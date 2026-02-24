- Werden aus politischen Konflikten bald ethnische?
Die skandalisierte Äußerung eines Fußballclubbesitzers in England zeigt, wie der radikale demographische Wandel die Politik verändert hat. Es stellt sich die Frage, was aus den Ansprüchen der schrumpfenden Mehrheitsbevölkerung wird.
In Großbritannien kam es vor kurzem zu einem Zwischenfall. Ein Bekannter Milliardär, Jim Ratcliffe, der zugleich Mitinhaber des Fußballclubs Manchester United ist, äußerte öffentlich seine Besorgnis darüber, dass das Land durch Einwanderer „kolonisiert“ werde, zulasten der einheimischen Bevölkerung. Ratcliffe sah sich natürlich sofort mit einem Sturm der Entrüstung konfrontiert und wurde mit harschen Worten als unverbesserlicher Rassist und Rechtsradikaler angegriffen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.