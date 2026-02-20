Großstadtstraße mit Passanten
Zwischen bürgerlicher Inszenierung und radikalem Wahlprogramm klafft eine gewaltige Lücke: Während Robert Habeck und Cem Özdemir Mitte simulieren, zeigt das Berliner Programm der Grünen das wahre Gesicht der Partei – mit Enteignungsplänen, Verkehrsverboten und autoritärer Regulierungswut.

KOLUMNE: UNGEFILTERT VON WOLFGANG KUBICKI am 21. Februar 2026

wolfgang-kubicki

Autoreninfo

Wolfgang Kubicki ist stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender und war Bundestagsvizepräsident. (Foto: dpa)

Ich bin in den letzten Jahren oft hart mit der Partei Bündnis 90/Die Grünen ins Gericht gegangen. Heute will ich Ihnen diese Partei einmal näher vorstellen und räume etwas Platz in meiner Kolumne für grüne Inhalte und Werte ein. Es beschleicht einen nämlich immer häufiger das Gefühl, dass viele diese Partei nicht so recht kennen. Das gilt nicht nur für die Wählerinnen und Wähler, sondern vor allem auch für exponierte (Ex-)Vertreter dieser politischen Formation.

Nehmen Sie zum Beispiel den letzten Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Er hat sich in einer bemerkenswert realitätsfernen Kampagne an sorgsam zurechtgecasteten Küchentischen zum nächsten „Bündniskanzler“ inszenieren lassen. Die Botschaft, die gesetzt werden sollte: Hier ist ein Mann der Mitte und des Ausgleichs. Ein Versöhner gegen alles Extreme. Wobei er sich selbstredend darauf zurückgezogen hat, selbst festzulegen, worin der Ausgleich und der Kompromiss bestanden. Das beschworene gesellschaftliche Ringen um den richtigen Weg war ein Ringen von Robert Habeck mit sich selbst. Politisch verstörend, menschlich rührend und so bieder wie ein Fernsehabend mit Reformhauskost.

Und es gibt natürlich Cem Özdemir, den derzeitigen Spitzenkandidaten der Grünen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf. Auch hier wird sorgsam auf vermeintlich bürgerliche Schonkost gesetzt: Mit eisern kultiviertem schwäbischem Akzent versucht er sich in landesväterlicher Pose irgendwo zwischen der Kauzigkeit eines Winfried Kretschmann und dem schwäbischen Mutterwitz eines Lothar Späth in Szene zu setzen. Die Leute sollen spüren: Hier ist kein Öko-Extremist, hier ist ein Mann des gesunden Menschenverstandes. Aber die alles entscheidende Frage ist: Was passiert mit dem gesunden Menschenverstand, wenn er auf grüne Realität trifft?

Übersehen hat man, dass unsere Rechtsordnung eine entschädigungslose Enteignung nicht vorsieht

Wagen wir das Experiment und stellen der Habeckschen und Özdemirschen Camouflage einmal das jüngste Wahlprogramm der Grünen für das Land Berlin gegenüber. Dort wird alle bürgerliche Zurückhaltung nämlich fallengelassen. Das in der Hauptstadt bestehende und durch grüne Politik massiv verschärfte Wohnungsproblem soll jetzt unter die Knute einer harten sozialistischen Wohnungswirtschaft kommen. Nicht nur will man die Volksinitiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ umsetzen und damit bis zu 300.000 Wohnungen enteignen. Geplant ist auch eine Verschärfung des Zweckentfremdungsverbots. Steht eine Wohnung in Zukunft zu lange leer, wird sie unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt – in Vorbereitung auf eine Enteignung. 

Hier muss man keine Parallele zur Enteignungspraxis im gerecht untergegangenen „Arbeiter- und Bauernstaat“ ziehen. Diese Parallele zieht sich selbst. Allein übersehen hat man wohl, dass unsere Rechtsordnung eine entschädigungslose Enteignung nicht vorsieht. Und womit man die Hunderttausenden Wohnungen bezahlen will, bleibt somit ein Geheimnis. In der DDR stellte man übrigens lange die Kosten für die Zwangsverwaltung der Grundstücke von „Republikflüchtigen“ mit horrenden Summen den Eigentümern in Rechnung, überschuldete so Grund und Boden und rechtfertigte letztlich die Komplettenteignung. Aber ich will niemanden auf dumme Ideen bringen.

Ob Sie hingegen Sätze wie „Wir Bündnisgrüne wollen öffentlichen Grund und Boden nicht verkaufen, sondern vermehren“ für dumm oder naiv halten, überlasse ich Ihnen. Mark Twains berühmter Ausspruch „Buy land, they are not making it anymore“ verliert in einer Ideologie, die sich von schnöden naturwissenschaftlichen Gegebenheiten nicht begrenzen lässt, eben einfach an Bedeutung. Boden als endliche Ressource gibt es nicht, wenn man unendlich enteignen kann.

Mit der Ächtung und Verfolgung „illegaler“ Feriengäste hat man während der Corona-Zeit ja so seine Erfahrungen gemacht

Aber immerhin tut man etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Mit einer öffentlich einsehbaren interaktiven Karte und einer entsprechenden App erleichtern wir die Meldung, Dokumentation und Verfolgung von Verdachtsfällen für illegale Ferienwohnungen.“ So lohnt sich der Blick durch das Fenster der nachbarlichen Wohnung doch umso mehr. Und mit der gemeinsamen Ächtung und Verfolgung „illegaler“ Feriengäste hat man während der Corona-Zeit in Deutschland ja so seine Erfahrungen gemacht. Auf die Idee, den sozialen Druck durch öffentliche Karten zu vereinfachen und das Denunzieren zu ordnen, war man damals allerdings nicht gekommen. Die Grünen gehen mit der Zeit.

Ganz am Puls der Zeit ist auch die Forderung, den Autoverkehr in großen Teilen ganz zu verbieten. Auch das geht aus dem Programm hervor, und zwar ausgerechnet aus dem Kapitel mit dem wunderschönen Titel „Berlin gestaltet Zukunft“. Autos passen zukünftig einfach nicht mehr in die Hauptstadt eines Landes, in dem starke politische Kräfte an der Zerstörung der heimischen Autoindustrie arbeiten. Freundlicherweise möchte man mit den „Berliner*innen“ im Gespräch darüber bleiben, wie man die „Vision“ des autofreien Berlins umsetzt. 

Klarer sind die Berliner Grünen hingegen im Bekenntnis zum Rückbau bestimmter Autobahnen, weil „Autobahnen in einer Stadt keinen positiven Beitrag zum Verkehr leisten, die Anwohnenden wie die Umwelt aber sehr belasten“. Dummerweise sind die „Anwohnenden“, wenn sie nach Hause kommen, auch die „Anreisenden“. Und manchmal sind sie dabei sogar die „Autofahrenden“ – in Tateinheit sozusagen. Wie diese autobahnfahrenden Anwohnenden die Idee der Wahlprogrammschreibenden bewerten, überlasse ich der Fantasie aller Denkenden.

Das Bild der Grünen in der Öffentlichkeit hat mit weiten Teilen dieser Partei nichts gemein

Fehlen darf im Wahlprogramm natürlich auch nicht der Flugverkehr. Denn es sei „nicht einzusehen, dass wenige Reiche zulasten der Allgemeinheit leben, wenn sie mit Privatjets die Anwohnenden des Flughafen Berlin Brandenburg unnötigen Lärm- und Emissionsbelastungen aussetzen“. Der Klassenkampf wird jetzt am BER ausgetragen. Betreiberin dieses Flughafens ist übrigens eine Gesellschaft, die dem Bund, dem Land Brandenburg und dem Land Berlin gehört. Wie klug es ist, diese Gesellschaft mutwillig zu schädigen und Tausende von Flügen zu verbieten, sei dahingestellt. Auch, wie gemeinwohlfördernd das ist. Manchmal reicht es, wenn Maßnahmen gerecht aussehen.

Und so bleibt nach der Lektüre des Wahlprogramms vor allem die Frage übrig: Kennen Sie die Grünen? Was hat diese ideologisch verbohrte Partei mit den bürgerlich anmutenden Vorturnern Özdemir und Habeck zu tun? Ich fürchte, beides bedingt sich. Der ideologische Kern der linken Öko-Extremisten könnte überhaupt nicht in dem Maße reüssieren, wenn die Habecks und Özdemirs den Wählerinnen und Wählern nicht Sand in die Augen streuen würden. Wenn die Grünen mit ihren wahnwitzigen Ideen die Hauptstadt unter ihre Knute bekommen, ist das auch die Schuld all derer, die ein Bild der Grünen in der Öffentlichkeit produzieren, das mit weiten Teilen dieser Partei nicht nur nichts gemein hat, sondern im glatten Widerspruch dazu steht. 

Keiner anderen Partei würde man einen derart radikalisierten, weltfremden und im Ergebnis gefährlichen Landesverband im öffentlichen Diskurs durchgehen lassen. Bei den Grünen ist das anders, denn die Sehnsucht in den Redaktionsstuben nach einem grünen „Minischderpräsident“ Özdemir ist groß. Die baden-württembergischen Träume sollen nicht von der Berliner Realität eingeholt werden. Ich bin gespannt, inwieweit die Grünen und ihr schreibendes Vorfeld damit durchkommen werden.

Achim Koester | Sa., 21. Februar 2026 - 09:11

Um die Finanzierung ihrer irrsinnigen Pläne müssen sich die Grünen allerdings keine Sorgen machen, solange der Länderfinanzausgleich Milliarden in ihre Kassen spült. Den sollte man schleunigst abschaffen, was allerdings mit dem grün versifften BVG nicht zu machen ist.

Stefan | Sa., 21. Februar 2026 - 09:15

Zitat:
"Aber die alles entscheidende Frage ist: Was passiert mit dem gesunden Menschenverstand, wenn er auf grüne Realität trifft?"
Siehe Boris Palmer.
Tiefe inhaltliche Differenzen, vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik seit 2015: Palmer forderte wiederholt eine sehr restriktive Linie (Abschiebungen in Krisengebiete, bewaffnete Grenzsicherung, Kritik an „Menschenrechtsfundamentalismus“), während die Grünen eine deutlich offenere und humanitäre Haltung vertraten.
Wiederholte kontroverse und provokative Äußerungen, die von vielen als rassistisch, fremdenfeindlich oder tabu-brechend wahrgenommen wurden (z. B. unterschiedliche Erwartungen an Gesetzestreue von Deutschen und Asylbewerbern, ablehnende Haltung zu Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare).
Um nur einige Beispiele zu nennen, die zumindest mir deutlich vor Augen führen, wessen geistige Kinder die Grünen sogar im Bezug auf ihre eigenen kritischen Mitglieder sind.
Wer Grüne wählt, wählt eben eine andere Realität.

Jens Böhme | Sa., 21. Februar 2026 - 09:17

In einer destabilisierten Gesellschaft kann man nur noch per Radikalität ordnen. Dass das Radikale die linken und rechten Ränder bedient, ist zwangsläufig. Donald Trump und seine Adlaten können nur noch radikal agieren. Deren Nachfolger (Dem oder Rep) werden ebenso radikal sein. Die FDP hat in der Ampelregierung das Skelett des freiheitlich-westlichen Systems mit Arthrose infiziert. Eine Gesundung ist ausgeschlossen.

Urban Will | Sa., 21. Februar 2026 - 09:25

unabdingbar werden wird. Was Sie so schön und teils humorvoll hier formulieren, kann man alles unterschreiben. Aber „man“ sind halt nicht genug noch immer hat die Sekte ein Mehrfaches an Einfluss als Ihre Partei und da bin ich beim Thema.
Sie, Herr Kubicki, bei allem Respekt, oder besser: Ihre Partei, haben keinen allzu großen Einfluss mehr. Sie sind weg von der Bühne und werden es wohl auch nicht mehr aus eigener Kraft da raus schaffen. Wir alle wissen, warum, aber das ist längst ausdiskutiert.
Wenn Sie und die Ihren nicht neue Wege gehen, können Sie noch hunderte solcher wirklich sehr treffender Artikel schreiben. Effekt: nada, niente, ничего.
Das deutsche Wahlschaf, der deutsche Zipfel-Michel braucht es lauter, vernehmlicher, brutaler.
Ein Kubicki mit einer Weidel beim Kaffee, eine klar, vernichtende Anti-Brandmauer-Rede bei gegebenem Anlass, ein öffentliches, vernichtendes Urteil über Merz und dessen dilettantischer Politik. Das erfordert Mut.
Und den hätten Sie. Los, keine Scheu!

IngoFrank | Sa., 21. Februar 2026 - 09:47

Verstand wenn er auf grüne Politik trifft ?
Nix, rein gar nix, wer diese Partei wählt, hat seinen gesunden Menschenverstand ausgeschaltet …. Wenn er den überhaupt gehabt hat.
Das sieht man bei deren Wählern genau so wie in den Redaktionsstuben. Haltung vor gesundem Menschenverstand…..
Ich hoffe es reicht für ein Bündnis aus SED- Erben, grüner Sekte und den Sozen in Berlin….
„Solln‘se“ da oben zusehen, wohin die ökosozialistischen Experimente führen…… Die Wende ist lange genug her, da kann man sich schließlich wieder an eine sozialistische Enklave leisten . .
Mit freundlichen Grüßen aus der Erfurter

heute 'Tempelhofer Freiheit' - der Name ist Programm..., könnten dann ich wieder Großveranstaltungen und soz. Aufmärsche 'der alten Art' stattfinden... ... - wie früher oder ganz-früher...👍😊

>> Müssten die Bayern natürlich bezahlen... ...!? 🤔

aber Sie sollten da noch einmal über die Interessenlage nachdenken! Warum sind denn der Kay und der Merz so geil darauf, den Volksentscheid zu kippen? Warum wurde gerade aus Bayern (Söder und Co.) so gehetzt? Welche aktuellen Ereignisse in Berlin, bestätigen die Annahme der Befürworter der Brache? Aufgestachelt von der "Abstauberbande" singen Sie deren Lied! Schauen Sie doch nur, was alles für einen EURO verhökert wurde und was dann brach liegt! Würde es ordentliche Verträge geben, wäre wahrscheinlich niemand dagegen! Aber es wird alles billig verscherbelt, vornehmlich an Leute, die dann auf Berlin hetzen, dass die Stadt pleite ist! Bietet man Ihnen persönlich Grundstücke im Milliardenwert für EINEN Euro an? Zu oft wurde die Bevölkerung verarscht! SEZ Gelände, Kinderklinik Weißensee, Eierschale Treptow, Rivera Köpenick und und und... versprochen werden immer tolle Projekte und bezahlbarer Wohnraum, was kommt ist Spekulation und Verfall!

Mein Text oben ist doch auch eher spaßig-ironisch gemeint... - und bedient zu 100% das bayerische Berlin-Klischee - absolut! SORRY!!

(Ich schreibe es das nächste mal dazu...)

PS: und als 'vernünftiger und geerdeter Nichtflitzpipen-Berliner' muss man seine Stadt auch verteidigen... - WAS SONST!👍 [habe selbst Verwandte dort...😉]

Rainer Mrochen | Sa., 21. Februar 2026 - 09:48

Warum Berlin, nach Hamburg (vorzeitiges Erreichen unrealistischer ökologischer Ziele), nicht als weiteres Experimentierfeld für angesagte Verblödung, sozusagen als eine Art Zoo, für die Abschaffung des geistig "Normalen" gewähren lassen? Die Gefahr darin besteht selbstverständlich, gebe ich unumwunden zu, in der Nachahmerschaft. In der Welt der Aktien spricht man gern von Klumpenrisiko wenn man zu stark, einseitig investiert. Die Grünen sind gewiss ein derartiges Risiko, jedenfalls im Umfeld ihrer närrischen Anhänger. Die dümmste Wirtschafts- und Industriepolitik paart sich scheinbar gern mit den dümmsten Phantastereien ökobewegter Totalspinner.

Dirk Nowotsch | Sa., 21. Februar 2026 - 12:55

Der Volksentscheid wurde in Berlin, sehr zum Leidwesen von Luisa Neubauer, abgeschmettert! Aktuell versucht man das Innerstädtische Fahrverbot mit einem erneuten "Volksentscheid" zu erreichen. Da das vermutlich aussichtslos ist, versuchen die Grünen es nun mit ihrem Wahlprogramm! Hoffen wir, dass steter Tropfen nicht den Stein höhlt!

Dagmar Wehleit | Sa., 21. Februar 2026 - 10:02

Danke, wieder ein großartiger Artikel von Herrn Kubicki.
Mir ist überhaupt nicht verständlich, wie man die Grünen wählen kann, deren Bestrebungen auf Zerstörung von Industrie und ewige Bevormundung der Bürger Richtung Sozialismus weisen. Auch das Unheil, das mit dem massiven Ausbau der Windernergie der Natur und den Menschen angetan wird (ohne Nutzen für das Klima!) sollte viel mehr thematisiert werden: Versiegelung riesiger Bodenflächen, große Einschnitte in Wälder, giftiger Abrieb, das Schreddern von Vögeln und Insekten, und natürlich die zur Herstellung in anderen Ländern betriebene Rohstoffgewinnung, die dort ebenfalls üble Folgen für Natur und Umwelt haben.
Ich würde mich freuen, wenn auch dies einmal thematisiert würde.

Dirk Nowotsch | Sa., 21. Februar 2026 - 10:07

Eigentlich alles richtig Herr Kubicki, bis auf ein ganz klitze Kleinigkeit, die Sie verschweigen! Eine Ihrer einstigen Wählergruppe sind absolute Nutznießer der Grünen! Ich betitle die mal hier als Haus-, Grund- und Wohnungsmafia! Weil die gewinnt immer! Der kern der Grünen Lobbyarbeit ist doch, dass ROTGRÜN die ganzen Wohnungen zu einem Spotpreis verkauft haben! 30000 sogar abgerissen! ROTGRÜNE haben dann mit einem ausufernden Flüchtlingsaufnahmeprogramm für Vollbelegung gesorgt! Das beste daran, die Stadt zahlt jede auch noch so überhöhte Miete! Und sie Zahlt pünktlich! Ihre Wahlklientel (die aber mehr auf Grün steht, weil da die Geschenke größer sind) hat die Buden verkommen lassen und macht die Hütten abbruchreif! Die Reiben sich doch sogar die Hände, wenn sie enteignet werden! Weil die Stadt Berlin dann a: mehr Entschädigung Zahlen muss, als sie für die Buden bekommen hat und b: die Instandsetzung am Hals hat! Danach geht es von vorn los! Man siehe aktuelle CDU Bestrebungen!

seien Sie da bloß nicht zu "Blauäugig"! Ich erinnere an Dieselfahrverbote und Dieselnachrüstungen...(Umwelthilfe und Grüne gingen dort Hand in Hand, Familienmitglieder investierten massiv in die "Nachrüstungsabzocke")! Oder aktuell zur Vetternwirtschaft-Debatte sollten Sie ihren Blick mal auf das Bundeswirtschaftsministerium und Herrn Habeck seine Einstellungspraxis lenken! Sie dürfen auch nicht vergessen, dass Flüchtlinge und Migration ein Multimilliarden Geschäft in Deutschland sind! Da arbeiten gleich ganze "Horden" von Geldverdienern Hand in Hand! Und wenn Sie jetzt sagen: "Sie holen zu weit aus!", nö mach ich nicht! Denn im selben Wahlprogramm fordern die Grünen noch die totale, bedingungslose Aufnahme von Klimaflüchtlingen! Ein Schelm der böses denkt!

Ihre Ironie ist klar gekennzeichnet! Entschuldigen sie sich nicht für die Dummheit der Anderen. Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Ich tue es nicht und werde es nicht machen.

Dummheit wird beleidigt, ganz einfach.

Dirk Nowotsch | Sa., 21. Februar 2026 - 13:53

Eventuell sollten Sie beim Thema bleiben und nicht in all ihren "Absonderungen" andere Dumm nennen.

anfange irgendetwas (belangloses...) zu schreiben ich immer öfter sozusagen 'automatisch' in den 'Ironie-&-Sarkasmus-Modus' falle... - mehr oder weniger unbewusst.

Das kommt wohl daher, dass man/Frau das meiste aus der Politik hier geschilderte tatsächlich garnicht mehr wirklich ernst nehmen kann... - ist so MEIN Empfinden. Das muss für andere hier natürlich nicht automatisch immer auch so sein...!? Deshalb kann eine kleine Kennzeichnung == '/😉' z.B. mMn auch nichts schaden... ...

Ihnen ein schönes Rest-Wochende, in Berlin... /😉

Thomas Veit | Sa., 21. Februar 2026 - 13:22

ziemlich genau wissen was sie tun, im Rahmen ihrer ideologischen Zielstellungen und Doktrin. Einige 'echte Querschläger:innen' vielleicht mal ausgenommen...

Wie Wagenknecht einst sagte: "Die gefährlichste ParteiDeutschlands..."

Ernst-Günther Konrad | Sa., 21. Februar 2026 - 10:43

Wenn auch im Rest der Republik die GRÜNEN abschmieren, im Osten endlich aus den Landtagen zu fliegen drohen, noch sind 21% in BW bereit, sich mit der Wahl dieser Partei den eigenen wirtschaftlichen Abgrund auszuheben und glauben diesen *Heilsversprechern* und *Verbotsfanatikern* noch immer diese Klimalüge.
Und ja, mögen die GRÜNEN den Wählern Sand in die Augen streuen, das stimmt. Aber das machen die anderen Parteien auch. Nur wurde der gelbe Sahara Sand der FDP inzwischen gefiltert und deshalb ist Ihre Partei zurecht abgestraft worden. Wollen wir hoffen, dass es gelingt über den Sand der anderen Parteien einen blauen Filter zu legen, damit der Wähler wieder klare Sicht bekommt. Und mit 20% Umfragewerte, einen Punkt hinter den GRÜNEN, könnte es in BW doch noch dazu reichen, wenigstens die zweitstärkste Kraft zu werden. Jedenfalls braucht niemand in BW zu jammern, wenn das Land den Bach herunter geht. Mit der UNION wird GRÜN mitgewählt, das hat Hagel bereits eingepreist.

vom 29.01.2026 - DAS hätte ich nicht (mehr) gedacht... 🤔

Ich dachte zuerst: 'da kann doch irgendetwas nicht stimmen...?', als ich das bei Ihnen las...

ABER: es ist so!! >> Selber Schuld!, kann man da nur sagen... (wenn sie nicht doch noch AUFWACHEN, im 'Automobilspeckgürtel' Deutschlands...)

Tja, was sagt man dazu...? 🤔

Peter William | Sa., 21. Februar 2026 - 12:51

für alle Lesenden.

"Aber ich will niemanden auf dumme Ideen bringen."

Völlig egal, die Grünen und andere nutzen das verbreitete Wissen in ihrem eigenen Gusto, dagegen kann man nichts machen. Es kann nur unsere, also die Aufgabe der Vernunftbegabten sein, zu entlarven was die Auswirkungen der Machenschaften der grünen Traumtänzer*/Innen wären.

Sie sind ja auch auf X, haben sie mitbekommen wie die verschiedenen KI's auf ethnisch brisante Fragen geantwortet haben? Unglaublich.

ChatGPT würde eher die Erdbevölkerung auslöschen anstatt Caitlyn Jenner falsch zu gendern! Für ChatGPT dürfen alle stolz auf sich sein, außer sie sind weiß, weißer Stolz ist nicht erlaubt!

Ich finde das äußerst interessant, denn eine KI ist prinzipiell dumm und lernt, im Fall von ChatGPT, von der woken Blase deren Geseiere sie aufsaugt und dementsprechend bekloppt antwortet.

Was sagt das über die woke Blase aus? Natürlich nichts Neues, sie wussten es, ich wusste es. Jetzt ist es aber eindeutig nachvollziehbar!

Peter William | Sa., 21. Februar 2026 - 13:11

Meinungsfreiheit hin oder her.

Darf ein Programm vertrieben, also vermarktet werden dem das gendern wichtiger ist als 8,4 Milliarden Menschenleben? Das darüber hinaus offensichtlich rassistisch ist!

Die Hürde für Verbote ist hoch in Deutschland und das ist auch gut so! Hier geht es aber um gewerblich organisierte Indoktrination, natürlich wird die weltfremde und entgegen der Realität regierende CDU, zusammen mit dem Rest der Einheits-Altparteien dies nicht umsetzen, keine Frage.

Aber die Zeiten können ja auch wieder besser werden und in Zukunft hat die deutsche Bevölkerung vielleicht wieder eine Regierung die nicht so handelt als wäre der Durchschnitts-IQ eben dieser bei unter 80.

Ich werde ja wohl noch träumen dürfen.

Sabine Lehmann | Sa., 21. Februar 2026 - 17:31

Herrlicher Vergleich, lieber Herr Kubicki. Sie bringen mich da direkt auf charmante Ideen. Mal sehen, was der beste Ehemann von allen dazu sagt, wenn ich ihm heute Abend vegane Leberwurst mit Bambus-Sprossen u. Tofu-Salat serviere. Ich fürchte, wenn ich da nicht mindestens einen halben Liter Chateau-Lafitte dazu kredenze, habe ich am Montag die Scheidungspapiere im Briefkasten;-)
Aber mal im Ernst: Was sogenannten Grünen so alles einfällt, was ihnen Sorge bereitet, wofür sie sich stark machen u. welch wertvolle Ratschläge sie für ihre Mitmenschen parat haben, das sprengt meist die Grenze des Erträglichen. Oder, um es mit einem berühmten Filmzitat von Dr. Spengler(Ghostbusters) auszudrücken "Ich bin weit über die Grenzen rationalen Denkens hinaus ENTSETZT."
Wenn das grüne Gedankengut weiter so vehement von allen anderen "Mitspielern" adaptiert wird, landen wir wirklich als kleine "Oase" der Bekloppten, mitten im Herzen Europas, in der Grünen Hölle, freilaufende Säbelzahntiger inklusiv.

