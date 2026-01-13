Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Conrad Clemens ist seit 2024 Sächsischer Staatsminister für Kultus. Der CDU-Politiker lebt in Herrnhut und ist Mitglied des Sächsischen Landtags

Herr Clemens, Niedersachsen will in der Grundschule das Erlernen der schriftlichen Division abschaffen. Ist das der richtige Weg?

Nein. Ich halte es für gefährlich, Anforderungen immer weiter abzusenken.

Es gibt Bildungsforscher, die meinen, Dividieren stärke nicht das Verständnis von Mathematik. Was meinen Sie?

Es ist wichtig, dass Kinder lernen korrekt zu dividieren und nicht einfach nur ein Ergebnis zu schätzen. Die schriftliche Division kommt erst in der 4. Klasse dran, vorher werden die Grundlagen gelegt.

Die meisten Erwachsenen können das Dividieren auch nicht mehr und brauchen es nicht. Sollte man dies dennoch den Kindern beibringen?

Sachsens Erfolg im MINT-Bereich liegt auch daran, dass wir früh die Grundlagen schaffen. Dabei geht es darum, Begeisterung zu wecken, aber eben auch die nötigen Kompetenzen zu vermitteln.

Es gibt das diffuse Gefühl, überall werden die Standards gesenkt. In Berlin wir Goethe in leichter Sprache gelesen, in Rheinland-Pfalz werden unangekündigte Tests abgeschafft. Wie bewerten Sie das?

Wer die Ansprüche immer weiter senkt, muss sich nicht wundern, wenn Leistungen schlechter werden. Solche Probleme setzen sich dann in der Ausbildung, im Studium und in den Unternehmen fort. Sachsen wird diese Standardabsenkung anderer Bundesländer nicht mitgehen!

Wieso kann es diese großen Unterschiede zwischen den Bundesländern geben. Bräuchte es nicht härtere Standards, damit Deutschland, was die Bildung angeht, nicht dermaßen auseinanderfällt?

Im Föderalismus profitieren wir vom Wettbewerb der besten Ideen. Dennoch entwickeln wir als Bildungsministerkonferenz gemeinsame Standards und verbessern die Vergleichbarkeit. Wichtig wäre eine evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung mit deutschlandweiten, kontinuierlichen Vergleichstest und einer echten Qualitätsabsicherung. Kanada zeigt wie es geht.

Sachsen verteidigt im Bildungsmonitor den Platz eins. Was ist Ihr Rezept für gute Schulbildung?

Sachsens gute Ergebnisse sind das Resultat jahrelanger, konsequenter Arbeit aller, die an unseren Schulen Verantwortung tragen. Der Freistaat setzt auf frühe Förderung, flächendeckende Ganztagsangebote, ein gegliedertes Schulsystem und verzichtet auf ideologische Experimente. Dieser klare Kurs zahlt sich aus.

In der Schulbildung gilt bei uns der Grundsatz der Kompetenzorientierung. Das heißt die konkreten Inhalte sind weniger wichtig als das Erlernen von Fertigkeiten. Das führt gerade in den Geisteswissenschaften zu einem Wegfall eines früher verbreiteten festen Bildungskanons. Braucht es da eine Kurskorrektur?

Wer in Sachsen sein Deutsch-Abitur macht, der muss weiterhin bestimmte Klassiker gelesen haben. Ansonsten entscheidet die Lehrkraft, welche Stücke im Unterricht behandelt werden. Mit dem Lehrplan setzen wir dafür Leitplanken.

Der große Glaubenskrieg wird an den Schulen auch über die Digitalisierung geführt. Handys verbieten oder nicht?

Sachsen ist beim Informatikunterricht Vorreiter, auch die Stärkung der Medienkompetenz ist in Zeiten von TikTok und Co. wichtiger denn je. Aber klar ist: Private Handys lenken im Schulalltag ab und haben gerade an Grundschulen nichts verloren. Wir haben ihren Einsatz daher bis auf ein paar wenige medizinische Ausnahmen verboten.

Das Gespräch führte Volker Resing.