- Wie viel Zeitgeist verträgt die CSU?
Jahrzehntelang gehörte zum Markenkern der CSU, dem Zeitgeist und politischen Moden zu widersprechen. Nun sorgt Kritik des CSU-Politikers Manfred Weber an seiner Partei für Aufregung. Ist das schon eine Kampfansage an Parteichef Markus Söder?
Zu Pfingsten hat der stellvertretende CSU-Chef und Vorsitzende der EVP, Manfred Weber, an Mandatsträger seiner Partei einen Brief verschickt, in dem er, ohne den Namen des Parteivorsitzenden Markus Söder zu nennen, den Kurs seiner Partei kritisiert. Die CSU spreche zu wenig über Gemeinwohl, Zusammenhalt und neue Ideen, schreibt Weber, stattdessen hechele sie Schlagzeilen und Klickzahlen hinterher.
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