- „Wir müssen die EU-Außengrenzen wirksam gegen illegale Migration verteidigen“
Die CDU Brüssel-Belgien will beim kommenden Bundesparteitag mit einem eigenen Antrag die Migrationspolitik der Union deutlich verschärfen. Im Interview erklärt Vorsitzender Tim Ulrich Peters, welche Maßnahmen es braucht, um eine „Migrationswende“ dauerhaft zu sichern.
Tim Ulrich Peters ist Jurist und seit 2013 ist er Vorsitzender des CDU-Verbands Brüssel-Belgien.
