Carsten Hermes ist Fachkrankenpfleger und Pflegewissenschaftler (M.Sc.). In der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (DGIIN) ist er Sprecher der Sektion Pflege und kooptiertes Mitglied des Vorstandes.

Herr Hermes, wie war die Arbeit auf der Intensivstation nach Pandemieausbruch?

Sehr wechselhaft. In der ersten Phase waren wir alle erschrocken, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Das war eine sehr angespannte, gespenstische Situation. Von Angst und Panik bis hin zu Verdrängung waren beim Personal alle normalen menschlichen Reaktionen dabei. Ich habe am Anfang aber eine unheimliche Solidarität festgestellt in diesem Land.

Und nach dem Anfang?

Da ist es sehr schnell heterogen geworden. Als die Infektionszahlen hochgingen, haben Kollegen und ich vereinzelt, aber nur vereinzelt, auch schlechte Erfahrungen in der Bevölkerung gemacht. Manche wurden von bestimmten öffentlichen Abschnitten des Lebens ausgeschlossen. Ein Kollege wurde freundlich aus dem Supermarkt verwiesen, weil bekannt war, dass er eine Intensivpflegekraft ist. Da herrschte viel Angst und Fehlinformation, und dann hat sich etwas Fatales herauskristallisiert: Die Pflege wurde immer nur als Ganzes betrachtet.

Warum ist das fatal?

Weil die Pflege hochgradig differenziert ist. Die Altenpflege hat eigene und manchmal ganz andere Probleme zu bewältigen als die Intensivpflege. Auf der ärztlichen Seite wurde immer zwischen den Fachbereichen unterschieden, von der Pflege wurde als homogenem Beruf gesprochen.

Woran liegt das?

Daran, dass verschiedenste Berufsgruppen und Menschen nicht mit uns, sondern über uns gesprochen haben.

Carsten Hermes / privat

Sie meinen Journalisten?

Ja, das betrifft unter anderem den Journalismus, aber nicht nur. Das meine ich nicht als Kritik am Inhalt, der oft richtig war, sondern an der Art und Weise. Stellen Sie sich mal vor: Sie sitzen mit mehreren Leuten an einem Tisch und plötzlich fängt einer an über Sie zu reden. In der Bundespressekonferenz ist nun endlich mal eine Pflegekraft sehr pointiert zu Wort gekommen. Ich hätte mir gewünscht, dass man uns von Anfang an in der ersten Reihe in die Qualifizierung und Quantifizierung von den Zuständen auf Station offiziell und öffentlichkeitswirksam mit einbezogen hätte. Wir wurden für Hintergrundgespräche und Faktenchecks angefragt, vor der Kamera hat man aber oft ein stereotypes Bild gezeichnet.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Ich habe einmal eine Medienanfrage von einem seriösen, öffentlich-rechtlichen Format bekommen. Nach einem Hintergrundgespräch sagte man mir: „Herr Hermes, Sie können sich zwar sehr gut artikulieren, aber für die Kamera brauchen wir jetzt eher jemanden, der weiblich ist und in einer devoten Haltung darüber erzählt – als Gegenpart zu den Medizinern, die jetzt schon hier sehr stark fordern, was zu tun ist.“ Die Welt mag halt ihre Stereotypen.