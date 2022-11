Was aber, wenn der Staat nicht mehr leistet, wozu er eigentlich da ist? Wenn in einer Armee, auch ohne Krieg, kaum noch Panzer fahren und Flugzeuge fliegen können? Wenn es an Munition und selbst an Zelten sowie wetterangepasster Kleidung für Auslandseinsätze mangelt? Wenn sich Gerichtsverfahren über Jahre hinziehen und genau deshalb manchmal sogar Straftäter aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil die Verfahrensdauern unverhältnismäßig sind? Wenn die Hauptstadt eines demokratischen Landes nicht einmal mehr das Elementarste einer Demokratie zustande bringt: eine korrekte Wahl? Wenn zunehmend Schüler die Schulen verlassen, ohne vernünftig lesen, schreiben und rechnen zu können? Ja, was ist dann eigentlich?