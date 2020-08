Liebe Leserinnen und Leser,



Bei „Cicero“ legen wir großen Wert auf Debatte. Denn von der Debatte lebt die politische Kultur. Der Austausch von Argumenten ist für uns essentiell, nicht nur in unseren Artikeln und Gastbeiträgen, sondern auch in unserem Leserkommentarbereich. Wir freuen uns über Ihre Meinung zu unseren Artikeln und sind froh über unsere diskussionsfreudige Leserschaft.



Allerdings müssen wir seit einiger Zeit leider beobachten, dass sich der Kreis der Leserkommentatoren verengt, und dass es in den Kommentarbeiträgen oft nicht mehr um die Themen unserer Artikel geht. Stattdessen tragen vermehrt einzelne Kommentatoren miteinander persönliche Kämpfe aus, die nichts mehr mit der Sache zu tun haben. Dies möchten wir im Sinne der anderen Forumsteilnehmer künftig nicht mehr zulassen.



Daher haben wir uns in der Redaktion auf neue Regeln für den Leserkommentarbereich geeinigt:



Jeder Nutzer darf von nun an unter jeweils einem Artikel nur noch einen Kommentar und eine Replik auf einen anderen Leserkommentar veröffentlichen

Der Kommentar muss sich mit dem Thema des Artikels auseinandersetzen, um veröffentlicht zu werden

Beleidigende, unsachliche oder obszöne Beiträge werden gelöscht

Ebenfalls gelöscht werden ad-hominem-Kommentare, die lediglich zum Ziel haben, andere Foristen zu diskreditieren

Anonyme Kommentare werden gelöscht. Wir bitten um Angabe des vollen Namens

Kommentare, die Links zu zweifelhaften Webseiten enthalten, werden nicht veröffentlicht

Generell besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung eines Leserkommentars.



Um die Freischaltung kümmert sich unsere Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. An Wochenenden werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen.



Wir bitten um Ihr Verständnis für diese neuen Regeln. Unser Ziel ist es, dass die Debatten unter unseren Artikeln wieder gehaltvoller und sachlicher werden. Lassen Sie uns miteinander diskutieren - und zwar respektvoll und kultiviert.



Alexander Marguier und Christoph Schwennicke