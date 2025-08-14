- Die SPD und das moralische Unternehmertum
Was treibt die SPD zu immer neuen Forderungen nach staatlichen Eingriffen? Wirtschaftliche Vernunft kann es kaum sein. Womöglich steht ein Geschäftsmodell dahinter, das der Soziologe Howard Becker schon 1963 beschrieben hat.
Der wirtschaftspolitische Interventionismus der SPD scheint keine Grenzen zu kennen. Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh will Mieten und Unternehmensgewinne deckeln. Es gäbe kein Recht auf Maximalprofit, sagte er. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bezweifelt, dass Kürzungen beim Bürgergeld den Staatshaushalt entlasten können. Ein höheres Renteneintrittsalter lehnt er ab.
Stattdessen will man in der SPD Steuererhöhungen „nicht tabuisieren“. Besonders beliebt: eine höhere Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das Tariftreuegesetz soll die Tarifbindung stärken, um Lohndumping zu verhindern. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein, mit Hilfe von Subventionen – und dank mehr Regulierung: „Klimapolitik braucht Kontrolle.“ ließ die SPD-Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur zum „Tag der Klimademokratie“ wissen.
