- „Die Koalition ist nicht zögerlich“
Mit mehr Geld für Demokratieförderung lasse sich kein Extremismus bekämpfen, beklagt Steffen Bilger. Der Fraktions-Geschäftsführer von CDU/CSU erklärt im Interview, wie er bei NGOs sparen will, was er den Grünen vorwirft und was er von der Brandmauer hält.
Steffen Bilger ist seit 2025 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Der CDU-Politiker aus Baden-Württemberg ist seit 2009 Mitglied des Bundestages.
Herr Bilger, Sie sind der neue Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, aber schon länger in Berlin dabei. Bereits 2019 haben Sie beklagt, dass die Politik die Drohnenproblematik verschlafen habe. Was muss jetzt passieren, um deutsche Flughäfen wieder sicherer zu machen?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.