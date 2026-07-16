Tristan Nolting ist Referent für Wissenschafts- kommunikation bei den Ärztinnen und Ärzten für individuelle Impfentscheidung e. V. (ÄFI) sowie Doktorand an der Universität Witten Herdecke in Theoretischer Medizin (dr. rer. medic.), wo er über den Nutzen von Impfstoffen auf Bevölkerungsebene mit Fokus auf Deutschland forscht.

Wer heute die Berichterstattung über Impfungen verfolgt, könnte den Eindruck gewinnen, die wissenschaftliche Evidenz spreche in nahezu jeder Frage mit einer Stimme. Neue Studien erscheinen, Experten ordnen sie ein, Medien berichten – meist mit einer klaren Botschaft: Die Impfung wirkt, sie ist sicher, neue Daten bestätigen den bisherigen Kurs.

Problematisch ist dabei, dass wissenschaftliche Unsicherheit, methodische Grenzen und konkurrierende Erklärungen in der öffentlichen Kommunikation häufig in den Hintergrund treten. Wissenschaft wird dadurch nicht transparenter, sondern einfacher gemacht, als sie tatsächlich ist. Dabei lebt Wissenschaft gerade vom Gegenteil: von Unsicherheit, kritischer Prüfung und der ständigen Bereitschaft, neue Erkenntnisse einzuarbeiten.

Wenn ein einfaches Review zum absoluten Wirksamkeitsnachweis wird

Ein Beispiel liefert die Berichterstattung über eine kürzlich erschienene Übersichtsarbeit (Review) zu den modRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 von Blakney et al. (1). Mehrere Medien präsentierten sie nahezu als abschließenden Beweis für Wirksamkeit und Sicherheit (1)(2)(3)(4). Bei ntv war sogar davon die Rede, die Autoren hätten die vorhandene Evidenz „systematisch ausgewertet“ (5). Für den durchschnittlichen Leser klingt dies nach einer systematischen Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse – also einer der höchsten Evidenzstufen der evidenzbasierten Medizin.

Doch genau das ist hier nicht der Fall. Zwischen einem narrativen Review, einer systematischen Übersichtsarbeit und einer Meta-Analyse bestehen erhebliche methodische Unterschiede. Wer diese Unterschiede verschweigt, vermittelt ein Evidenzniveau, das die Publikation gar nicht beansprucht.

Dass Medien Studien vereinfachen müssen, ist selbstverständlich. Dass sie dabei zentrale methodische Unterschiede verwischen, sollte es nicht sein. Für die Frage nach Wirksamkeit und Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe ist ein narrativer Review keine geeignete Methode, um die vorhandene Evidenz belastbar zusammenzufassen. Angesichts einer riesigen Flut an Studien zur COVID-19-Impfung (alleine die Datenbank PubMed listet dazu inzwischen mehr als 60.000 Einträge) wäre eine transparente systematische Übersichtsarbeit erforderlich gewesen (6). Nur so lässt sich nachvollziehen, welche Studien berücksichtigt wurden, welche ausgeschlossen wurden und wie das Verzerrungsrisiko der einzelnen Arbeiten bewertet wurde.

Genau deshalb werden ja systematische Reviews überhaupt durchgeführt: Sie sollen eine transparente, reproduzierbare und möglichst vollständige Zusammenstellung von Evidenz ermöglichen. Narrative Reviews eignen sich insbesondere dann zur Einordnung eines Forschungsfeldes, wenn es noch relativ neu ist und noch nicht viele Daten zur Verfügung stehen. Sie eignen sich jedoch nicht dazu, die Evidenz zu Wirksamkeit und Sicherheit quantitativ (im Sinne von statistisch der Wahrheit möglichst nahekommend) zusammenzufassen.

Umso bemerkenswerter ist, dass selbst systematische Reviews häufig Qualitätsmängel aufweisen. Studien zeigen, dass nur etwa drei Prozent klinisch nützlich und nur rund ein Prozent vollständig reproduzierbar sind (7)(8). Eine aktuelle Untersuchung von Mitarbeitern des Robert Koch-Instituts und der Weltgesundheitsorganisation ergab zudem, dass mehr als neun von zehn systematischen Reviews zu Impfstoffen Defizite in der Berichtsqualität aufweisen (9). Obwohl letztere Studie aufzeigt, wie dringlich die kritische Einordnung schon von Übersichtsarbeiten hier am Beispiel von Impfungen ist, die tatsächlich nach systematischen Kriterien durchgeführt wurden, fand keinerlei Auseinandersetzung mit den Ergebnissen in großen Medien oder Fachinstitutionen statt.

Wenn bereits die methodisch höchste Form der Auswertung Daten nach der evidenzbasierten Medizin (sogenannte Evidenzsynthesen) kritisch geprüft werden muss, erscheint es umso fragwürdiger, dass ein narrativer Review in der öffentlichen Berichterstattung nahezu wie ein systematischer Wirksamkeitsnachweis behandelt wurde – zumal die Autoren zusätzlich umfangreiche Interessenkonflikte in Form von Zuschüssen zu ihrer Forschung durch die größten Impfstoffhersteller aufweisen.

Über die neue Studie zur HPV-Impfung wird nur die halbe Wahrheit erzählt

Noch deutlicher zeigt sich dieses Muster bei der jüngsten Berichterstattung über eine Studie zur HPV-Impfung von Sasieni et al. (10). Zahlreiche Medien berichteten, die Impfung habe Todesfälle durch Gebärmutterhalskrebs bei jungen Frauen im Alter von 20 bis 24 Jahren praktisch auf null reduziert (11)(12)(13). Diese Aussage geht zwar auf reale Beobachtungen einer großen englischen Registerstudie zurück. Sie blieb jedoch unvollständig.

Kaum erwähnt wurde, dass England wie Deutschland und andere Industrieländer seit Jahrzehnten (genauer gesagt erstmalige Programme ab den 1960er-Jahren, umfassend ab 1988) über hochgradig effektive Screeningprogramme gegen Gebärmutterhalskrebs verfügt. Screening reduziert Erkrankungen und Sterblichkeit unabhängig von einer Impfung erheblich (13). Ebenso wenig wurde erklärt, dass in der untersuchten ungeimpften Vergleichsgruppe derselben Alterskohorte ebenfalls keine Todesfälle beobachtet wurden – unter anderem, weil solche Erkrankungen in der Altersgruppe generell sehr selten sind. Das mittlere Erkrankungsalter von Frauen mit Gebärmutterhalskrebs lag laut Zentrum für Krebsregisterdaten 2020 bei 53, das Zervixkarzinom-bedingte Sterbealter bei 65 (14).

Gerade solche Informationen sind entscheidend, um Studien richtig einzuordnen. Denn sie verhindern eine unzulässige monokausale Interpretation. Welchen Anteil Screening und welchen Anteil die Impfung jeweils am beobachteten Rückgang haben, lässt sich aus der Registerstudie allein nicht eindeutig ableiten. Auch die Autoren der Lancet-Studie weisen selbst auf die Bedeutung des Screenings hin. Aus einer komplexen epidemiologischen Entwicklung wird so eine scheinbar eindeutige Erfolgsgeschichte.

Beobachtungsstudien werden nahezu als Kausaliätsnachweise dargestellt

Ein weiteres Beispiel unzureichender Wissenschaftskommunikation findet sich bei der Berichterstattung über die Pneumokokken-Impfung. Immer wieder berichten Medien, sie schütze nicht nur vor schweren Lungenentzündungen, sondern auch vor Herzinfarkten und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gestützt wird sich dabei primär auf eine Publikation der European Society of Cardiology, die neuerdings Impfen als die vierte Säule der Herzprävention sieht (15)(16)(17). Die FAZ schreibt etwa: Am liebsten würden Europas Kardiologen jeden Patienten, der mit einem Herzinfarkt in eine Klinik eingeliefert wird, noch im Krankenhaus impfen: […]“ (18).

Der Leser erfährt jedoch nicht, dass sich diese Aussagen überwiegend auf Beobachtungsstudien stützen oder es wird entsprechend geframet, dass diese Daten sehr valide wären. Gerade bei Impfstudien sind solche Studiendesigns aber anfällig für Verzerrungen, beispielsweise durch den sogenannten Healthy-Vaccinee-Effekt: Menschen, die sich impfen lassen, unterscheiden sich häufig systematisch von Menschen, die dies nicht tun – beispielsweise hinsichtlich Gesundheitsverhalten, Inanspruchnahme medizinischer Versorgung oder sozioökonomischem Status.

Ob eine beobachtete Risikoreduktion tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen ist oder zumindest teilweise durch solche Unterschiede erklärt werden kann, lässt sich ohne randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) nur eingeschränkt und insbesondere bei moderatem Effekt sogar gar nicht beantworten. Diese methodische Unsicherheit verschwindet in vielen Medienberichten nahezu vollständig. Dabei gibt es mittlerweile sogar die erste RCT, die keinen (!) Effekt der Pneumokokken-Impfung auf das Herzkreislauf-System nachweisen konnte (19). Berichte über diese Limitationen finden sich in der deutschen Medienlandschaft nicht.

Hinzu kommt, dass Empfehlungen zum kardiovaskulären Zusatznutzen häufig von Fachgesellschaften stammen, deren finanzielle Beziehungen zur Industrie zwar offengelegt werden, in der journalistischen Berichterstattung aber selten oder nicht thematisiert werden (20). Liegen Interessenkonflikte vor, muss der Anspruch an Transparenz und kritische Einordnung erhöht werden. Denn durch Übersichtsarbeiten (unter anderem von der renommierten Cochrane-Gesellschaft) ist inzwischen gut bekannt, dass Studien unter Industriebeteiligung häufiger positive Ergebnisse produzieren als unabhängige Studien (21)(22).

Die Botschaft des Fremdschutzes wurde nie ausreichend korrigiert

Besonders lehrreich ist schließlich der Umgang mit der COVID-19-Impfung und der Virusübertragung. Im Jahr 2021 wurde vielfach kommuniziert, Geimpfte würden das Virus kaum noch weitergeben und die Impfung wäre somit der Weg aus der Pandemie. Geboren war so das Schlagwort von der „Pandemie der Ungeimpften“ (23)(24)(25), das auch in Talkshows sein Unwesen trieb (26). Diese Einschätzung entsprach der damaligen Wunschvorstellung auf Grundlage früher Daten und der zirkulierenden Virusvarianten. Mit Delta und insbesondere Omikron änderte sich die Evidenzlage jedoch deutlich. Der Schutz vor Transmission erwies sich als wesentlich geringer (in manchen Studien sogar negativ) und zeitlich begrenzter (27)(28)(29).

Dass Wissenschaft ihre Erkenntnisse korrigiert, ist kein Versagen, sondern ihre größte Stärke. Problematisch war vielmehr, dass viele Medien ihre Kommunikation nicht mit derselben Deutlichkeit korrigierten, mit der sie zuvor die ursprüngliche Botschaft verbreitet hatten. Teilweise wurden spätere Einwände gegen die frühere Berichterstattung sogar zurückgewiesen, anstatt sie zum Anlass einer kritischen Selbstkorrektur zu nehmen (30). Aus einer vorläufigen wissenschaftlichen Einschätzung war in der öffentlichen Wahrnehmung eine scheinbar unumstößliche Gewissheit geworden, die das Leben von Millionen Menschen extrem beeinträchtigt hat. Studien konnten sogar die diskriminierende Haltung von geimpften gegenüber ungeimpften Personen während der COVID-19-Pandemie feststellen (31)(32).

Fazit: Mehr Aufklärung statt Überzeugungsarbeit

Diese Beispiele verbindet ein gemeinsames Muster. Es geht um den Verlust wissenschaftlicher Differenzierung. Beobachtungsstudien werden häufig wie Wirksamkeitsnachweise behandelt. Relative Effekte ersetzen in der Berichterstattung absolute Risiken. Limitationen verschwinden im letzten Absatz oder werden gänzlich weggelassen. Unliebsame Studien werden gar nicht erst thematisiert. Unsicherheit wird als kommunikatives Problem verstanden statt als Wesensmerkmal guter Wissenschaft.

Gerade bei Impfungen erscheint dies nachvollziehbar. Gesundheitskommunikation verfolgt häufig das Ziel, hohe Impfquoten zu erreichen. Eine zu starke Betonung wissenschaftlicher Unsicherheiten könnte dieses Ziel aus Public Health Sicht erschweren. Doch langfristig ist Vertrauen nicht das Ergebnis möglichst einfacher Botschaften. Vertrauen entsteht dort, wo Bürger erleben, dass Wissenschaft (und die Berichterstattung über sie) auch ihre Grenzen offenlegt. Studien konnten bereits genau dies nachweisen, dass Vertrauen für die Public-Health-Botschaft von Impfungen besser wirkt (33)(34).

Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie eng Wissenschaft, Politik und Medien miteinander verflochten sein können. Gerade deshalb sollte die Wissenschaftskommunikation heute einen höheren Anspruch verfolgen als reine Überzeugungsarbeit. Sie sollte den Bürger nicht nur darüber informieren, was Experten empfehlen, sondern auch warum sie es empfehlen, auf welcher Evidenz diese Empfehlung beruht und welche Unsicherheiten bestehen.

Wer Wissenschaft kommuniziert, sollte nicht den Eindruck vermitteln, jede neue Studie spreche das letzte Wort. Wissenschaft ist kein Tribunal endgültiger Wahrheiten. Sie ist ein Verfahren, mit Unsicherheit möglichst ehrlich umzugehen. Genau diese Ehrlichkeit braucht die Wissenschaftskommunikation heute mehr denn je.