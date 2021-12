Kim, 39, Beruf: „viel Freizeit wegen 3 G“, sucht eine Frau. Der schnellste Weg ist der über Dating-Apps wie Tinder oder Bumble. Aber Kim weiß genau, was er will – beziehungsweise, was er nicht will. Eine geimpfte Frau. Kim ist ungeimpft. Er schreibt, er werde deshalb von seiner Familie „schief angesehen“. Weil er keine Lust mehr auf Grundsatzdiskussionen hat, sucht er sein Glück jetzt über eine „Verbindungsplattform“, die in der Schweiz gegründet wurde: „Impffrei:Love“.

Kim wird mir dort als potenzielles Match angezeigt. Ich habe mir ein Fake-Profil als Gastnutzerin zugelegt, weil ich herausfinden will, wie Menschen ticken, die die Partnerwahl nicht mehr von der Konfektionsgröße, der Haarfarbe, dem Beruf oder der Religion abhängig machen, sondern davon, ob ihr Gegenüber keine Antikörper gegen Covid-19 im Blut hat.

Der Impfstatus als Persönlichkeitsmerkmal

Es klingt ein wenig ernüchternd. Wo die Liebe hinfällt, sollte der Impfstatus eher nebensächlich sein. Ein Thema, über das man streiten kann wie übers Rauchen oder vegane Ernährung. Tatsächlich aber hat der Impfstatus mehr Gewicht. Dating-Apps wie Tinder & Co. haben in den vergangenen Monaten deshalb Funktionen eingearbeitet, um anzuzeigen, ob man gegen Corona geimpft ist. Teilweise kann man den Impfstatus in seiner Profileinstellung angeben. Blond, blauäugig, geimpft – sucht.

Für die Nutzer von „Impffrei: Love“ ist der Impfstatus aber gar nicht erst verhandelbar. Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Er verläuft mitten durch Firmen, Sportvereine und Familien. Hier die Geimpften, dort die Ungeimpften. Auf der neuen Datingplattform wollen sie von Anfang an unter sich bleiben. Geschlossene Gesellschaft.

Esoterik, Emotionale Heilung und Yoga

Die Menschen, die sich dort angemeldet haben, sind alle zwischen Anfang zwanzig und Ende 50. 8.000 sollen sich angeblich schon angemeldet haben. Es sind Menschen wie der Nutzer PaperPlanePilot, 33, ein verwuschelter Typ aus Herrenalb, der von sich sagt: „Ich bin im Originalzustand, sprich: UNGEIMPFT !!!" und als sein größtes Talent „Quatsch babbeln" nennt. Man kann ihn auch auf Telegram erreichen. Stichprobenartige Tests zeigen: Fast alle haben dort einen eigenen Account. Auch ein Draht zur Esoterik verbindet sie. Viele nennen den Antroposophen Rudolf Steiner, dessen spirituelle Weltanschauung auf hellseherischen Einblicken in eine geistige Welt beruhte, als ihr Vorbild und „Spiritualität, Emotionale Heilung und Yoga“ als ihre Hobbies.

Wohin steuert die Demokratie, wenn Menschen ihren Partner danach aussuchen, dass ein Impfboykott die wichtigste Voraussetzung für eine Beziehung ist? / Screenshot

„Lieber Händchen halten als Abstand halten“, lautet ihr Credo. Für viele, so scheint es, ist Impfverweigerung zum Lebensentwurf, nein, beinahe zu einer Art Religion geworden. Andrea aus Starnberg, zweifache Mutter, Verkäuferin in einem Bio-Laden, Vegetarierin, TV- und smartphonelos, ist so jemand. Gefragt nach ihren Werten, schreibt sie: „Komplett ungeimpft durchs Leben gehen.“ Wie sich die Zeiten ändern. Aus „Make love, not war" wurde „Hauptsache, ungepiekst.“

Häuslich eingerichtet in der Echokammer

„Wir gegen den Rest der Welt.“ Das ist das Gefühl, das Andrea und die anderen verbindet. Es ist ein alarmierender Trend. Denn wohin steuert die Demokratie, wenn Menschen ihren Partner danach aussuchen, dass ein Impfboykott die wichtigste Voraussetzung für eine Beziehung ist? Wenn sie sich häuslich in ihrer Parallelwelt einrichten und gar nicht mehr bereit sind, sich auf einen Austausch mit Andersdenkenden einzulassen? Psychologen von der University of Southern California haben herausgefunden, dass eine hohe Übereinstimmung in moralischen Fragen Gruppen radikalisieren können, egal, welche Überzeugung sie teilen. Eine hohe Konformität in Fragen von richtig und falsch verleite dazu, Hass und Gewalt als legitime Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele zu betrachten.

Die Gefahr gilt für Linke genauso wie für Rechte, für Religiöse wie für Atheisten. Ihre Echokammern finden sie zum Beispiel beim Messenger-Dienst Telegram. Die Wut über staatliche Corona-Regeln hat dazu geführt, dass sich Frustrierte in geschlossene Kanäle zurückziehen, die in der Regel kaum moderiert werden. Es ist der ideale Nährboden für Fake News und Verschwörungstheorien. Wohin das im schlimmsten Fall führen kann, hat im November ein Mord im brandenburgischen Königs Wusterhausen gezeigt. Dort hatte ein 40-jähriger Familienvater seine Frau und die drei Töchter erschossen – angeblich aus Angst vor den Folgen einer Straftat. Der Mann war Impfgegner und hatte einen Impfpass für seine Frau gefälscht. Wie das geht, hatte er bei Telegram gelernt.

Wer steckt hinter der Plattform?

Über den Messenger-Dienst haben sich Impfgegner vernetzt und eine eigene Infrastruktur aufgebaut, vom Job-Portal für Ungeimpfte bis zu negativen Covid-19-Tests nach Eigendiagnose. Ein Dating-Portal hatte da bisher noch gefehlt. Aber wer betreibt es? Es ist kein kommerzieller Anbieter, sondern ein gemeinnütziger Verein, der sich „Generation Freiheit“ nennt und in der Schweiz sitzt. Eine Adresse, eine Telefonnummer oder einen Ansprechpartner findet man nicht im Impressum. Das macht stutzig. Schließlich operiert der Dienstleister mit sensiblen Daten. Es geht nicht nur um Alter, Größe, Augenfarbe und Sternzeichen, sondern auch um Werte, Vorbilder und Wünsche. Sollten Menschen, die einen hohen Preis für ihre körperliche Unversehrtheit bezahlen, nicht genauso vorsichtig sein, wenn es um persönliche Daten geht?

Der Verein schreibt, er setze sich für die „Gesundheit und Fruchtbarkeit von Menschen, Tieren und Böden“ ein und für die „Förderung einer echten Begegnung und Verbindung zwischen bewussten Menschen“. Nach einer typischen Partnervermittlung klingt das nicht, eher nach einer Sekte oder einer Öko-Partei. Möglicherweise ist die Dating-Funktion auch nur ein Lockangebot, um an persönliche Daten der Nutzer heranzukommen. Als Kooperationspartner nennt der Verein unter anderem die Schweizer Initiative „Stopp Impfpflicht“. Ihr gehören bekannte Köpfe wie der Komiker Marco Rima an. Der Protest der Initiative richtet sich nicht nur gegen eine Corona-Impfpflicht. Das hat der Präsident der Initiative, Richard Koller, in einem Video der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt. Sie gelte auch „für Chips für digitale Informationen im Körper".