In Großbritannien und überall in Westeuropa - Werden aus politischen Konflikten bald ethnische?

Die skandalisierte Äußerung eines Fußballclubbesitzers in England zeigt, wie der radikale demographische Wandel die Politik verändert hat. Es stellt sich die Frage, was aus den Ansprüchen der schrumpfenden Mehrheitsbevölkerung wird.