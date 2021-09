Nach einer aktuellen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für Cicero wird die SPD bei den am Sonntag stattfindenden Wahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern jeweils stärkste Partei. Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kann demnach die Partei von Amtsinhaberin Manuela Schwesig (SPD) mit 40 Prozent der abgegebenen Stimmen rechnen. Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus kommt die Partei der Kandidatin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters, Franziska Giffey (SPD), der Erhebung zufolge auf 23 Prozent und liegt damit 6 Prozentpunkte vor den zweitplatzierten Grünen.

Das Ergebnis im Einzelnen für Mecklenburg-Vorpommern:

Im aktuellen Mecklenburg-Vorpommern-Trend des Meinungsforschungsinstituts INSA für Cicero kommt die SPD auf 40 Prozent. Mit weitem Abstand dahinter kommt die AfD mit 17 Prozent. Die CDU erreicht 13 Prozent, die Linke 11 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen 7 Prozent und die FDP 5 Prozent. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 7 Prozent.

Sonntagsfrage Mecklenburg-Vorpommern

SPD: 40 %

AfD: 17 %

CDU: 13 %

Linke: 11 %

Grüne: 7 %

FDP: 5 %

Sonstige: 7 %



INSA-Chef Hermann Binkert: „Ohne und gegen die SPD kann in Mecklenburg-Vorpommern nicht regiert werden. Manuela Schwesig bleibt Ministerpräsidentin.“

INSA hat im Auftrag von Cicero vom 20. bis zum 24. September 2021 insgesamt 1058 Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern telefonisch und online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.

Das Ergebnis im Einzelnen für Berlin:

Im aktuellen Berlin-Trend kommt die SPD auf 23 Prozent. Zweitstärkste Kraft werden Bündnis90/Die Grünen mit 17 Prozent. Die CDU erreicht 15 Prozent, die Linke 14 Prozent, die AfD 11 Prozent und die FDP 8 Prozent. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 12 Prozent. Darunter fallen vor allem die Tierschutzpartei und die Freien Wähler auf, die auf jeweils 3 Prozent kommen. Eine deutliche Mehrheit an Wählerstimmen gibt es für Rot-Grün-Rot (54 Prozent) und eine Kenia-Koalition aus SPD, Grünen und CDU (55 Prozent). Parlamentarische Mehrheiten gibt es für eine Deutschland-Koalition aus SPD, CDU und FDP (46 Prozent) und eine Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen (48 Prozent).

Sonntagsfrage Berlin

SPD: 23 %

CDU: 15 %

Grüne: 17 %

Linke: 14 %

AfD: 11 %

FDP: 8 %

Sonstige: 12 % (darunter Freie Wähler und Tierschutzpartei mit jeweils 3 %)



Binkert: „Ohne und gegen die SPD kann nicht regiert werden. Franziska Giffey wird Regierende Bürgermeisterin in Berlin.“

Es wurden vom 22. bis zu 24. September 2021 insgesamt 1000 Berlinerinnen und Berliner online befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3,1 Prozentpunkten.