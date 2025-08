Albert Füracker ist CSU-Politiker und bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat.

Herr Füracker, der „Länderfinanzausgleich“ – der seit der letzten Reform eigentlich „Finanzkraftausgleich“ heißt – sorgt gerade wieder für Diskussionen. Können Sie unseren Lesern, vor allem den Jüngeren, nochmal kurz erklären, worum es dabei eigentlich geht?

Es geht darum, dass grundgesetzlich vorgesehen ist, dass es einen gewissen Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwächeren Ländern geben muss. Das ist grundsätzlich richtig. Auch Bayern hat früher von diesem Ausgleich profitiert – im Jahr 1992 war Bayern zuletzt ein sogenanntes Nehmerland und hat bis dahin insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro erhalten.

Seitdem sind wir Geberland und haben bereits rund 130 Milliarden Euro in den Ausgleich eingezahlt – das knapp 40-fache! Das System ist in den letzten Jahren komplett aus dem Ruder gelaufen. Es ist kein Ausgleichssystem mehr, sondern eines, das die Starken massiv schwächt. Dabei wissen wir, dass dadurch die Schwachen auch nicht stärker werden – im Gegenteil: Es schadet dem wirtschaftlichen Gesamtgefüge in Deutschland.

Von wieviel Geld reden wir aktuell?

Allein im ersten Halbjahr 2025 hat Bayern bereits knapp 6,7 Milliarden Euro gezahlt – 2 Milliarden mehr als 2024. Das ist mehr als dreimal so viel wie Baden-Württemberg, das zweitstärkste Land im Ausgleich. Wir sind solidarisch, das ist keine Frage. Dass wir als wirtschaftlich erfolgreiches Land mehr aufwenden müssen, hat auch nie jemand bestritten. Aber wir können nicht wie aktuell fast 60 Prozent des gesamten Ausgleichs bezahlen. Das ist eine Umverteilung zulasten Bayerns, die wir nicht mehr hinnehmen können.

Wie erklärt sich diese enorme Schere zwischen Bayern und anderen Ländern? Liegt das allein an den höheren Steuereinnahmen?

Die Grundlage des Ausgleichs sind die Steuereinnahmen der Länder, inklusive Umsatzsteuer, Spielbankabgaben, Förderabgaben und zu 75 Prozent auch die Kommunalsteuern. Es wird allein die Einnahmeseite betrachtet. Das heißt auch: Ausgaben, die wir tätigen müssen, fließen in die Berechnung gar nicht mit ein. Was uns am System auch stört, ist die sogenannte Stadtstaatenregelung, wonach der Einwohner eines Stadtstaates mit dem Faktor 1,35 gewichtet wird – also mit mehr als der Einwohner eines Bundeslandes, das kein Stadtstaat ist. Als wären die Bürger Bremens mehr wert als die Bürger Münchens.

Finanzminister Füracker /

picture alliance / dpa | Matthias Balk

Warum werden Stadtstaaten überhaupt bevorzugt?

Weil man der Auffassung war, dass Stadtstaaten besondere Aufgaben erfüllen müssen, die sich in einem Flächenstaat so nicht abbilden lassen. Übrigens werden aber auch dünn besiedelte Flächenländer wie Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern mit höheren Faktoren berücksichtigt. Sie sehen schon: Das ganze System ist so komplex, dass es sich der Öffentlichkeit kaum erklären lässt. Und da fängt das Problem bereits an.

Wollen Sie das System abschaffen – oder nur reformieren?

Abschaffen ist nicht möglich – es ist ja verfassungsrechtlich vorgeschrieben. Deshalb stellen wir auch nicht den Mechanismus als solchen infrage, sondern fordern eine gerechtere Ausgestaltung: eine faktenbasiertere Einbeziehung beispielsweise der Grunderwerbsteuer, eine Art Obergrenze für die Belastung der Zahlerländer, eine realistische Gewichtung der Einwohnerzahlen und auch eine Berücksichtigung des Ausgabeverhaltens der Nehmerländer. Es kann nicht sein, dass sich Empfängerländer mit bayerischem Geld Wohlfühlprogramme leisten, die wir uns in Bayern dann selbst nicht mehr leisten können.

Der größte Empfänger des Ausgleichs ist Berlin, mit allein 2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2025. Wahrscheinlich eine naive Frage, aber können Sie in irgendeiner Form nachvollziehen, was mit dem Geld aus Bayern konkret passiert?

Nein, das Geld fließt in die allgemeinen Haushalte der Empfängerländer. Im Jahr 2024 zum Beispiel hat Berlin 3,94 Milliarden Euro erhalten. Dort gab es dann ein 29-Euro-Ticket für alle und kostenlose Kitas – das alles haben wir in Bayern nicht. Aber wir zahlen dafür. Da habe ich bei den bayerischen Bürgerinnen und Bürgern ein Vermittlungsproblem. Das ist schlicht nicht nachvollziehbar.

Könnte man nicht gesetzlich regeln, dass dieses Geld zweckgebunden ausgegeben werden muss – zum Beispiel ausschließlich für Infrastruktur oder Bildung?

Theoretisch ja, aber praktisch ist das politisch nicht durchsetzbar. Die Empfängerländer würden sich dagegen wehren. Und im Bundesrat haben die Geberländer schlicht keine Mehrheit. Es ist immer 12:4 oder 13:3 gegen uns. Politisch lässt sich da leider nichts bewegen – deshalb bleibt uns auch nichts anderes übrig, als die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber selbstverständlich haben sich die Empfängerländer da auch wieder zusammengeschlossen, um dagegen vorzugehen.

Diese Klage haben Sie bereits 2023 eingereicht. Was ist der Stand?

Das läuft noch. Das Gericht ist frei in seiner Entscheidung hinsichtlich des Zeitplans. Sicher ist nur: In diesem Jahr wird es laut Gericht keine Entscheidung mehr geben.

Markus Söder wurde kürzlich damit zitiert, dass Bayern damit drohe, in den nächsten fünf Jahren aus dem System aussteigen zu wollen. Ist das so korrekt?

Die aktuelle Regelung läuft bis 2030 – es besteht die Option mit Ablauf 2030 zu kündigen. Wenn drei Länder gemeinsam den Ausstieg erklären, muss das System innerhalb von 5 Jahren neu verhandelt werden. So steht es im Grundgesetz.

Wer käme da als Partner infrage?

Baden-Württemberg und Hessen wären naheliegend – wir drei tragen den größten Teil des Ausgleichs. Ob sie mitmachen, hängt von den jeweiligen Landesregierungen ab. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir mit guten Argumenten überzeugen können – und aktuell können auch alle Geberländer jeden Euro gut gebrauchen..

Die Fragen stellte Ben Krischke.