Orpington
Protest gegen eine Asylbewerberunterkunft in Orpington / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alberto Pezzali

In Großbritannien und überall in Westeuropa Werden aus politischen Konflikten bald ethnische?

Die skandalisierte Äußerung eines Fußballclubbesitzers in England zeigt, wie der radikale demographische Wandel die Politik verändert hat. Es stellt sich die Frage, was aus den Ansprüchen der schrumpfenden Mehrheitsbevölkerung wird.

VON RONALD G. ASCH am 10. März 2026 10 min

Portraet Ronald G. Asch

Autoreninfo

Ronald G. Asch hatte den Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Freiburg inne

In Großbritannien kam es vor kurzem zu einem Zwischenfall. Ein Bekannter Milliardär, Jim Ratcliffe, der zugleich Mitinhaber des Fußballclubs Manchester United ist, äußerte öffentlich seine Besorgnis darüber, dass das Land durch Einwanderer „kolonisiert“ werde, zulasten der einheimischen Bevölkerung. Ratcliffe sah sich natürlich sofort mit einem Sturm der Entrüstung konfrontiert und wurde mit harschen Worten als unverbesserlicher Rassist und Rechtsradikaler angegriffen. 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
Thomas Veit | Di., 10. März 2026 - 18:32

Sorry! Ich vergaß >> es gibt ja überhaupt kein 'Problem'... - höchstens punktuelle Einzelfälle, meist psychologisch bedingter Traumata-Geschädigter. Die müssen einfach besser betreut werden.

Strukturelle Probleme haben wir in Deutschland und auch Festlandeuropa NICHT - das sind lokale (Wohnviertel) britische soziale Verwerfungen...

>> Und WER bitte war noch mal Herr Sarrazin...!?? 🤔

Ich hätte es an seiner Stelle "Überfremdung" genannt und auf das Buch von Michel Houellebecq
"Unterwerfung" verwiesen.
Es gibt rein gar nichts was bezüglich der ungezügelten Einwanderung nicht schon prophezeit worden wäre.
Jetzt wird's wie bei George Orwell's 1984 alles langsam wahr.
Auch bezüglich Corona.
Es waren die Gegner der Impfung nicht alles nur Spinner.
Heute stellt sich heraus, die Wahrheit war in Wirklichkeit noch 1000x schlimmer.

Heidemarie Heim | Di., 10. März 2026 - 18:40

"Ähm... Nö Chef. Nicht das ich wüsste"
Mitunter der beste Satz im Artikel geehrter Herr Prof. Asch! Ein Problem dadurch lösen, dass es aus Sicht derer, die damit konfrontiert werden gar nicht existiert.Klappe zu Affe tot! Und wohl immer noch die effektivste Methode den Leuten einen Maulkorb zu verpassen oder wunschgemäß zu stigmatisieren. Maulkorb?An was erinnert uns das noch mal?;)Doch da waren es zugegeben nicht nur die Linken oder Grünen,die natürlich nur zu unserem Besten damit hausieren gingen. Was gerade eine der notwendigsten Integrationsfaktoren, die Bildung betrifft, ist m.E. vielerorts der Zug schon abgefahren. Denn wenn ich mir die neuesten Schlagzeilen anschaue,die zum Inhalt haben, dass in der Minderheit befindliche deutsche Schulkinder ohne muslimischen Hintergrund ihr Pausenbrot während Ramadan verdeckt verspeisen müssen, u. dem Schuldirektorium nichts besseres dazu einfällt als Toleranz zu predigen, kann ich mir vorstellen wie mit allem anderen umgegangen wird.

diesbezüglich in den Schulen und in unserem (absteigenden) Bildungssystem generell verfestigen sich diese dysfunktionalen gesellschaftlichen Strukturen - idR auch mulimischen/religiös begründeten Ursprungs bzw. Clan-ähnliche Strukturen - für eine gesamte heranwachsende Generation. Auch das hat der böse und reaktionär-fachistische Herr Sarrazin genau so vorausgesagt..., bzw. nüchtern berechnet(!), weshalb sein Buch ja auch VERBOTEN! gehört!! /Ironie und Sarkasmus - anders kann ich darüber nicht mehr schreiben...

[PS: meine Tochter ist Realschullehrerin in Rhein-Main...]

Die Mainstream Presse, ARD und ZDF, sowie die Verliererparteien im Allgemeinen machen alles zu ihrer Wahrheit und ihrer Demokratie.
1989 wird sich wiederholen sage ich.
In der DDR hat's genauso angefangen und der blöde Staatsratsvorsitzende dachte die Demonstranten jubeln wegen dem Jahrestag der Republik 🤣

Thomas Veit | Di., 10. März 2026 - 19:25

umgelenkt wird..., und das geht - muss man nach einem verschenken Jahr mit der Merz-CDU nüchtern konstatiert... - mit der CDU definitiv NICHT MEHR!

Es bleibt - einfache Logik - nur die AfD für diese Aufgabe... - Umsteuern. 🤔

Ansonsten: Ramadan ist das neue Weihnachten...!!

Mohikaner | Di., 10. März 2026 - 21:05

Ganz ehrlich, für mich sind Menschen, die eine Doppel-Staatsbürgerschaft haben, in der Tat keine "richtigen" Staatsbürger, sondern nur zu 50% (wenn nicht weniger!). Wenn ich mich nicht zu 100% für ein Land entscheiden muss und kann, bin ich auch kein 100% Staatsbürger dieses Landes, egal welcher Ethnie ich angehöre.

