Trottel.
Somit ist der Herr hier nur bedingt ernst zu nehmen. Und da er ja am Ende fest an der demokratiefeindlichen, den Wählerwillen ignorierenden Brandmauer festhält, zeigt er seine Treue zur Fritzchen-Truppe. Diese Truppe wird dereinst dann von den Historikern als die Sargnägel der Union betitelt werden.
Aber gut. Reisende soll man nicht aufhalten. Mögen sie weiter den Roten die Stiefel lecken.
Es rumort aber schon bei den Jungen. Die Wende wird kommen. Die Brandmauer fallen.

IngoFrank | Mi., 15. Oktober 2025 - 09:19

verfünffacht. Die Ergebnisse der AfD in diesem Zeitraum auch ….“
Na da würde ich sagen, wenigstens eine gut angelegte Investition in die Zukunft 😂😂😂
Wenigstens was ?
Mit man weiß, müsste, sollte, könnte, usw. Kommt man keinen Schritt für dieses Land voran. Es wiederholen sich lediglich die Worthülsen und Plattheiten die keine Taten folgen ließen & lassen.
Ob die Kanzler Merkel, Scholz oder Merz heißen ob von der Union oder der SPD gestellt …das ist völlig egal & irrelevant Hinzu kommt die Grüne Sekte, die den ganzen Kurs in den Niedergang bestimmt und vom Mainstream gepuscht wird. Jüngstes Beispiel Hambug ….. einfach nur irre was da abgeht und der Bürger zahlt wieder für diesen woken grünen Mist….. wie immer !
Mit freundlichen Gruß aus der Erfurter Republik

