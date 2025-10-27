Dobrindt liegt falsch - Drohnenabwehr ist Aufgabe des Staates, nicht der Industrie

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt verlangt von Industrieunternehmen, sich selbst gegen Drohnen zu schützen. Das ist mehr als schräg. Die gewaltsame Abwehr von Bedrohungen ist die ureigene Aufgabe des Staates als Gewaltmonopolist.