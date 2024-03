Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Frank Lübberding:

Am 7. April 2022 scheiterten im Deutschen Bundestag die Bemühungen von SPD und Grünen zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Dieses Datum markiert das Ende einer seit mehr als zwei Jahren durch politische Imperative verseuchte Debatte über die Pandemiepolitik. Aus der schlichten Frage, wie man am besten mit einem Virus namens Sars-CoV-2 umgeht, wurde eine Schlammschlacht, die diese Gesellschaft bisweilen an den Rand des Wahnsinns zu treiben drohte.

Aus dem anfänglichen Appell an Gemeinsamkeit machte die Bundesregierung zusammen mit vielen Medien ein Instrument zur Spaltung: der brave Bürger gegen vermeintliche Saboteure der Volksgesundheit. Zwar endeten die letzten Maßnahmen erst ein Jahr später, aber das vor allem auf der politischen Linken vertretene Modell des autoritären Pandemie-Staates erlitt seine entscheidende Niederlage. Man ging anschließend weitgehend zur Tagesordnung über, die von dem Krieg in der Ukraine bestimmt wurde.