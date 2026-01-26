Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wolf | Mo., 26. Januar 2026 - 10:52

Heidemarie Heim | Mo., 26. Januar 2026 - 11:38

Angelika Sehnert | Mo., 26. Januar 2026 - 11:44

Johannes | Mo., 26. Januar 2026 - 11:45

Rainer Mrochen | Mo., 26. Januar 2026 - 11:49

Urban Will | Mo., 26. Januar 2026 - 12:07

Gerhard Fiedler | Mo., 26. Januar 2026 - 12:21

Thorwald Franke | Mo., 26. Januar 2026 - 12:21

Helmut W. Hoffmann | Mo., 26. Januar 2026 - 12:25

JW | Mo., 26. Januar 2026 - 12:28

Ernst-Günther Konrad | Mo., 26. Januar 2026 - 12:30

Enka Hein | Mo., 26. Januar 2026 - 12:44