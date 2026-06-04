Markus Söder
Markus Söder spricht beim Sudetendeutschen Tag / picture alliance / CTK | Patrik Uhlir

Interne Kritik an Parteikurs Wie viel Zeitgeist verträgt die CSU?

Jahrzehntelang gehörte zum Markenkern der CSU, dem Zeitgeist und politischen Moden zu widersprechen. Nun sorgt Kritik des CSU-Politikers Manfred Weber an seiner Partei für Aufregung. Ist das schon eine Kampfansage an Parteichef Markus Söder?

VON ULRICH BERLS am 4. Juni 2026 8 min

Autoreninfo

Der promovierte Politikwissenschaftler Ulrich Berls ist Fernsehjournalist und Autor. Von 2005 bis 2015 leitete er das ZDF-Studio München. Bei Knaur erschien sein Buch „Bayern weg, alles weg. Warum die CSU zum Regieren verdammt ist“.

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Zu Pfingsten hat der stellvertretende CSU-Chef und Vorsitzende der EVP, Manfred Weber, an Mandatsträger seiner Partei einen Brief verschickt, in dem er, ohne den Namen des Parteivorsitzenden Markus Söder zu nennen, den Kurs seiner Partei kritisiert. Die CSU spreche zu wenig über Gemeinwohl, Zusammenhalt und neue Ideen, schreibt Weber, stattdessen hechele sie Schlagzeilen und Klickzahlen hinterher. 

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Achim Koester | Do., 4. Juni 2026 - 17:47

Europawahlen, wo man ihm Ursula von der Leyen vor die Nase gesetzt hat, wohl sehr frustriert und versucht jetzt, gegen Söder Frust abzubauen. In Bayern nennt man das einen Wadlbeisser.

Ingo Frank | Do., 4. Juni 2026 - 17:58

Ausgerechnet er fordert Profil & Standhaftigkeit..

Ist es nich Weber, der für sein Parteienbündnis als Spitzenkandidat einen Sieg bei de EU Wahlen einfuhr und als Kommissionspräsident gehandelt wurde und von Merkel im Hinterzimmer mit dem „schönen Franzoses“ UvdL ins Spitzenamt der EU hiefte und La Garde als EZB Chefin akzeptierte.
Und Weber, ohne den kleinsten Mucks von sich zu geben, hat alles akzeptiert ! Und jetzt auf dicke Hose machen sehe ich als unredlich an.
Der ….. ist keinen Deut besser als der, den er ungenannt angriff. Auch i.ü. m M ein Zeichen von Feigheit .. und von diesen „Typen“ ist die Union wahrlich genügend gesegnet.
Mit freundlichen Gruß a d Erfurter Republik

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