„Ein ‚Hochschulsicherheitsrecht‘ verstößt gegen die verfassungsrechtliche Gewährleistung wissenschaftlicher Forschung und Lehre“, heißt es in einem Appell, der im Verfassungsblog veröffentlicht wurde. Bislang haben 187 Professoren unterschrieben. Vor allem, was in Paragraf 84 unter der Überschrift „Sicherer und redlicher Hochschulraum“ zu lesen ist, macht ihnen Sorge. Die Formulierung klingt nach „Safe Space“, was in der Logik der Ideologie bedeuten könnte, dass Studenten nicht mit etwas konfrontiert werden dürfen, was ihre zarten Seelen verletzen könnte.