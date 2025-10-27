- Drohnenabwehr ist Aufgabe des Staates, nicht der Industrie
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt verlangt von Industrieunternehmen, sich selbst gegen Drohnen zu schützen. Das ist mehr als schräg. Die gewaltsame Abwehr von Bedrohungen ist die ureigene Aufgabe des Staates als Gewaltmonopolist.
Unbekannte Drohnen legen Flugplätze lahm und bestimmen die Schlagzeilen. Angesichts jüngster Attacken bereitet der Innenminister ein Gesetzespaket zur Abwehr von Gefahren durch „unbemannte Fahrzeugsysteme“ vor. Unter anderem soll die Bundespolizei erweiterte Befugnisse zur Drohnenbekämpfung mit elektronischen Störsignalen erhalten. Zudem soll ein Drohnenabwehrzentrum eingerichtet werden. Ist das der richtige Weg, damit der Staat endlich vom Zuschauen ins Handeln kommt?
Schräg wird die Angelegenheit jedenfalls dann, wenn Bundesinnenminister Alexander Dobrindt wie bei einem Wirtschaftsgespräch mit der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) in München fordert, dass sich die Industrie künftig gegen entsprechende Attacken werde „stärker rüsten müssen“. Dass dies kein Versprecher des Ministers war, zeigt ein Hinweis aus dem Bundesinnenministerium, dass Unternehmen grundsätzlich selbst für den Schutz ihrer Anlagen zuständig seien. Der geplante Entwurf zum Kritis-Dachgesetz enthalte eine allgemeine Regelung, die Kritis-Betreiber „zum Ergreifen geeigneter und verhältnismäßiger Maßnahmen“ verpflichte, um „die eigene Resilienz zu gewährleisten“. Worauf läuft das hinaus? Sollen etwa Firmen Flugabwehrkanonen aufstellen und Drohnen vom Himmel holen müssen?
