Interventionismus ohne Ende Die SPD und das moralische Unternehmertum

Was treibt die SPD zu immer neuen Forderungen nach staatlichen Eingriffen? Wirtschaftliche Vernunft kann es kaum sein. Womöglich steht ein Geschäftsmodell dahinter, das der Soziologe Howard Becker schon 1963 beschrieben hat.

VON GUNTHER SCHNABL am 15. August 2025 4 min

Gunther Schnabl ist Direktor des Think Tanks Flossbach von Storch Research Institute und Professor an der Universität Leipzig. Foto: privat

Der wirtschaftspolitische Interventionismus der SPD scheint keine Grenzen zu kennen. Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh will Mieten und Unternehmensgewinne deckeln. Es gäbe kein Recht auf Maximalprofit, sagte er. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf bezweifelt, dass Kürzungen beim Bürgergeld den Staatshaushalt entlasten können. Ein höheres Renteneintrittsalter lehnt er ab. 

Stattdessen will man in der SPD Steuererhöhungen „nicht tabuisieren“. Besonders beliebt: eine höhere Erbschafts- und Vermögenssteuer. Das Tariftreuegesetz soll die Tarifbindung stärken, um Lohndumping zu verhindern. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein, mit Hilfe von Subventionen – und dank mehr Regulierung: „Klimapolitik braucht Kontrolle.“ ließ die SPD-Abgeordnete Derya Türk-Nachbaur zum „Tag der Klimademokratie“ wissen.

Mehr lesen über

Günter Johannsen | Fr., 15. August 2025 - 10:26

"Heute werde ich das Gefühl nicht los, dass sich gerade jetzt die alten & neuen Vertreter der Neid-Debatte „Böser Kapitalismus – Guter Kommunismus“ bemüßigt fühlen, alle rotbeschilderten Register zu ziehen. Wittern sie – wie immer in der Not der Menschen – Morgenluft? Der sogenannte Kommunismus war
und ist nichts anderes als ungebremster Staats-Kapitalismus, bei dem sich eine Clique linksradikaler Parteifunktionäre auf Kosten
des Volkes bereichert! Denn das sogenannte Volkseigentum in der – Gott sei Dank – untergegangenen DDR gehörte nicht dem
Volk, sondern einer Horde Moral-Elite-Kommunisten – den SED-Führungskadern.
(aus "Als das Rote Meer Grüne Welle hatte" GHV)

Alexander J. Schabries | Fr., 15. August 2025 - 10:28

15 Millionen Wertschöpfenden stehen 12 Millionen direkt/indirekt beim „Staat“ Beschäftigte entgegen. Wobei der Anteil letzterer seit Anfang der Siebziger kontinuierlich steigt. Knapp 70% des Staatshaushaltes wandern in die „Systemerhaltung“. Somit verschwinden alle Neuverschuldungen mit (gewollt) ähnlichen Anteilen ebenfalls dorthin und ermöglichen einen weiteren inflationären Anstieg der vornehmlich in der Bürokratie angesiedelten Stellen. Im Rennen um Prestige, Privilegien, Posten und Pensionen hat naturgemäß das linke Spektrum die Nase vorn. Dicht gefolgt vom kläglichen Rest. Aus der Biologie wissen wir, dass das Anwachsen des Parasiten ab einem bestimmten Punkt, nach einer kontinuierlichen Phase der Schwächung, zum finalen Ende des Wirtstieres führt. Jenseits des Atlantiks hat man wenigstens eine Ahnung hiervon und versucht in Nord wie Süd dagegen anzugehen. Die in Europa herrschende Naivität hingegen ist unbeschreiblich.

bildhaft und gut. Das bessere, weil nachhaltigere Modell wäre eine Symbiose zwischen Volk und Regierung, bei der beide Seiten voneinander profitieren. Ja, auch die Regierung darf profitieren, aber bitte nicht für Minderleistung und Abducken hinter selbst errichteten Mauern.

Heidemarie Heim | Fr., 15. August 2025 - 10:51

Dieses Phänomen bzw. die beiden Begriffe waren mir nicht geläufig. Doch auf die heutige Politik bezogen, und nicht nur die der SPD, heißt dies für mich, dass je einfallsloser bzw. die am Ende ihres Lateins befindlichen Akteure sind, die 1hundertste Kommission ergebnislos bleibt, da man nicht hören will was die eigens dafür eingesetzten Experten raten, und auch jedwedes Ablenkungsmanöver wie z.B. die Konkurrenz ausschalten zu wollen nicht den gewünschten Erfolg zeitigt, umso "regelwütiger" das Gebaren. Ich glaube so was nennt man auch Schein-Aktivismus? Und irgendwann riecht auch der letzte treue Anhänger den Braten, bemerkt die schiere Verzweiflung oder Absicht dahinter und greift seinerseits zu dem ihm verbleibenden Mittel einer Abwahl. Und da keiner für sein Versagen während seiner Volksvertretungskarriere eine Verantwortung übernehmen muss, bestenfalls ins 2. Glied zurückversetzt wird oder sonst wie "weich" fällt hält sich mein Mitleid denn auch in engen Grenzen;). MfG

Elisa Laubeth | Fr., 15. August 2025 - 11:28

Wer Augen hat zu sehen und dazu seinen Verstand nutzt weiß das alles. Wie aber entrinnen wir diesem „Deep State“? Wir können dieses ganze Gschwerl, das in den gemütlichen, im Winter gut geheizten Amtstuben auf teuren Designerbürostühlen sitzt, nicht entlassen. Es gibt ausgeuferten Kündigungsschutz für Angestellte und Beamte sind ohnehin unantastbar.
Bei uns hat sich ein neuer Stand etabliert: der Staatsbedienstete und staatlich Alimentierte. Man schafft sich seine Privilegien selbst. Man schafft sich Zuständigkeiten und Tätigkeiten selbst.
Es gibt gar keinen politischen Willen den ausufernden, jede freie wirtschaftliche Tätigkeit stangulierenden Staat auf seine Kernaufgaben zurückzuführen. Privilegien, die einmal geschaffen wurden, werden gern beim
Regierungswechsel
übernommen. Trauriges, beschämendes Beispiel: die Wirtschaftsministerin nimmt zu einem völlig unbedeutenden Termin auf Steuerzahlers Kosten eine Visagistin mit in die USA.
Das wird nichts mehr mit dem schlanken Staat.

Wolfgang Borchardt | Fr., 15. August 2025 - 11:47

eines schrumpfenden gesellschaftlichen Vermögens sind Linkspopulismus in Reinkultur. Derweil erleben die immer werdenden, noch arbeitenden Steuerzahler, wie ihre Daseinsfürsorge und finanzielle Akkumulation immer schwieriger wird. Es sei denn, man hat geerbt. Dann haben frühere Generationen getan.

Christoph Schnörr | Fr., 15. August 2025 - 12:50

die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch mit Gewalt läßt sich hier etwas ausrichten; Gründe verfangen nicht; Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden – in solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch, und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite
geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist
dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. …"
(Bonhoeffer)

Mehr fällt mir zur SDP - und zu den Grünen erst Recht - nicht mehr ein.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 15. August 2025 - 12:58

Hat die Union in den vergangenen Jahrzehnten eine Alternative gegen den beschriebenen "Staatlichkeitswahn" aufgezeigt ? Die Ruck-Rede des damaligen Bundespräsidenten (1997) wurde zu Kohl-Zeiten gehalten! Nach ihrem knappen Wahlsieg (2005) kassierte Angela Merkel sämtliche marktwirtschaftlichen Projekte ein. 2011 profilierte sich Markus Söder als beinharter Atomausstieg-Befürworter und 2025 Friedrich Merz als Verschuldungskanzler. Widerstand der Leistungsträger gegen den Totalausfall der CDU/CSU ? Nicht erkennbar, eher ein Abwanderungstrend.

