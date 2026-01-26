Prien
Bildungsministerin Karin Prien verteidigt Daniel Günthers Aussagen bei Markus Lanz / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Karin Prien spricht über Meinungsfreiheit „Es ist etwas Unbarmherziges in die Debatten gerutscht“

Nach einem Talkshowauftritt von CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ist eine Debatte über Pressefreiheit entbrannt. Im Interview bekräftigt Bildungsministerin Karin Prien ihre Warnung vor bestimmten Online-Plattformen und kritisiert zugleich eine gewisse Einförmigkeit in den klassischen Medien.

INTERVIEW MIT KARIN PRIEN am 26. Januar 2026

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Karin Prien ist Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend der Bundesrepublik Deutschland. Zudem ist sie stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU.

Wolf | Mo., 26. Januar 2026 - 10:52

Ich lese nichts mehr von dem, was diese Frau von sich gibt.
Ich habe bisher schon alles gelesen. Es reicht.
Disese CDU und diese Leute aus dem Gruselministerium Prien sind unwählbar.
Völlig irre, was diese Frau in der TAZ geäußert hat.
https://www.nius.de/articles/news/staatliche-medienanstalt-berlin-brand… (26.1.2026)
https://www.nius.de/articles/news/markus-lanz-videobeweis-daniel-guenth… (26.1.2026)
https://taz.de/Karin-Prien-ueber-Angriffe-von-rechts/!6144384/ (26.1.2026)
Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus:
"Wer mich als links beschimpft, der muss schon sehr weit rechts stehen. Ich bin Christdemokratin. Das sagt in Deutschland eigentlich alles aus. Wie oben bereits gesagt: Das alte Schema von rechts und links aus der Bonner Republik passt nicht mehr auf das vielschichtige politische System. Die CDU ist vor allem eine antitotalitäre Partei. Schon aus ihrer Historie. Deshalb lehnen wir Faschisten wie auch Kommunisten ab.

Heidemarie Heim | Mo., 26. Januar 2026 - 11:38

Also alle AfD-Sympathisanten und natürlich Wählende, die ja selbst schuld sind eine falsche Partei und deren Vertreter zu wählen im Glauben, dass sie endlich die Politik/Regierungsbeteiligung/Vertretung ihrer Interessen bekommen, die sie sich wünschen bei einer freien Wahl. Klingt für mich eher nach einer
"Strafandrohung" durch die politische Hintertür unter Vernachlässigung grundgesetzlich verbrieften Rechts bezüglich Gleichheit bzw. nicht diskriminiert zu werden egal wie ich politisch, religiös ticke o. welcher Rasse ich angehöre. Ups! Darf man das R-Wort noch benutzen;)? Egal, denn Frau Prien sieht sich, ich meine ziemlich selbstgerecht, als stramme Christdemokratin u. natürlich Angehörige der "demokratischen Mitte". Dieser selbsternannten wie edlen "Institution", zu denen besonders die sich am rächten Rand befindlichen Demokratiezersetzer?
noch Kommunisten Zugang haben o. jemals bekommen werden wenn es nach ihr geht. Alles klar Herr Kommissar! Ich gestehe...MfG

Angelika Sehnert | Mo., 26. Januar 2026 - 11:44

Dann ist die Welt ja wieder in Ordnung.
Weite Teile der CDU begreifen immer noch nicht, dass sie Teil des Problems sind.
Die Rechtfertigung der strikten Coronamassnahmen auf „wissenschaftlichen Konsens“ zu rekurrieren, lässt nach den heutigen Erkenntnissen der Vorgänge hinter den Kulissen den Atem stocken.
Wenn eine Demokratie ein zugegebenermaßen krawalliges Portal wie NIUS nicht aushielte dann könnten wir sowieso einpacken.
Was eine Demokratie nicht lange aushält ist die Einstellungen, die durchaus berechtigten Wünsche und nachvollziehbaren Forderungen eines guten Viertels der Bevölkerung zu ignorieren und ihre demokratische Wahlentscheidung einfach mit den Worten „selber schuld“ wegzuwischen, auch wenn man deren politische Vertreter vielleicht entsetzlich findet. Auf der linken Seite des politischen Spektrums gibt es ja gerade in Berlin auch genügend seltsame Vögel,die,vorsichtig formuliert, durchaus problematische Ansichten haben.
Einfach bessere Politik für die Bürger machen!

Johannes | Mo., 26. Januar 2026 - 11:45

Im ersten Schlagabtausch diese Inhalte:

H. Resing: "...Sie haben nun gegenüber der taz einigen Medien vorgeworfen, die „Zersetzung“ unseres Systems zu betreiben. Woran machen Sie das fest...?"

d.h. sie hat in einem Interview mit der TAZ diese Unterstellung geäußert?? Oh Jeh...

Antwort F. Prien: "... unser demokratisches System und die zigtausend Menschen, die sich in der Politik engagieren, grundsätzlich verächtlich zu machen. Es ist ja Teil eines Kulturkampfes, der vor allem von Leuten befeuert wird, die unsere liberalen, europäischen Demokratien schwächen wollen..."

Also wir verschieben in der ersten Antwort F. Priens hier von kritisieren zu verächtlich machen und dann sprechen wir von "Demokratien schwächen".

Keine weiteren Fragen. Das scheint mir vorgefertigtes Brandmauermobbing, weil damit antidemokratisch jede Kritik abgewürgt wird.

Auch sie arbeitet ungewollt für die deutsche Meloni.

Rainer Mrochen | Mo., 26. Januar 2026 - 11:49

Die Ansichten dieser Ministerin sind so fragwürdig/widersprüchlich wie das gesamte Erscheinungsbild der links weichgespülten CDU/CSU-ler. Eigentlich will man ja (was auch immer?) aber wirklich will man nur gut, zu den eigenen Bedingungen, dem allgemeinen Geplärre sein. Das ist keine Haltung sondern "Bullshit". Aber bitte: Vernunft ist kein gegebenes Geschenk. Selbige muß sich jeder Einzelne erarbeiten. Wer jedoch in der Parallelwelt utopischer Vorstellungen, die Wirklichkeit ausgrenzend, lebt, generiert geistigen Müll. Was soll's, halt Politik. Schlimm daran ist, daß daraus Wirklichkeit wird.

Urban Will | Mo., 26. Januar 2026 - 12:07

der hat Herr Resing nicht die richtigen Fragen gestellt. Sehr schade.
Zunächst redet Prien von „unwahren Tatsachenbehauptungen“ und es ist klar, um wen es geht: um das Portal NIUS,auch wenn dieses nie erwähnt wird.
Warum nicht die direkte Nachfrage nach konkreten Beispielen/Beweisen? Alles,was in NIUS gezeigt oder geschrieben wird, wird mit klaren Quellen oder Beweisen belegt.
Es wäre ein leichtes,die Unwahrheit dieser Quellen darzulegen,würde dies stimmen.
Das nächste: Prien schiebt eiskalt die Schuld an der Brandmauer auf die Wähler: Nach dem Motto: wer AfD wählt, sollte wissen, dass niemand mit denen zusammenarbeiten möchte.
Dass es aus demokratischer Sicht ein Unding ist, gewählte Parteien einfach auszuschließen, kommt der Dame gar nicht in den Sinn.
Und warum keine Nachfrage auf die Behauptung, die AfD stelle eine Gefahr f "unsere" Demokratie dar?
„Unsere“ Demokratie, das ist mir immer klarer, ist die Variante Ulbricht: so aussehen, aber die Obrigkeit muss alles i d Hand haben.

Gerhard Fiedler | Mo., 26. Januar 2026 - 12:21

Die AfD erscheint Ihnen lediglich als eine Gefahr für den Bestand unserer Demokratie. Dem ist aber nicht so. Ihre Mitglieder sind keine Faschisten. Solche habe ich bis 1945 kennengelernt und in der DDR solche als Kommunisten. Rote, Grüne, Linke, SED-Nachfolger, die meisten Medien, vom Staat geförderte NGOs und unser grünlinker Staatsfunk hämmern dies unentwegt unserm Volk mit Erfolg ein. Doch dies verfängt nicht mehr. Die Menschen beginnen selbst zu denken. Wer die Demokratie bei uns wirklich gefährdet, sind z.B. jene, die 50.000 Haushalten den Strom wegsprengen, die andere nicht mehr sagen lassen, was sie denken und ein MP. Günther, der schon an Zensur denkt und dies dann auch noch leugnet.
Nein Frau Prien, Sie stehen weit links, auch innerhalb Ihrer nach links abgerutschten CDU. Das dürfen Sie auch und das ist keine Beschimpfung von mir, sondern eine Feststellung. Links und rechts gehören zur Demokratie. Auch Hass hat in ihr Platz. Nur Gewalt ist in ihr tabu oder dazu aufzufordern.

Thorwald Franke | Mo., 26. Januar 2026 - 12:21

Wir erklären es Ihnen gerne, Frau Prien. Bitte hören Sie zu.

Sie beklagen einen unbarmherzigen Zug in der Debatte. Richtig. Es war die CDU, die unbarmherzig eine linke Politik nach der anderen durchgezogen hat, und wir Bürgerlichen konnten nur ohnmächtig zusehen. Sie ernten die eigene Saat.

Sie sagen, die Linke gefährde die Demokratie nicht, die AfD aber schon. Bei der Linken irren Sie sich gewaltig, und wir kaufen Ihnen Ihren Irrtum nicht ab, Frau Prien.

Sie sagen, zur Corona-Zeit hätte sich die Politik immer am wissenschaftlichen Konsens orientiert. Tut mir leid, Frau Prien, aber wie können Sie das jetzt noch sagen? Stand nicht in den RKI Files, dass Herr Spahn mit seiner Pandemie der Ungeimpften irrt, dass man es ihm aber kaum mehr ausreden könne? Immer dem wissenschaftlichen Konsens gefolgt?! Nein, Frau Prien, eben nicht!

Und jetzt stellen Sie sich hin und jammern, dass Ihre Unbarmherzigkeit auf unbarmherzigen Gegenwind stößt. Mein Rat: Schleunigst aufwachen, Frau Prien!

Helmut W. Hoffmann | Mo., 26. Januar 2026 - 12:25

ich habe nur bis zur ersten Antwort gelesen - die weitere Meinung dieser nun nachweislich hohlköpfigen "Dame" will ich mir nicht mehr antun. Sie paßt zu Günther wie die Faust aufs Auge...

JW | Mo., 26. Januar 2026 - 12:28

Überlegungen zur „Brandmauer“.
Einer Brandmauer bedürfte es nicht, wenn die AfD nur „Unsinn“ vertreten würde, - dann würde sowieso niemand mit ihr stimmen.
Die #Brandmauer greift, wenn die AfD richtige und wichtige Themen zur Abstimmung stellt. Das heißt, im Umkehrschluß, dass den Brandmauerparteien ihr „Machtkartell“ wichtiger ist, als das Sachverhalte „richtig“ entschieden werden. Damit haben die „Brandmauerparteien“ die demokratischen Reifeprüfung nicht bestanden.
Wie sagte einst Helmut Schmidt, „Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung auf Grund der Debatte“.

Ernst-Günther Konrad | Mo., 26. Januar 2026 - 12:30

Die ist mindestens genauso schlimm, wie ihr Geistesbruder Günther. Ich weiß nicht, welchem Sturm die gerade im Norden ausgesetzt waren, weshalb die solchen Wind machen und derart offen und klar ihre verfassungsfeindlichen Parolen hinaus blasen. Und niemand bremst die ein. Da wird sogar noch applaudiert. Frau Prien gibt vor Juristin zu sein, hat aber wohl im Fach Staats-/ und Verfassungsrecht geschwänzt oder geschlafen. Inzwischen generiert sich die UNION als gesichert verfassungsfeindlich. Wer heute Morgen in NIUS wieder diese glockenglasklare Analyse zu Prien gehört hat, die Beweislage gegen sie selbst recherchiert und analysiert kommt zu dem Schluß, dass sie genauso wenig als Ministerin geeignet ist, wie Brosius-Gerdorf als Verfassungsrichterin. Auch sie ermächtig sich inzwischen dazu, entscheiden zu wollen, welche Medien genehm und nicht genehm sind, welche zu kritisch berichten und als verfassungsfeindlich deshalb eingestuft werden sollen. Und die Norddeutschen wählen so etwas noch

Enka Hein | Mo., 26. Januar 2026 - 12:44

...dieser Dame. Nur noch Erbärmlich.
Keine Selbstreflexion.
Diese Typinnen haben die Demokratie auf dem Gewissen.
Sie will eine "Bürgerliche" sein?
Selten so gelacht.
Die Grünen und Linken behaupten das Gleiche. also ist sie doch eine linksgrüne.
Und der Autor hatte Mal wieder Samt Handschuhe an.
CDU unwählbar.

